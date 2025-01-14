Door Eric van Ballegoie

Redacteur televisies

Feedback • 14-01-2025 06:00 160

De eerste tv's met rgb-miniledbacklight

Wordt dit de opvolger van qled?

14-01-2025 • 06:00

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Inleiding

Het tv-nieuws van de CES-beurs was dit jaar grotendeels zoals verwacht: fellere oledtelevisies, grotere schermen en meer AI-trucjes. Maar er was ook een verrassing. Samsung, TCL en Hisense toonden namelijk televisies met rgb-miniledbacklights, een technologie die alle drie de merken presenteren als opvolger van de huidige qled-backlighttechnologie.

Om te begrijpen wat rgb-miniled anders maakt, leggen we kort uit hoe lcd-televisies werken. Lcd-, led-, qled- en miniledtelevisies bestaan allemaal uit een lcd-paneel dat dienst doet als een soort luxaflex, want de (sub)pixels kunnen licht doorlaten of tegenhouden, maar geven zelf geen licht. Dat de schermen toch oplichten, komt door leds achter het scherm. Dat kunnen witte leds zijn of blauwe leds waarvoor een quantumdotfilm is geplaatst die een deel van het blauwe licht omzet in rood en groen licht. Het resultaat is wit licht, maar dan met een breder kleurspectrum dan normale witte leds. De kleurfilters van de rode, groene en blauwe subpixels van het lcd-paneel filteren dat witte licht opnieuw en laten alleen de bedoelde kleur door. Door de subpixels meer of minder open te zetten, kan de helderheid van de pixel variëren en kunnen verschillende kleuren worden gemengd.

Backlighttypes

De backlights bij lcd-televisies kunnen op verschillende manieren zijn opgebouwd. Er zijn edgeledschermen, waarbij de leds meestal in de onderrand van het scherm zitten en een guide plate het licht zo egaal mogelijk over het scherm verdeelt. In duurdere televisies worden steeds vaker miniledbacklights gebruikt. Bij miniledbacklights wordt die lichtbak gevormd door duizenden kleine ledjes die achter het scherm verdeeld zijn. Deze kunnen in clusters of per stuk gedimd worden, zodat de backlight alleen oplicht waar het scherm helder moet zijn, en gedimd is of zelfs uitblijft achter donkere of zwarte delen van het beeld. Het voordeel van deze local dimming is dat het contrast hierdoor toeneemt, want lcd-panelen kunnen uit zichzelf nooit al het licht tegenhouden, waardoor zwart zonder backlightdimming nooit echt helemaal zwart is.

Rgb-miniled

De nieuwe rgb-miniledtelevisies die op de CES getoond werden, werken op eenzelfde manier, maar gebruiken in plaats van witte of blauwe leds duizenden ledmodules die bestaan uit minuscule rode, groene en blauwe leds die los van elkaar aangestuurd kunnen worden. Door alle drie de leds van een module te laten branden, ontstaat wit licht, net als bij witte leds.

Schematische weergave van witte led vs RGB-led (beeld: Hisense)
Schematische weergave van witte led vs. rgb-led. Bron: Hisense

Door de individuele kleuren te variëren, is het mogelijk om miljoenen kleurschakeringen te genereren. Bij rgb-minileds kan de backlight per zone niet alleen qua helderheid, maar ook qua kleur worden geregeld. Waar de backlight bij normale minileds een lowres monochrome versie van het plaatje op het scherm maakt, genereert een rgb-miniled feitelijk een compleet lowresbeeld, dat door het lcd-paneel verfijnd wordt tot het uiteindelijke beeld.

Voordelen van rgb-miniled

Het gebruik van een backlight met individuele zones die niet alleen qua helderheid, maar ook qua kleur los van elkaar aangestuurd kunnen worden, heeft meerdere voordelen. Ten eerste zorgt het gebruik van individuele rode, groene en blauwe leds voor een enorm groot kleurbereik. Hisense claimt dat zijn eerste rgb-miniled-tv de complete DCI-P3-kleurruimte, en zelfs 97 procent van de nog grotere Rec.2020-kleurruimte afdekt. Het resultaat is dat de tv’s zeer heldere en tegelijkertijd ook enorm verzadigde kleuren kunnen weergeven. Op dit punt gaat rgb-miniled de huidige woled-, QD-oled- en qled-televisies voorbij. Hoewel we geen spectrofotometer bij ons hadden om dit te verifiëren, zagen de demonstraties bij Samsung, TCL en Hisense er indrukwekkend uit. De schermen combineren enorme hoge (piek)helderheden met zeer verzadigde kleuren. Omdat de backlight in plaats van wit licht alleen de gewenste kleur uitzendt, is het niet nodig om alle andere golflengtes door het lcd-paneel weg te filteren, wat puurdere kleuren oplevert.Een tweede voordeel is efficiëntie. Door alleen de kleuren van de backlight te laten oplichten die echt nodig zijn, kan – in theorie – veel energie worden bespaard. Wanneer een pixel alleen rood moet oplichten, is het efficiënter om er alleen rood licht doorheen te sturen dan om dat met wit licht te doen, waarbij het kleurfilter van het lcd-scherm alle golflengtes die niet rood zijn wegfiltert. TCL plakt nog geen cijfers op de mogelijke energiebesparing, maar Hisense heeft het over 20 procent en Samsung claimt zelfs dat rgb-miniled het energiegebruik tot 30 procent kan verminderen.

Hisense 100UX en 116UX rgb-minitledtelevisies
Hisense 100UX- en 116UX-rgb-minitledtelevisies

Het derde voordeel is dat het met individuele aansturing van de backlightkleuren mogelijk is om minder ‘schadelijk’ blauw licht in het bereik van 415 tot 455nm uit te zenden. Dat is het indigoblauwe kleurbereik waarvan (te grote) blootstelling in verband wordt gebracht met hoofdpijn, zere ogen en andere oogproblemen. Door gebruik van individuele rgb-leds is het mogelijk de intensiteit van dit kleurbereik te verminderen.

Waarom nu pas?

Als rgb-miniled alleen maar voordelen heeft, waarom is het dan nog niet eerder geïntroduceerd? Dat heeft verschillende redenen. Allereerst zijn rgb-backlights niet nieuw. Duurdere monitors en televisies uit de tijd van de eerste generatie ledbacklights waren vaak voorzien van rgb-leds. Het nadeel van die schermen was dat ze na verloop van tijd last kregen van kleurverschuiving. Doordat de rode en groene leds sneller verouderden dan de blauwe leds, veranderde de mix waarmee de drie kleuren wit licht genereren, met als resultaat een wittint die meestal steeds blauwer werd. Wij spraken TCL en Samsung hierover, en zij gaven aan dat dit met de huidige generatie rgb-minileds geen probleem meer is; de kleurmix zou ook na duizenden branduren niet veranderen.

Een veel groter probleem is de enorme rekenkracht die nodig is om te zorgen dat de combinatie van het licht van de backlight en de mate waarin het lcd-paneel dat licht doorlaat, het juiste plaatje oplevert. Bij een backlight zonder dimming is de aansturing van de backlight en het paneel simpel: de backlight staat aan en het lcd-paneel ‘knijpt’ het licht af waar het beeld donkerder moet zijn en doet dat in de juiste verhouding tussen rood, groen en blauw, zodat de juiste kleuren getoond worden. Bij een backlight met local dimming wordt dat ingewikkelder. De zones van de backlight beslaan immers altijd honderden tot tienduizenden pixels, en de processor in de tv moet ervoor zorgen dat de mate waarin de pixels openstaan om licht door te laten, is afgestemd op de hoeveelheid licht achter de betreffende pixel. In het midden van een lichtzone is dat eenvoudig, maar naar de randen toe neemt de helderheid van het licht geleidelijk af, en het paneel moet daarvoor compenseren.

Bij gebruik van een rgb-backlight wordt die puzzel nog veel ingewikkelder. De backlight moet ervoor zorgen dat alle golflengten van het licht die in een zone nodig zijn, worden uitgestuurd, terwijl het probeert om zo min mogelijk kleur mee te sturen die niet nodig is. De aansturing van het paneel moet vervolgens per zone rekening houden met zowel de helderheid als de kleur van die zones, waarbij het licht op de overgang tussen verschillende zones bovendien uit mengkleuren bestaat.

Eerste indrukken

Hisense toonde op zijn stand een rgb-miniledscherm waarbij je met een druk op de knop de rechterhelft van het paneel in ‘doorlaatmodus’ kon zetten, waarbij het lcd-paneel – volgens de uitleg die wij kregen – het licht van de backlight doorliet. We houden een slag om de arm, omdat we in het verleden vaker demo’s hebben gezien die een technologie ‘simuleerden’ in plaats van het echt te laten zien. Hoe dan ook, geeft de demo van Hisense een goed beeld van wat rgb-miniled doet. Op de voorbeeldfoto’s hierboven zie je dat de rechterhelft van het beeld een lowresversie van het uiteindelijke beeld is. Dat het rechterbeeld wazig is en je individuele leds niet ziet, komt door de ‘diffuser plate’ die tussen de backlight en het scherm geplaatst is. Deze is onderdeel van alle lcd-televisies en zorgt ervoor dat de helderheid van de backlight verdeeld wordt, en je de individuele leds niet als hotspots ziet. Wat ook opvalt, is dat het beeld van de backlight minder verzadigd is. Dat komt omdat elke zone waarin één witte pixel zit, ook daadwerkelijk wit moet oplichten. De kleurfilters in het lcd-paneel zorgen er vervolgens voor dat het grootste deel van dat witte licht weer weggefilterd wordt bij gekleurde pixels.

