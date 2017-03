Door Jelle Stuip, vrijdag 17 maart 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Laptops zijn mobiele apparaten dankzij hun accu, maar het is pas sinds een jaar of vijf dat er laptops op de markt zijn waarmee je dat mobiele werken ook een werkdag lang kunt volhouden op een acculading. Laptops zijn efficiënter en accu's zijn beter geworden, maar steeds vaker is die accu ook ingebouwd en kun je een lege accu niet meer verwisselen voor een volle. Het is dus een kunst geworden om zo lang mogelijk met die ene, ingebouwde accu te doen.

Iedere laptop, tablet en smartphone die we bij Tweakers testen, doorloopt een aantal accutests. Aanvankelijk testten we alleen hoe lang een apparaat het uithield bij continu browsen en film kijken, maar om een completer beeld te schetsen simuleren we al een tijdje zwaardere belastingen, met behulp van de accutests van PCMark.

Toch zul je met je eigen laptop of smartphone niet snel op exact dezelfde accuduur uitkomen als wij in onze tests. Dat komt doordat de accuduur van veel factoren afhankelijk is. Bij smartphones hebben we bijvoorbeeld eens op vier verschillende telefoons getest hoeveel invloed de helderheid van het scherm heeft en of je beter wifi of 4g kunt gebruiken voor een zo lang mogelijke accuduur. Bij laptops zijn er nog meer factoren die je zelf kunt beïnvloeden. Hoeveel invloed heeft het vervangen van een harde schijf door een ssd bijvoorbeeld? En is je toetsenbordverlichting een significante stroomslurper of is juist Chrome grootverbruiker? Wij draaiden onze accutests in verschillende scenario's en keken wat je het best kunt doen om je accuduur zo lang mogelijk te rekken.