Bij helderde objecten op een zwarte achtergrond blijft lichte blooming zichtbaar, zij het met de kleur van het object
Bij helderde objecten op een zwarte achtergrond blijft lichte blooming zichtbaar, zij het met de kleur van het object.

Rgb-miniled blijft lcd-technologie met local dimming, en dus is er bij bijvoorbeeld heldere tekst op een zwarte achtergrond nog altijd iets van blooming zichtbaar. Omdat die blooming nu echter niet wit meer is, maar de kleur van het heldere object heeft, lijkt het minder op te vallen. Het is moeilijk goed in beeld te brengen, maar bij bovenstaande foto van de Hisense-televisie is het woord ‘AI’ blauw, en dit heeft ook een blauwe backlightgloed in plaats van een witte, zoals bij een traditionele backlight het geval zou zijn.

Nog dit jaar te koop?

TCL 98" rgb-miniled demotoestel
TCL's 98"-rgb-minileddemotoestel

Wanneer we de eerste rgb-miniledtelevisies in de winkels kunnen verwachten, is nog niet geheel duidelijk. TCL toonde op de beurs een 98"-demomodel met 10.000 localdimmingzones en een kleurbereik dat 92 procent van Rec.2020 beslaat. TCL heeft nog niet aangekondigd deze televisie daadwerkelijk op de markt te brengen, maar liet Tweakers weten dat de eerste rgb-miniledtelevisies mogelijk al dit jaar zullen uitkomen. Of het om zo’n groot scherm zal gaan, is onduidelijk.

Samsung 8K rgb-miniled demotoestel
Samsungs 98"-8k-rgb-minileddemotoestel

Ook Samsung toonde een rgb-miniledtelevisie, al gebruikt het de aanduiding ‘RGB Micro LED TV’, die nogal misleidend kan zijn. Wij hopen dat Samsung die term uiteindelijk niet gaat gebruiken als het deze schermen op de markt brengt, want het vertroebelt de toch al onduidelijke terminologie die voor tv’s wordt gebruikt. De tv die Samsung toonde was een 98"-8k-model. Samsung vertelde niets over helderheid en aantal dimmingzones, maar liet weten dat het van plan is later dit jaar een 8k-rgb-miniled-tv op de markt te brengen.

Hisense was van de drie fabrikanten die de nieuwe technologie toonden het duidelijkst: de nieuwe 100UX- en 116UX-televisies met rgb-miniledbacklight die het op zijn stand toonde, zullen dit voorjaar te koop zijn. Daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen. Het gaat om televisies met een diagonaal van 100” en 116”, een helderheid van 10.000cd/m², een geclaimd Rec.2020-kleurbereik van 97 procent en – naar wij begrijpen – bijna 20.000 dimmingzones. Deze televisies zullen dus peperdure exemplaren zijn die je niet zomaar in je karretje laadt. Hisense zegt de 116UX in maart in China op de markt te brengen tegen een prijs van omgerekend 30.000 dollar. De rest van de wereld volgt in het tweede kwartaal.

Tot slot

Rgb-miniled lijkt de volgende stap te worden in de evolutie van lcd-televisies, en de eerste demo’s die wij hebben gezien, zijn indrukwekkend. De getoonde schermen bij Samsung, TCL en Hisense zijn extreem helder, hebben goede kleursaturatie en, dankzij fijnmazige local dimming, goed contrast. Blooming is echter nog een probleem, en op dit vlak blijft oled dan ook onovertroffen.

De eerste rgb-miniledtelevisies die waarschijnlijk later dit jaar al op de markt komen, zullen grote, dure topmodellen zijn die qua prijs waarschijnlijk ver boven de reguliere topklasse miniledtelevisies uitkomen. Maar we weten dat technologie snel doorsijpelt naar de lagere prijsklassen, en het feit dat drie fabrikanten tegelijk met rgb-miniled komen, doet vermoeden dat we deze technologie over een jaar in veel meer televisies gaan tegenkomen.

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Reacties (160)

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MrSunsp0t 14 januari 2025 07:31
Meer kleur en meer helderheid. Gefeliciteerd. Kijkhoek is wat belangrijk is, maar daar wordt niets over gezegd.
Surodoeht @MrSunsp0t14 januari 2025 10:03
Het zal niet voor iedereen belangrijk zijn, maar ik herken mij hier wel in.

Om alle bekende redenen ben ik vorig jaar niet voor OLED maar voor een local dimming LED TV gegaan, een Sony X90L.

Als ik iets zou moeten noemen wat ik aan mijn TV beter had willen zien, is de kleur van de backlights wel zo ongeveer het laatste. Ook blooming - het is er ongetwijfeld maar ik heb er geen last van. Zelfs de overduidelijke vignettering in de hoeken ervaar ik niet als een issue.

Waar ik wél last van heb, en wat ik in de aanloop echt heb onderschat, is de uiterst matige kijkhoek, en het beeldverpestende effect van buiten deze zone zitten. Ik heb geprobeerd dit in de winkel te beoordelen, maar ik moet achteraf zeggen dat dat mij dat toch niet voldoende is gelukt. Pas thuis heb ik het echt ervaren en de impact is een stuk groter dan ik mij vooraf voorstelde. Destijds heb ik niet voor een duurder model met kijkhoek coating gekozen omdat ik bang was voor het rainbowing effect daarvan, iets wat ik in de winkel juist wél heel makkelijk kon opwekken en beoordelen. Nu ik weet wat ik weet denk ik wel eens: had ik dit nog maar iets zorgvuldiger afgewogen.

Helaas lijkt dit kijkhoekaspect bij zijn opvolger niet veel beter te zijn.

https://www.rtings.com/tv...bravia-7-qled/39008/53322

Op papier heeft hij weer allerlei verbeteringen t.a.v. de backlighttechnologie, maar persoonlijk had ik liever meer focus op de kijkhoek gezien.

Voor wat het waard is!
BruceLee @Surodoeht14 januari 2025 11:06
Met oled is de kijkhoek prima maakt niet uit hoe scheef je zit
andries98 @BruceLee14 januari 2025 13:14
Niet echt meer helaas. Filters, coatings en bijv MLA verpesten de kijkhoek aanzienlijk. Dus heb je oudere Oled geen probleem, nieuwe oleds is het iets om op te letten als het voor die persoon relevant is
JonKoops @andries9814 januari 2025 14:11
Heb hier bij mijn G4 geen last van moet ik zeggen, de kijkhoeken zijn prima.
MadDogMcCree @BruceLee16 januari 2025 15:31
Het probleem van OLED is voor mij dan weer dat beweging zo slecht wordt weergegeven, vooral bij 24p/25p content. Aan motion interpolation kan ik niet wennen, je krijgt te maken met of een soap opera effect, artifacts of lip sync problemen.

Ik snap nog altijd niet waarom de edge lit TV's van 10-20 jaar geleden prima kijkhoeken hadden, en nu iedere LCD TV daar zo slecht in is. Ik heb een LG 49NANO866 (2020) staan, en die scoort nog redelijk hoog op RTINGS qua kijkhoeken. Echter vergeleken met mijn stokoude Sony KDL-32D3000 (2007) is het drama. De QNED80 (2023) zou iets beter moeten scoren, maar ik geloof nog altijd niet dat die in de buurt kan komen van de 32D3000.
BruceLee @MadDogMcCree16 januari 2025 17:53
Niks geeft beweging beter weer dan oled. Als je soap opera hebt heb je rare functies aan die je gewoon kan uitzetten
MadDogMcCree @BruceLee16 januari 2025 18:56
Niks geeft beweging beter weer dan oled
Nee hoor, OLED is juist onwijs slecht in het weergeven van beweging omdat de pixels niet 'nagloeien' maar zo goed als onmiddellijk aan en uit gaan. Daar heeft vooral content met weinig beelden per seconde last van stutter. Dit is vooral duidelijk bij panning shots.

Hier zie je het verschil tussen OLED en CRT: YouTube: OLED vs CRT motion test

Daarom zag een game als Ocarina of Time, die draaide op 16.6 frames per seconde, er vroeger op je CRT ook véél beter uit dan nu op een OLED.

Maar ook LCD's zijn een stuk beter in het weergeven van motion omdat de pixels 'traag' zijn. Als we kijken naar technologieën dan doet CRT het het best, dan Plasma, dan LCD, dan een heel groot gat, en dan OLED.

Motion Interpolation is ook niet perfect, judder, artifacts, lip sync problemen, soap opera effect. Iedere setting heeft zo zijn nadelen. OLED schermen zijn fantastisch, maar helaas is OLED stutter een ding.
BruceLee @MadDogMcCree17 januari 2025 12:15
Je hebt een beetje rare ideetjes slechter beeld is beter beeld. Maar als je daar van houd prima even goede vrienden :) niks gamed of kijkt film beter dan oled. En mijn films stutteren zeker niet dan speel je ze niet in de goede refresh rate en settings af.
MadDogMcCree @BruceLee17 januari 2025 18:52
Je hebt een beetje rare ideetjes slechter beeld is beter beeld.
Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat Plasma, CRT en zelfs LCD beweging beter (natuurlijker) verwerken dan OLED is gewoon een feit. OLED heeft absoluut zijn voordelen, maar motion is dat zeker niet.
niks gamed of kijkt film beter dan oled. En mijn films stutteren zeker niet dan speel je ze niet in de goede refresh rate en settings af.
Dat je het zelf niet in de gaten hebt wil niet zeggen dat het niet bestaat. Black Frame Insertion is zelfs speciaal voor dit probleem ontwikkeld. Het nadeel van BFI is dan weer dat het beeld donkerder wordt en bij lagere framerates duidelijk flicker laat zien. Tevens werkt VRR niet wanneer je BFI gebruikt. Hier een duidelijke uitleg:

YouTube: [𝗥𝗘𝗩𝗜𝗘𝗪] First-Ever OLED Gaming Monitor with BFI (240Hz/ 120Hz)
MarcoC @Surodoeht14 januari 2025 11:27
Ik had ook een X90L en heb deze omgeruild voor een Samsung S90C OLED. De X90L was heel slecht qua uniformiteit en kijkhoek. Het enige echte voordeel dat deze TV had was de enorme helderheid. Maar verder vond ik het een hele matige TV die nauwelijks beter presteerde dan mijn goedkope 5 jaar oude Samsung LCD TV die destijds slechts €500 gekost had.
Randfiguur @Surodoeht14 januari 2025 12:47
Waar ik wél last van heb, en wat ik in de aanloop echt heb onderschat, is de uiterst matige kijkhoek, en het beeldverpestende effect van buiten deze zone zitten. Ik heb geprobeerd dit in de winkel te beoordelen, maar ik moet achteraf zeggen dat dat mij dat toch niet voldoende is gelukt. Pas thuis heb ik het echt ervaren en de impact is een stuk groter dan ik mij vooraf voorstelde.
Heb dezelfde tv en de kijkhoek is inderdaad erg beperkt (voor mij geen groot probleem). Maar zouden die winkel- en thuiservaring zo verschillen omdat winkels veel feller verlicht zijn dan de gemiddelde huiskamer na zonsondergang? In het (half)donker vallen de slechte kijkhoeken mij namelijk veel meer op, vind ik.
Surodoeht @Randfiguur14 januari 2025 21:26
Dat is een goeie vraag.

In mijn geval speelde content ook wel een rol denk ik. Wat ze in de winkel vertoonden was vrij kunstmatig en vooral gericht op zwartwaarden en enkelvoudige kleuren. Een close-up van een ronddraaiende aardbei tegen een zwarte achtergrond etc.

Thuis kijk ik andere dingen, bijvoorbeeld tennis, met veel huidtinten en natuurlijk belichte scenes. Mijn gevoel is dat kleurverschuivingen daarbij wat makkelijker opvallen en misschien ook wat storender zijn. Onder de verkeerde hoek ziet een blakende topsporter er ineens zwaar ziek uit.

Het omgevingslicht en de instelling van de TV heeft misschien ook een verschil gemaakt inderdaad.

Gelukkig heb ik voldoende fijne zitplaatsen binnen de kijkhoek en verder veel plezier van de TV. Dus hij hoeft niet weg. Maar achteraf zou ik hier toch meer gewicht aan hebben gegeven.
Dom @Surodoeht14 januari 2025 13:22
Ik heb vorig jaar een TCL 65C743 gekocht met op papier 1.000 cd/m2 lichtoprengst.
In de praktijk staat hij overdags op maximaal 40 van de 100 helderheid ingesteld(dat is prima voldoende als het licht er op valt, groot raam er bijna naast) en in de avond zet ik hem het liefst op 10/100. Anders is het voor mij gewoon te fel.

Nu zie ik deze tv's uit komen met 10.000 cd/m2.. tja dat lijkt me dus echt verschrikkelijk, of je moet hem heel goed kunnen dimmen naar een acceptabel niveau, maar het nut zie ik er niet van.

Deze tv's kan ik nog niet beoordelen, maar de tcl is van elke hoek in de woonkamer prima te zien zonder echt problemen. Zitten jullie praktisch achter de tv of zoiets?

[Reactie gewijzigd door Dom op 14 januari 2025 13:23]

Surodoeht @Dom14 januari 2025 22:08
Heel herkenbaar.

Mijn TV kan als het moet loeifel. Met HDR content stijgt hij bijna op.

In de praktijk kijk ik alleen SDR en inderdaad op een fractie van de maximale helderheid. Ik merk dat HDR mij maar weinig doet, en ik vind het sowieso niet fijn om in zo'n laaiende lichtbak te kijken. Dus ja waarom het allemaal nóg feller zou moeten dan dat, ik weet het ook niet.

We hebben genoeg zitplaatsen binnen de kijkhoek maar daar moet je dan ook wel gaan zitten. Daarbuiten is het beeld ronduit beroerd. Het zou kunnen dat de X90L uitzonderlijk slecht presteert op dit vlak, daar heb ik verder geen onderzoek (meer) naar gedaan. Ik vind het verder een fijne TV dus hij blijft wel hangen. Maar op basis van mijn ervaringen kan ik de huidige focus van de industrie niet helemaal volgen.
Dom @Surodoeht15 januari 2025 19:01
waarschijnlijk verkopen die knallende lichtcijfers gewoon goed, net als de eeuwige push naar meer pixels etc.

persoonlijk zit ik liever zonder zonnebril in mijn woonkamer om een film te kunnen kijken, maar misschien dat wij in de minderheid zijn.

De enige usecase lijkt me een TV voor buiten, maar daar is geen enkele tv in dit segment voor gebouwd.
monkyo @Dom17 januari 2025 10:20
Dolby Vision kan tot 10.000 nits gaan. Met het omhoog van het aantal nits dat TV's kunnen weergeven zullen er, denk ik, ook meer films verschijnen met een hoger aantal nits. Overigens is de opgegeven nitswaarde een piekwaarde. Het is niet zo dat het hele scherm 10.000 kan weergeven. Maar een venster van 10 x 10 cm.
centr1no @Surodoeht14 januari 2025 14:07
Op papier heeft hij weer allerlei verbeteringen t.a.v. de backlighttechnologie, maar persoonlijk had ik liever meer focus op de kijkhoek gezien.
Voor bepaalde types schermen en backlighting met de focus op helderheid, kleurintensiteit en contrast lijkt een grotere kijkhoek zonder verlies daarvan niet mogelijk zonder in te boeten op andere inherente negatieve eigenschappen van de gebruikte techniek.
In ieder geval niet binnen een redelijk prijsniveau, omdat er een compromis moet zijn tussen wat men wil en wat haalbaar is.

Persoonlijk heb ik geen behoefte aan een grote kijkhoek en was in mijn eigen ervaring het verschil nooit dusdanig slecht dat ik het serieus nam. Beeld werd pas 'slechter' bij hoeken waarop je helemaal niet eens een film of serie zou willen kijken.
Recentelijk viel me echter in een tv-winkel op hoe 'dof' sommige schermen oogden vanuit een hoek op +/- 2 meter afstand en dat een stap naar links of rechts al verschil maakte in helderheid.
Zeker bij de grotere schermen, waar je op die afstand naar de randen van de tv toe automatisch al een grotere hoek hebt.

Natuurlijk is het voor iedereen persoonlijk in hoeverre het relevant of negatief is, maar bij sommige tv's is de beelddegradatie al bij dusdanig kleine kijkhoeken zichtbaar slechter dat het wel degelijk iets is waar men voor een woonkamersetting rekening mee wil houden.
Surodoeht @centr1no15 januari 2025 06:55
Goeie reactie en eens.

Ik kom van een middenklasse Sony edge lit LCD TV uit 2015. Mijn nieuwe TV is op alle fronten beter. Hij is groter, sneller, gebruiksvriendelijker, heeft betere kleuren, betere zwartwaarden, local dimming is een uitkomst bij ondertitelingen, hij is feller, kan meer formaten aan en heeft beter geluid.

Alleen de kijkhoek - daarin heb ik voor mijn gevoel een stapje teruggedaan. Het verschil dat ik ervaar is dat de overgang van in de zone naar buiten de zone scherper is afgetekend, en de manier waarop het beeld verandert ook anders is met ingrijpendere kleurverschuivingen.

Dit zou inderdaad de andere kant van dezelfde medaille kunnen zijn.
Aerophobia1 @MrSunsp0t14 januari 2025 13:46
Ook na duizenden branduren zou het de output van de leds nog ok zijn.
Maar iets minder dan 3 uur per dag de TV aan is al 1000 uur per jaar.
Duizenden uren is mijn optiek 2 a 3 duizend.
Wat als de TV 5 uur per dag aan staat, hoe ziet dat beeld er dan uit na 2 of 3 jaar?

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 14 januari 2025 13:47]

koppie @Aerophobia114 januari 2025 16:14
Of na 10 jaar? We kunnen toch niet elke drie jaar een nieuwe TV kopen?
centr1no @koppie15 januari 2025 14:06
Ik denk dat je een beetje te ver op de zaken vooruitloopt.

Ten eerste staan de leds in een tv niet continue op 100% aan. Branduren van een tv zijn niet de branduren van individuele leds.
Ten tweede gaat het over een kleurverschuiving waardoor de kleur wit (in beeld) met duizenden branduren zeer langzaam verschuift richting blauw doordat de rode en groene leds sneller achteruit gaan dan de blauwe.
Dat is een al bestaand 'probleem', wat je dus als het echt zo erg was bij iedere tv van 5 jaar oud zou moeten zien, maar waar die minileds dus veel beter in zijn.
Het is dus niet zo dat de leds het compleet begeven of dat het beeld dusdanig slecht wordt dat die aan de straat gezet kan worden.

Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit de enige beschikbare beeldtechniek wordt en dat je, indien het werkelijk zo is dat de beeldkwaliteit met 3000 branduren zienderogen achteruit zou gaan, gedwongen wordt een nieuwe, zelfde te kopen.
Ook rgb miniled backlit tv's zullen, net als de huidige backlit tv's in verschillende uitvoeringen gemaakt worden en zullen de eerste jaren vreselijk prijzig zijn.
Net als Oled zal het waarschijnlijk niet de kans krijgen voor de massa betaalbaar te worden zonder dat er niet weer wat nieuws of een verbeterde variant komt.
Zoals misschien microled.
Dom @centr1no15 januari 2025 19:08
Los van dat tv technieken alsmaar beter zijn geworden en ook weer zullen worden, is 3.000 branduren natuurlijk niets voor een tv.
Als ik vandaag de dag 1000 euro (of zelfs meer) aan een tv uit geef, verwacht ik ook zeker wel dat ie de 15.000 branduren, ofwel een jaar of 10, gaat halen. Als ik kijk naar hoe lang televisies bij ons mee gaan, is dat geen heel vreemd uitgangspunt.

Na 2 a 3 jaar een andere moeten kopen met het idee 'och ik hoef er niet een met dezelfde brakke techniek te halen!' vind ik dan weer wel een heel vreemd uitgangspunt.

[Reactie gewijzigd door Dom op 15 januari 2025 19:11]

centr1no @Dom16 januari 2025 12:24
Huh?
Dat "2 a 3 duizend" branduren waar Aerophobia1 in de reactie boven die van mij mee komt is nergens op gebaseerd. Het is zijn eigen interpretatie.
3000 Branduren voor een led is tegenwoordig absurd weinig, niet realistisch. Je hebt het over een niet bestaand probleem.
3000 branduren natuurlijk niets voor een tv
Nogmaals, het gaat over de leds. Niet de tv.
Leds in een tv staan niet net als een beamerlamp continue op volle sterkte aan.
Bovendien is een led na die duizenden uren (en niet 3000 omdat iemand in de reacties dat zegt) niet op/kapot, maar gaat het over een zeer trage, geleidelijke degradatie.
Na 2 a 3 jaar een andere moeten kopen met het idee 'och ik hoef er niet een met dezelfde brakke techniek te halen!' vind ik dan weer wel een heel vreemd uitgangspunt.
Jouw hele reactie is heel vreemd.
Wat begrijp je niet aan de woorden "als het echt zo erg was" of "indien het werkelijk zo is"?
Er is een proces waarmee die nieuwe technieken op de markt geïntroduceerd worden. De eerste paar jaar hebben alleen de early adopters met teveel geld en testers, Youtubers e.d. die apparaten en is er helemaal geen sprake van dat de 'normale consument' hiermee in aanraking komt.
En het is ook niet zo dat eventuele gebreken of nadelen van een bepaalde techniek niet uitgebreid besproken en gedeeld worden. Of zelfs voor nog niet gereleaste producten al problemen worden verzonnen zoals hier nu gedaan wordt.
Net zoals bij de eerste organische leds in tv's waarvan na 1000 uur de helderheid al +/- 10% minder was.
Kopen we met z'n allen om de 2 jaar een nieuwe Oled-tv?
Dom @centr1no17 januari 2025 11:39
Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit de enige beschikbare beeldtechniek wordt en dat je, indien het werkelijk zo is dat de beeldkwaliteit met 3000 branduren zienderogen achteruit zou gaan, gedwongen wordt een nieuwe, zelfde te kopen.
Ik reageerde specifiek op dit stukje in jouw eigen bericht, dat was niet aanvallend bedoeld.

In mijn ogen is het gewoon een vreemde stelling om bij een nieuwe techniek maar te accepteren dat het misschien wel niet lang mee gaat. Ja, dat kan een risico zijn, maar dat is voor mij wel een reden om pas later in te stappen als deze kinderziektes zijn verholpen.

Ook geloof ik niet dat bij nieuwe technieken alleen mensen met te veel geld, testers en youtubers deze producten kopen. Er zijn meer dan genoeg consumenten die een iets duurdere TV kopen met de verwachting hier (juist) jaren mee vooruit te kunnen. Die komen dan mooi bedrogen uit de bus.
centr1no @Dom17 januari 2025 15:15
Ik zag het niet als aanvallend, maar als ik het zo terug lees kan ik me voorstellen dat dat zo overkomt.
Schrijven is niet voor niets een kunst.
maar te accepteren dat
Niemand accepteert dat. Maar de fabrikanten zetten het op de markt zonder er de minpunten expliciet bij te vermelden en er is niet heel veel dat je daar aan kan doen behalve zorgen dat je op de hoogte bent.
Die komen dan mooi bedrogen uit de bus.
Dat is een heel breed onderwerp wat je kunt doortrekken over de hele consumptiemaatschappij.
Volgens mij zijn we in het algemeen allang voorbij het punt waar we grote bedrijven maar op hun blauwe ogen moeten geloven of überhaupt kunnen geloven en aan de andere kant kopen we vrolijk dingen waarbij we bekende minpunten of gebreken voor lief nemen.
Normaal menselijk gedrag ten opzichte van nieuwe dingen is observeren, de kat uit de boom kijken. Maar de laatste jaren lijkt er bij sommigen een rare vorm van arrogantie te zijn ontstaan dat alles maar moet gaan zoals zij het willen en als dat niet zo is de schuld per definitie bij anderen ligt.
Afgezien van dat uiterste is het gewoon naïef om maar te denken dat een product altijd aan persoonlijke, misschien ouderwetse verwachtingen voldoet.
'Verwachtingen' zijn net als hoop en geloof dingen waar je niet op kunt bouwen en ook geen garantie op kunt geven.

Afgezien daarvan hebben we het hier over de introductie van nieuwe techniek die toegepast wordt op enorme schermen die voor tienduizenden Euro in zeer beperkte aantallen gefabriceerd worden en niet over een massaal geproduceerde 'iets duurdere' tv die al een paar generaties is doorontwikkeld.
Organische leds hadden 15 jaar geleden nog een veel kortere levensduur maar die (en leds in het algemeen) zijn in de loop der tijd enorm verbeterd en de Oled-tv's van nu zijn daarin vergelijkbaar met 'normale' led-tv's.
sOid @MrSunsp0t14 januari 2025 07:41
Dat hangt maar net van je situatie af. Voor mij zou kijkhoek vrij irrelevant zijn.
unilythe @MrSunsp0t14 januari 2025 08:09
Dat is voor jou belangrijker. Je bent niet de enige op de wereld.
treative @unilythe14 januari 2025 13:17
Je hoeft niet de enige op de wereld te zijn, zolang je maar de belangrijkste bent.
computerjunky @MrSunsp0t14 januari 2025 13:47
Is maar net wat je belangrijk vind. Ik vind kijkhoek helemaal noet zo boeiend ik ben alleen en als dat 140 graden is dan is dat prima.
Niu is kijkhoek tegenwoordig geen punt meer omdat alle panelen de 178 graden wel halen. Het is een beetje de standaard geworden.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 14 januari 2025 13:48]

Surodoeht @computerjunky15 januari 2025 09:03
Niu is kijkhoek tegenwoordig geen punt meer omdat alle panelen de 178 graden wel halen. Het is een beetje de standaard geworden.
Je bedoelt misschien alle OLED panelen?
Liquid_Bisquit 14 januari 2025 07:33
Vraagje, waarom zou je kiezen voor LCD (welke techniek dan ook) in plaats van OLED?
Ik zie bij de laatste enkel maar voordelen en begrijp niet goed dat andere, eerder inferieure technieken alsnog consumenten vinden.
Nephalem82 @Liquid_Bisquit14 januari 2025 07:56
Een techniek die inbrand komt er bij mij niet in. Die fout al gemaakt met plasma (neeeee joh, dat inbranden is van jaren geleden , dat gebeurt niet meer) ,dus dat doen we niet meer :) ik zie oled dan ook vooral als een tussenstation tot wat beters. Tot die tijd gebruik ik gewoon lekker lcd.
Madshark @Nephalem8214 januari 2025 09:47
Wellicht dat je iets te generaliseert? Of misschien iets wat beïnvloed door schreeuwerige sensatie zoekers op YT ?

Plasma's konden inderdaad inbranden, maar das was eigenlijk een issue van de eerste generaties. De laatste Panasonkc's die onder NeoPDP verkocht werden waren daar behoorlijk immuun voor. Mijn oude Panasonic's zijn vandaag de dag nog steeds bij familie dagelijks in gebruik, een PX70 uit 2007 (samen gekocht met de PS3 launch) en een G20 uit ~2010, en zijn nog steeds helemaal vrij van inbranding.
(Beiden was erg veel op gegamed)

OLED TV eigenlijk een beetje idem naar mijn idee, mijn eerste 65" uit 2018 (Philips), intussen ~21000 uren op de teller.
Heeft een nagenoeg geen zichtbare inbranding, alleen op de kleur rood, eigenlijk alleen te zien na het fotograferen van het scherm. Een YouTube icoontje, omdat AndroidTV het schijnbaar leuk vond om doordeweeks, dagelijks, in de middag de TV wakker te maken naar het AndroidTV homescreen, de screensaver te blokkeren, en uiteindelijk gaat de TV dan na 2 uur weer vanzelf uit 😡. Dit heeft ~1jaar plaats gevonden.
Maar UI sporen van de 1000den uren in diverse RPG's, echt helemaal niets van terug te zien. 2e 65" OLED uit 2020 (LG CX) is nog steeds 100% flawless. (thans qua beeld, want de voeding is aan vervanging toe)
OLED telefoons daarentegen, tm de Galaxy S9 (heb alle oneven nummers gehad) heb ik altijd behoorlijk aanwezige inbranding gezien, vooral de statusbalk en toetsenbord. Soms zelfs al na 1 jaar. Maar dat is een geheel ander soort OLED scherm, waarbij er gekleurde OLED pixels in gebruik zijn, en iedere kleur een afwijkend slijtage patroon heeft.

Ik zou zeggen, laat je niet gek laten maken voor de cowboy verhalen over in inbranding. Neem evt een 5 jaar garantie uitbreiding dat ook inbranding dekt, en geniet van het beter beeld dat OLED kan bieden.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 14 januari 2025 10:23]

Jeru @Madshark14 januari 2025 11:22
Ik heb in 2018/2019 een LG Oled gekocht en onlangs zeker last gekregen van "inbrand" effect.
Op de plek waar regelmatig ondertiteling staat is het beeld aanzienlijk donkerder geworden dan de rest van het beeld. Hier zijn naar mijn idee dus gewoon ondertiteling ingebrand.
Pixelrefresh helpt niet helaas en is gewoon bij normaal gebruik naar mijn mening.
Nephalem82 @Jeru14 januari 2025 11:30
Precies mijn ervaring dus wat ik had met plasma. Dit is blijkbaar nog steeds een ding.
Verwijderd @Nephalem8214 januari 2025 12:30
Hou eens op met de vergelijking met Plasma...

Ik heb zelf vier OLED's gehad en nul inbranden, daarnaast in de familie en vrienden en nul inbranden.
DE B6's en daarvoor konden er last van hebben bij hele dag een statisch beeld, dat is echt al verleden tijd.

Oh ja en mijn broer had de Pioneer Plasma voor iets dan 13 jaar zonder issues en ik heb ook nog een Panasonic Plasma gehad eentje van het laatste jaar, die heeft het vorig jaar begeven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 januari 2025 12:34]

Nephalem82 @Verwijderd14 januari 2025 13:12
Waarom? De problemen zijn eender. En zoals je kunt lezen hier ben ik echt niet de enige die er zo over denkt. Dat jij iets niet ervaart wil niet zeggen dat het er niet is.
Taipan @Nephalem8215 januari 2025 10:28
2018-2019. Dit gaat dus om een 7 jaar oude OLED, de eerste paar generaties dus.

Ondertussen is dit probleem veel verder opgelost.

Ik snap je wel, Ik wacht eigenlijk ook al jaren op een echte goede OLED die niet meer inbrandt en koop elke keer budget schermen en tv's om mij te voorzien tot ik die goede OLED/andere techniek koop. Heb echter het idee dat die er de komende jaren niet gaat komen en ik veel blijer was geweest met een OLED 3 jaar geleden. Wellicht zit jij in hetzelfde schuitje.

Heb ook een Steam Deck OLED, wow dat scherm is echt heel mooi. De zwartwaarden zijn echt geweldig en dat mis ik nu des te meer op mijn TV.
alki @Madshark14 januari 2025 11:00
Nou mijn LG oled uit 2018 zit vol burnins en rare kleuren patronen. Vooral paars en geel zitten vlekken in. Soms lijken mensen net oempa loempas
DasHMauL @alki14 januari 2025 11:28
Mijn LG OLED B6 uit 2016 draait nog steeds zonder problemen
in tegenstelling tot mijn E7 uit 2017
alki @DasHMauL14 januari 2025 11:36
Met films en gamen zie je t bijna niet. Als de 65"onder de 1000 euro komen koop ik een nieuwe.
Madshark @alki15 januari 2025 00:13
Vooral paars en geel zitten vlekken in. Soms lijken mensen net oempa loempas
Klinkt niet echt als een 'inbrand' probleem, eerder dat er iets met het hele panel mis is.
Met inbranden zou je bijvoorbeeld zender logo's of bepaalde elementen van een game UI in ieder beeld terug moeten zien. Als het hele beeld verkleurde vlekken geeft is er iets anders aan de hand. Heeft de TV veel direct zonlicht gehad? Meen me te herinneren dat dit ooit een issue bij sommige TV's was, verkleuringen door zonlicht.
alki @Madshark15 januari 2025 22:13
De logos zie je ook bij rode en gele achtergronden helaas
Nephalem82 @Madshark14 januari 2025 09:50
"Wellicht dat je iets te generaliseert? Of misschien iets wat beïnvloed door schreeuwerige sensatie zoekers op YY ?

Wat? Ik put alleen uit eigen ervaringen. Heb niets te maken met sensatie zoekers op "yy".

En ik ga geen garantie uitbreiding nemen op iets waar ik standaard garantie op zou moeten hebben, het feit dat ik dat nodig zou hebben zegt mij al genoeg !

Las laatst nog een review van een MSI Oled computerscherm , waar het volgende op stond :

"MSI probeert dit risico (op inbranden dus) te mitigeren door een aantal algoritmes in de software van het scherm. Om de 4 uur verschijnt de vraag of je het scherm zichzelf wil laten onderhouden. Kies je voor "Ja", dan is het scherm enkele minuten buiten gebruik terwijl het scherm de image retention wegwerkt. Je kunt het uitstellen, maar na 8 uur is het verplicht."

'scuse me? Nu zal een TV dat wellicht niet hebben, maar ik wist niet wat ik las.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 14 januari 2025 09:59]

Sfynx @Nephalem8214 januari 2025 11:25
LG tv's doen dat ook na elke 4 uur, vlak nadat je 'm in standby zet. Geen dwang verder, als je 'm tijdens zo'n cycle weer aanzet doet ie het later alsnog, mits je 'm dus in standby zet en niet steeds helemaal van de stroom afhaalt.
Prima toch als je zo de ongelijkmatige slijtage van de pixels welke inherent is aan OLED kan compenseren?
RvdDungen @Nephalem8214 januari 2025 09:06
Inbranden gebeurd niet meer met de huidige generaties als je de tv gewoon als tv gebruikt en niet als monitor.

De laatste generatie die er echt last van had was in 2018/19.
Nephalem82 @RvdDungen14 januari 2025 09:28
Heb ik eerder gehoord toen ik een plasma kocht (waar ik uitsluitend films en bewegend beelt op heb gekeken, daar was het tv logo's en de plek van subs die donkerder werdt) die fout maak ik niet nog een keer. Die TV heeft zelfs 70+ uur staan "inbranden" met bewegend beeld, dat zou inbranden voorkomen. yeah right. dit was op advies van de winkel, trouwens,


Het is nu vandaag de dag ook nog dat fabrikanten schermen met "niet inbrand garantie" en je kunt ook extra garanties kopen zodat je de tv kan omruilen als het "opeens toch nog gebeurt" , dus nee, dank je.

"De laatste generatie die er echt last van had was in 2018/19." , dus de huidige generatie heeft er minder echt last van maar nog steeds. got it.

Ik wil er gewoon niet (weer) mee hoeven te dealen als ik al een techniek in huis heb die voor mij
prima voldoet en waar ik met GEEN van alle minpunten van Oled rekening hoef te houden.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 14 januari 2025 09:47]

Dom @Nephalem8214 januari 2025 13:26
"...fabrikanten schermen met "niet inbrand garantie" en je kunt ook extra garanties kopen zodat je de tv kan omruilen als het "opeens toch nog gebeurt"..."

ofwel, het inbranden gebeurt nog gewoon maar als je er net na de 2 jaar garantie pas mee komt is het lekker niet ons probleem, tenzij je wat extra lapt en je de moeite neemt om je tv die nieteens in je auto past en je geen doos meer van hebt naar ons op stuurt, wat in de praktijk toch niemand gaat doen want te veel heisa.
RvdDungen @Nephalem8214 januari 2025 18:17
Ik denk dat je teveel emotie in je plasma verleden hebt zitten nog.

Fabrikanten geven geen optionele inbrandgarantie, dat proberen winkeliers je aan te smeren. Die kan je gewoon negeren want is niet nodig.

Je hebt gewoon garantie op inbranden zolang je de tv normaal gebruikt en niet langdurig van de stroom afhaalt.

Onder normaal gebruik komt inbranden namelijk alleen nog voor bij fabricagefouten. Die garantie gaat vaak tot 5 jaar

Inbranden is gewoon geen minpunt van oled tvs meer bij normaal gebruik.
Nephalem82 @RvdDungen14 januari 2025 18:26
Er zijn er toch genoeg die er problemen mee hebben . En het is gewoon inherent aan de techniek.
D100 @RvdDungen14 januari 2025 09:40
Wat is de wetenschappelijk onderbouwing van deze bewering? Welke (O)LED technologie heeft men ontwikkeld die uw bewering mogelijk maakt, dat zou een technologische revolutie zijn?

Ik ben benieuwd naar wat ik zou gemist hebben in de vakpers, kom ermee te voorschijn dan is iedereen up to date en kunnen we die discussie achter ons laten.

Trouwens als u beweert dat OLED toestellen vanaf 2020 (na 2019) niet meer susceptible zouden zijn voor inbranding, dan zijn die maximaal 4 jaar oud. Inderdaad dat is mogelijk en waarschijnlijk bij gemiddeld TV gebruik, geen zichtbare burn-in na 4 jaar.

[Reactie gewijzigd door D100 op 14 januari 2025 09:57]

RvdDungen @D10014 januari 2025 18:18
Dat noemt men gebruikerservaringen en expert tests.

Meer dan genoeg.
D100 @Nephalem8214 januari 2025 09:14
U heeft gelijk.
Mensen die beweren dat inbranden bij OLED "geen probleem" is, wel als zij hun TV slechts enkele jaren behouden gaat het niet zichtbaar zijn. Of misschien vinden zij de inbrand-schaduwen geen probleem, maar dan kan je even goed een lage kwaliteit TV kopen.

OLED inbranden is het directe gevolg van de gebruikte techniek, en kan enkel vertraagd of verdoezeld worden. Er bestaat geen magische anti-inbrand OLED technologie.
thibaultvdb @D10014 januari 2025 10:31
Ik zie het een beetje zoals de accu's in electrische voertuigen. Je weet ook dat het een slijtagecomponent is, maar het is wel een simpelere techniek die enorme performance vooruitgang bied doordat er minder "hacks" moeten toegepast worden. Die "hacks" laten altijd sporen achter, blooming, dynamisch contrast,.. etc, dat zijn voor mij de grootste stoorzenders in beeldkwaliteit momenteel.
Sfynx @Nephalem8214 januari 2025 11:16
Mijn Panasonic GT60 plasma tv vertoonde na 11 jaar nog geen enkel spoor van inbranden, zwaar op gegamed ook met HUDs etc. Enige wat ik gedaan had is braaf de "white wash" draaien na elke sessie.
Bij de latere generaties van die techniek was dat simpelweg niet meer aan de orde als je het niet moedwillig opzocht.

Hetzelfde zal gebeuren bij OLED. De LG OLED tv's hebben nu al een vergelijkbare compensatiecycle welke draait na elke 4 uur schermtijd en de voltages naar de pixels aanpast naar gelang de slijtage om het weer uniform te maken. De tijd zal het leren hoe dit gaat uitpakken bij mijn LG G4, maar het wordt soms gebracht alsof OLED nog compleet in de kinderschoenen staat hiermee en je gegarandeerd burn in heb na een paar jaar. Dat werd over plasma ook ooit gezegd.
Nephalem82 @Sfynx14 januari 2025 11:19
Dat dit nodig is geeft al aan dat de techniek voor veel mensen gewoon niet ideaal is , toch? waarom moet ik na elke sessie iets doen om degradatie c.q inbranding te voorkomen? dat zou niet eens mogen gebeuren, mijns inziens. Ik wacht met smart op iets wat niet zulke fratsen vertoont.
Madshark @Nephalem8215 januari 2025 00:09
Bij een OLED TV gebeurt dit als je de TV op stand-by zet, daar zie en merk je verder helemaal niets van.
Er wordt dan berekend hoeveel mV iedere pixel moet gaan krijgen om weer hetzelfde opbrengst te geven.
Dit klinkt rigoureus, maar in de praktijk is daar dus niets van te zien, behalve dat het scherm dus altijd mooi uniform blijft.
Behalve als je de TV na gebruik van stroom haalt, sommige TV's geven dan een melding, en een optie op het alsnog handmatig te doen ( <10 minuten ), maar blijft nog steeds optioneel, en wordt alsnog hervat als deze wel in stand-by mag staan.
Zoals ik al eerder schreef, de soep wordt echt niet zo heet gegeten ;) , ik was ook super huiverig over het inbranden enz, maar nu na 7 jaar OLED-TV ervaring, het valt allemaal erg mee. De voordelen zijn echt immens.
En zoals ik al zei, voor je eigen gemoedsrust zou je eventueel nog een 5 jaar garantie verlenging kunnen nemen. Nodig, nee, ik had het voor mijn gemoedsrust wel genomen, 90% van de tijd wordt er gegamed op de TV, dus was best huiverig over inbranden van game UI's, achteraf dus niet nodig geweest.

Maar een QD-OLED monitor, tja, wellicht onterecht, maar daar zou zelfs ik nog niet aan durven wagen. Mijn schermen gaan doorgaans wel langer meer dan 5 jaar, ik kijk die kat nog wel even uit de boom.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 15 januari 2025 00:16]

Nephalem82 @Madshark15 januari 2025 07:56
Nogmaals, als ik voor mijn eigen gemoedsrust een extra garantie zou moeten nemen, is het voor mij geen geschikte techniek. Ik hou het wel bij ips lcd, voldoet voor mij meer dan goed en heb 0,0 van de issues en problemen wat oled heeft.
Madshark @Nephalem8215 januari 2025 11:12
Dat is uiteraard je eigen keuze, die ik ook zeker respecteer.
Ik probeer alleen aan te geven, dat de OLED issues eigenlijk vrijwel non-existent zijn, niet iets om erover druk te maken. En het zeker niet opweegt voor het subliem beeld wat je ervoor terugkrijgt. Al zou ik iedere 5 jaar een 'versleten' OLED naar de milieustraat moeten brengen, dan nog koop ik dan weer een nieuwe OLED ;)
Maar as so far, gaan ze hier langer mee.
LOTG @Nephalem8214 januari 2025 10:56
OLED brand niet in, de LEDS branden uit. Het probleem zit hem in onevenredige slijtage van specifieke kleuren. Iets wat in dit artikel staat wat dus ook een probleem was met RGB leds. Elke kleur heeft zijn eigen samenstelling om een bepaalde golflengte licht te produceren waardoor de levensduur anders is.

LG had dat opgelost met witte OLED''s en een kleuren filter maar uiteindelijk werken bepaalde leds altijd harder dan andere om een bepaalde kleur te produceren. Vandaar dat deze techniek het zelfde euvel heeft.
Het nadeel van die schermen was dat ze na verloop van tijd last kregen van kleurverschuiving. Doordat de rode en groene leds sneller verouderden dan de blauwe leds, veranderde de mix waarmee de drie kleuren wit licht genereren, met als resultaat een wittint die meestal steeds blauwer werd. Wij spraken TCL en Samsung hierover, en zij gaven aan dat dit met de huidige generatie rgb-minileds geen probleem meer is; de kleurmix zou ook na duizenden branduren niet veranderen.
Waar je dus last van krijgt is dat specifieke kleuren meer slijtage hebben dan andere en je dus kleur verschil krijgt.
emeralda @LOTG14 januari 2025 12:00
Alle TVs hebben last van slijtage maar ik heb LED TVs naar de milieustraat gebracht die 10 jaar oud waren maar het nog steeds deden- 1080p en verouderde software maar het scherm zag er nog net zo uit als op dag 1.
LOTG @emeralda14 januari 2025 12:10
Dat komt omdat de Leds allemaal redelijk constant achteruit gingen. Met meer dimming zones word dat al lastiger en met RGB leds zit je dus met met afzonderlijke slijtage per kleur per led.

Wat er gebeurt is dat de Leds steeds meer gaan werken zoals Oled en dus ook een aantal problemen krijgen die Oled ook heeft.
D100 @LOTG14 januari 2025 12:14
"OLED brand niet in, de LEDS branden uit. "

Dat is een kwestie van terminologie: de (O)LEDS burn out, het schermbeeld vertoont burn-in.
In het dagelijks gebruik spreken de meeste mensen over de kwaliteit van het schermbeeld, niet over de kwaliteit van der (O)LEDS.

brandT
WiXX @Nephalem8214 januari 2025 13:14
Was het echt inbranden? Plasma heeft namelijk wel image retention. Dat als je hem uit zet het een tijdje lijkt het het ingebrand is, maar dat is dan niet het geval. Als je hem dan een tijdje uit zet is er niks aan de hand.

Ik heb Plasma gehad en nu een Oled. Ik gebruik het ding zelfs om op te gamen via mijn ITX systeem. Ik heb wel een screensaver staan op 5 minuten. Maar vaker dat ik ga plassen of even 15 minuten het scherm heb aanstaan op het menu van de game. Daarnaast natuurlijk tijdens het gamen de HUD.

Ik heb nog nooit maar ook 1 inbrander gehad.
xSNAKEX @Nephalem8214 januari 2025 16:09
Heb hier een 20 jaar oude plasma die ook nog meer dan een half jaar als winkelmodel heeft gediend. Hier is een ingebrand cartoon network logo in te zien nadat we dit jaren lang dagelijks op hadden staan. Verder basoluut miets te zien. Het is allemaal gewoon zo overdreven dat je bijna zou zeggen dst er een lcd lobbygroep achter zit. Bij een beeldbuis tv hoorde ik hier ook nooit iemand over.
biggydeen2 @Nephalem8214 januari 2025 19:08
Ik heb hier een plasma van Panasonic staan van minstens 10 jaar oud waar al 8 jaar lang de kinderen vanalles op bekijken en heb nog nooit 1 keer een inbrand moment gezien. Ik gebruik een oled als werkscherm wat 10u per dag aanstaat minimaal een jaar en 0.0 aan Inbranden te zien. Inbranden is helemaal geen issue meer.
Aerophobia1 @Nephalem8217 januari 2025 17:36
Heb hier een LG oled van 2021 die soms de hele dag aanstaat.
Vooral de kids, dus veel statische symbolen. Youtube logos en play buttons.
Nog geen enkele inbrander gezien.
Ze hadden toen ook ook speciale fuctie om logo's die de hele tijd op de zelfde plek staan minder helder weer tegeven.
Als je de hele dag 1 logo in beeld hebt, hele jaar door kun je zelfs een LED scherm inbranden.

Ik had zelf al lang vervacht dat een vrij vroege OLED als deze daar te maken mee zou kunnen krijgen.
Het beeld is zoveel beter als welke LED, toen helemaal.
Als die TV dood gaat koop ik morgen een nieuwe, maatje groter.
Weer een OLED, omdat het zo veel strakker beeld is.

Inmiddels ook al een jaar QD-oled ultrawide als werk monitor.
Kan geen IPS of ander LED scherm tegenop.
r03n_d @Liquid_Bisquit14 januari 2025 07:40
Inbranden en piekhelderheid.
Liquid_Bisquit @r03n_d14 januari 2025 08:21
Met inbranden heb ik met mijn LG echt geen enkel probleem...
Het stilstaand beeld wordt toch automatisch beschermt met een screensaver? Ik zie geen probleem op dat vlak. Ook stilstaande logo's vormen geen probleem.
Onze OLED is ondertussen 5 jaar oud.

Piekhelderheid, akkoord. Maar de sublieme zwartwaarden... Ik ga nooit meer een stap terug! :D

Edit: blij om te zien dat mijn reactie zoveel controverse veroorzaakt. Zo krijgen we met z'n allen een levendige discussie waar we allemaal wijzer van worden. Enkel @The Third Man denkt met zijn hatespeech wat te bereiken...

[Reactie gewijzigd door Liquid_Bisquit op 14 januari 2025 09:56]

GigaHenk @Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:38
Voor jouw situatie wellicht niet.
Ik heb ook al 3 jaar een OLED en geen problemen.
Echter ik:
- zorg ervoor dat er nooit direct zonlicht op de TV staat
- Als ik film kijk dat het zo donker mogelijk is (denk max 2 uur per dag aan)
- Ik zelden TV kijk met logos, en dan staat dez nooit op super fel.

Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn met kinderen waarbij de TV in daglicht staat op standje knal met felle TV logos. Kan me voorstellen dat, de TV er dan anders uitziet na 3 jaar.
rneeft @GigaHenk14 januari 2025 08:58
Ik kijk geen tv met logos. Maar wij spelen wel vaak games. En dag in en uit hartjes in de linker boven hoek lijkt me niet handig bij een OLED.
Hulleman @rneeft14 januari 2025 09:06
Ik speel ook games op een OLED. Uren achter elkaar games gespeeld met statische huds die van het scherm knallen (FIFA bijvoorbeeld). Mijn oude LG C7 had na 6 jaar ca 9.000 branduren achter de rug en was nog piekfijn.
Yuregenu @rneeft14 januari 2025 14:11
Ik heb een OLED uit 2018, werkt nog altijd prima. Deze 55C8PLA van LG heeft in zijn beeldprocessor een functie die lang stilstaande componenten in beeld (zoals een logo van de zender of een statusbalk van een videospel) zachtjes aan wijzigt in helderheid en volgens mij zelfs de pixels lichtjes verschuift zodat alle pixels actief blijven.

In die jaren heb ik slechts twee keer een dode pixel gehad, beide keren was de ingebouwde pixelrefresher afdoende om hem weer in het gareel te helpen.

Maximale helderheid is wel een issue, vooral op een OLED van meerdere jaren geleden. En specifiek mijn generatie beeldprocessor had een issue met volledig zwart beeld waarbij bij hogere helderheid de rechterzijde een grijzige waas krijgt. De fix daarvoor is de helderheid terugschroeven, wat de oorspronkelijke issue juist verergerde. Dus perfect zou ik mijn "oude" beeldbuis zeker niet noemen. Ontevreden ben ik dan ook weer niet.
The Third Man @Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:34
“Ik zie geen probleem dus het is nooit ergens een probleem”
Timmmeeehhh @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:09
Ik heb zelf ook nooit zo het probleem van die piek heldenheid gezien. Mijn LG wordt echt flink helder. Kan me nog herinneren dat ik een keer aan het gamen was en er was een helder object wat dermate fel was dat ik letterlijk moest wegkijken. Sure het zal bij LCD nog wel feller kunnen, maar ik vind het eigenlijk al wel goed op OLED.
IamGrimm @Timmmeeehhh14 januari 2025 11:00
Het is ook geen probleem tot je in een kamer zit met veel daglicht. Dan is het opeens toch een stuk moeilijker contrast te zien op een OLED. Dat is dan ook een logische use-case waar je misschien een alternatief zou moeten overwegen. Gelukkig mag dat gewoon! Deze discussies worden altijd een beetje zwart-wit op Tweakers waar het lijkt alsof je de verkeerde keuze maakt als je voor XYZ gaat ipv ZYX terwijl het misschien wel de beste keuze is voor die specifieke usecase.

OLEDs hebben nou eenmaal een lagere piek helderheid dan een LCD scherm. Dat is een limitatie van de techniek. Dat hoeft geen probleem te zijn, in de juiste ruimte (lees: ietwat donkere ruimte) zal een OLED mooiere kleuren en diepere zwarten vertonen dan een LCD.

Dat gezegd hebbende, ik heb er zelf ook nooit zo'n last van. Inmiddels heb ik al een tijd een OLED TV en ik ben sinds kort ook naar een OLED monitor overgestapt. Ik blijf toch altijd erg blij met de mooiere kleuren.
WillySis @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:49
Mini-led kan ook sublieme zwartwaarden halen door plaatselijk de achtergrond verlichting uit te schakelen. Zwarter kan gewoon niet.
Mini- en Micro-led achtergronden, in plaats van de aloude overal even lichte edge-lit panelen, halen een belangrijk nadeel van LCD technieken weg. Met RGB mini-led kunnen de kleuren OLED in theorie zelfs overtreffen. Zelfs het nadeel van de beperkte kijkhoeken wordt voor een deel weggenomen. De mini-led schermen hebben niet de kijkhoeken van een OLED-scherm, maar de horizontale kijkhoek is zover opgerekt dat die eigenlijk geen probleem meer zal zijn. De verticale kijkhoek is ook beter, maar nog steeds beperkt.

OLED en inbranden is een oude discussie. Inbranden bestaat en kan alleen worden voorkomen door alle pixels hetzelfde te gebruiken. Gebruik je OLED als TV, dan zal inbranden niet zo'n probleem zijn. Als monitor voor gaming zal inbranden ook geen probleem zijn. Gebruik je een OLED scherm voor kantoor toepassingen, webbrowser enz., dan ga je de favoriete locaties van de verschillende vensters al vrij snel (binnen 6 maanden tot een jaar) zien.
OLED schermen gebruiken allerhande technieken om ervoor te zorgen dat het inbranden wat wordt verspreid, waardoor je geen strakke lijnen of vormen ziet, maar vlekken die wat donkerder worden.

Mini-led is zeker geen stap terug, maar een techniek die OLED op bepaalde gebieden zelfs overtreft, maar met andere nadelen.
Pieter_621 @WillySis14 januari 2025 10:01
Oled en mini-led zijn allebei technieken waar je echt hele mooie schermen mee kan maken.

Bij miniled kan je het natuurlijk alleen per zone zwart of donkerder maken, dus bij scherpe contrasten licht/donker zal je bij de rand minder contrast zien. Daar is OLED sterker in. Of je daar veel van ziet is weer een andere vraag.

En inbranden is echt iets dat de levensduur van OLED tvs beperkt. Onze Oled TV uit 2017 heeft inmiddels ook wat kleurverschil waar ondertitels hebben gestaan. Niet heel storend, wel aanwezig.
WillySis @Pieter_62114 januari 2025 10:29
In de praktijk zijn scherpe contrasten zelden zo sterk dat je verschil tussen OLED en mini-led gaat zien. Ik zeg niet dat het er niet is, maar het heeft meer te maken met de bouw van onze ogen. Het vocht in onze ogen (zowel oogbol als lens) verstrooit het licht altijd iets, waardoor contrasten al iets vervagen. Vanaf ca 35 jaar neemt dat alleen maar toe.
Mini-led zie ik als een tussenvorm die vervangen gaat worden door micro-led, waarbij de achtergrond verlichting een resolutie van minimaal de oude HD-ready (1366 × 768) standaard heeft. Samsung heeft al prototypes met RGB-microleds. Voor zover ik weet hangt er ook een van op de CES.
Hulleman @WillySis14 januari 2025 13:57
Je scheert miniled over één kam en gaat er van uit dat alle miniled schermen extreem goede local dimming hebben. Alles is afhankelijk van het aantal dimming zones bij miniled en hoe goed dat aangestuurd wordt. Een miniled scherm met (te) weinig of slechte aangestuurde dimming gaat een slecht contrast en beeld opleveren. Er zijn zat budget miniled tv's die echt bij lange na niet de zwartwaardes (en algehele beeldkwaliteit) halen van een OLED. Miniled kan daarbij per definitie niet de zwartwaardes halen die OLED haalt doordat de led's in miniled niet individueel aan en uit kunnen. Ze kunnen alleen gedimt worden.

Je kunt stellen dat niet alle miniled tv's goede zwartwaardes en beeldkwaliteit leveren, maar alle OLED tv's dat wel doen.

Microled heeft daarnaast veel meer weg van de OLED techniek dan dat Microled lijkt op de Miniled techniek. Dus OLED is eerder een tussenvorm van microled dan dat miniled een tussenvorm van microled is.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 14 januari 2025 13:58]

WillySis @Hulleman14 januari 2025 20:05
Je mag er van uit gaan dat miniled schermen veel local dimming zones hebben, anders heet het local dimming. Miniled is een high-end toepassing. Er zijn een paar goedkope tv's die het label miniled hebben, maar dan gaat het meestal om max 32 dimming zones. Sommige hebben meer leds, maar die hebben dan allemaal dezelfde helderheid. Eigenlijk is dat gewoon een vervanging van het edge-lit systeem. Dat rekenen ik niet tot miniled.

De leds van een echt miniled scherm kunnen zeker helemaal uit (staat ook in het artikel). Het kleurbereik van een miniled scherm is groter dan van OLED en bij gebruik van RGB leds neemt het kleurbereik nog verder toe.

Microled is er op dit moment in twee vormen. De een is gelijk aan de miniled, maar dan met een veel hogere dichtheid aan leds. De ander is een soort OLED panel met een LCD paneel ervoor. Samsung had van beide vormen prototypes, maar is uiteindelijk naar de miniled achtige versie gegaan. Daarvan is ook een 86 inch exemplaar op de CES te zien. Nu alleen met witte leds, maar RGB zit in de pijplijn. Het OLED achtige achterpaneel is naar de prullenbak verwezen. Hier waren meerdere lagen van nodig om de hoge helderheid te halen, helaas krijg je dan ook weer de slijtage problemen van OLED. Daar de microled als high-end outdoor scherm zijn bedoeld (althans daar moeten ze geschikt voor zijn) is OLED ook niet het meest voor de hand liggende systeem. Zonlicht beschadigd de OLED pixels immers ook en een coating haalt weer een stuk van de helderheid weg.

Ik heb overigens alleen de informatie van Samsung omdat ik daar een kennis heb op de R&D afdeling voor schermtechniek. Wat andere fabrikanten doen is mij onbekend.
Hulleman @WillySis15 januari 2025 08:20
Je mag er van uit gaan dat miniled schermen veel local dimming zones hebben, anders heet het local dimming. Miniled is een high-end toepassing.
Daar mag je zeker niet van uit gaan. Er zijn al mini-led tv's te krijgen voor ca € 500. Dat zijn echt geen high-end tv's met veel dimming zones.
De leds van een echt miniled scherm kunnen zeker helemaal uit (staat ook in het artikel). Het kleurbereik van een miniled scherm is groter dan van OLED en bij gebruik van RGB leds neemt het kleurbereik nog verder toe.
Je haalt dingen door elkaar. Dat een led van een miniled uitkan betekent dat de backlight uit kan, maar dat wil niet zeggen dat de individuele pixels (zoals bij OLED en microled) zelf licht geven (en dus uitkunnen) Miniled is een LCD techniek. Kenmerkend daarvan is dat wordt gewerkt met een backlight en dat de pixels zelf geen licht geven.

Lees het artikel nog maar eens. Ik quote: "Lcd-, led-, qled- en miniledtelevisies bestaan allemaal uit een lcd-paneel dat dienst doet als een soort luxaflex, want de (sub)pixels kunnen licht doorlaten of tegenhouden, maar geven zelf geen licht. Dat de schermen toch oplichten, komt door leds achter het scherm"

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 15 januari 2025 08:25]

WillySis @Hulleman15 januari 2025 09:17
De goedkope tv's met miniled zijn tv's men een led achtergrond met allemaal dezelfde helderheid. Dat adverteren ze met miniled, maar is gewoon bacl-lid ipv edge-lit. Op zijn best (maar meestal niet) gebruiken ze local dimming, maar dan moet je eigenlijk al naar de betere middenklasse. Een high-end miniled is echt wat anders.
LCD schermen zijn inderdaad een soort luxaflex, maar doordat de achtergrond ook kan dimmen ontstaat er een veel groter kleurenspectrum. Het tegenhouden van licht bij een gedimd achtergrond lampje gaat immers veel beter. Wanneer de achtergrond extra helder wordt gemaakt kan men zelfs kleuren weergeven die anders gewoon wit lijken.
Lees de alinea "Voordelen van RGB miniled" er nog maar eens op na. Bij de beter gesorteerde TV winkels hebben ze ook wel TV's met echte miniled panelen (alleen wit) en misschien al de TCL met RGB-miniled paneel. Vergelijk dat eens met een oled scherm en verbaas je.
De plaatjes laten overigens ook al zien waar de miniled alleen al toe in staat zijn. Ze worden duidelijk individueel aangestuurd en geven zelf al een (wazig) beeld. De LCD ervoor moet dat alleen nog verfijnen.
Hulleman @WillySis15 januari 2025 09:42
De goedkope tv's met miniled zijn tv's men een led achtergrond met allemaal dezelfde helderheid. Dat adverteren ze met miniled, maar is gewoon bacl-lid ipv edge-lit. Op zijn best (maar meestal niet) gebruiken ze local dimming
Ook de dure high-end tv's met miniled (ook RGB miniled) maken gebruik van een back-light en local dimming. Het zijn gewoon LCD tv's, niets meer en niets minder. Veelal wordt de local dimming bij de high-end LCD's (al dan geen mini-led) Full Array Local Dimming (FALD) genoemd. Dat is ook gewoon een vorm van local dimming, zij het een (veelal, maar ook niet altijd) een hele fijnmazige vorm van local dimming wat het contrast ten goede komt. Het komt nooit in de buurt van het perfecte contrast van een OLED. Dat is gewoon inherent aan de LCD techniek.
Lees de alinea "Voordelen van RGB miniled" er nog maar eens op na. Bij de beter gesorteerde TV winkels hebben ze ook wel TV's met echte miniled panelen (alleen wit) en misschien al de TCL met RGB-miniled paneel. Vergelijk dat eens met een oled scherm en verbaas je.
De voordelen van RGB miniled zijn duidelijk. Dat neemt niet weg dat het gewoon gaat om een LCD tv waarvan de individuele pixels niet aan en uit kunnen. Daar gaat onze discussie over.
WillySis @Hulleman15 januari 2025 11:37
Ja, miniled is een LCD scherm. Daarvan kunnen de pixels niet aan of uit, maar wordt de kleur gemaakt door kleurfilters. De leds erachter kunnen wel aan en uit een aantal tussenliggende waarde. Bij RGB miniled gaat dat zelfs op sub-pixel niveau. Door de sturing van de achtergrond verlichting kan een pixel combinatie van background en LCD dus wel volledig uit. Bij miniled kan de achtergrond alleen per groep pixels worden bestuurd, waardoor je inderdaad geen individuele pixel uit kan zetten. Een scherpe overgang van absoluut wit en absoluut zwart kan dus niet, maar dat zie je toch niet. Wit overstraalt het zwart toch. Hoe verder de achtergrond gedimd is, hoe beter de zwart waarden. Menselijke ogen zijn domweg niet zo scherp dat we absolute overgangen kunnen zien.
Zelfs miniled (dus niet led back-lit) neemt al een deel van het nadeel van LCD weg. RGB miniled maakt het nog mooier.

Miniled background plus de LCD voorgrond kan daardoor een nadeel van de LCD schermen wegnemen. De kleurweergave wordt bij alleen witte leds al flink opgerekt en wordt vergelijkbaar tot iets beter dan OLED. Vooral de maximale helderheid neemt toe. Bij RGB back-lit overtreft de kleurdiepte die van OLED zelfs, maar de kijkhoek is wel beperkt, al is die beter dan bij een oud LCD scherm.
D100 @Pieter_62114 januari 2025 12:03
Ik heb zowel OLED als LED. Het OLED toestel heeft duidelijke burn-in, die je nog wat kan verdoezelen door de helderheid van het scherm te verminderen, en de zichtbaarheid van de burn-in artifacten is heel afhankelijk van de dominante kleur in een schermbeeld. Bij bewegende beelden met gevarieerde kleuren is het weinig zichtbaar, bij eenvormig achtergrondkleur is het storend, zeer storend zelfs.

Het LED toestel is 16 jaar oud en er is natuurlijk geen burn-in. Doch ik veronderstel dat de maximale helderheid achteruit is gegaan - alle (O)LED-technologie degenereert. Doch die achteruitgang is gelijkmatig voor het hele scherm, en ik kan nog steeds de helderheid wat hoger zetten om te compenseren voor het verlies.

Welk schermbeeld ik nu verkies: de OLED met groter zwartcontrast en burn-in schaduwen, of de LED met minder sterke zwartwaarden maar zonder schaduwen? Het LED toestel.
D100 @Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:59
Hoe oud is het OLED toestel en hoeveel gebruikt?

Inbranden komt bij alle OLED TVs, het is enkel de vraag wanneer.
Hulleman @D10014 januari 2025 09:10
Zie mijn reactie hierboven. Uiteraard een n=1 ervaring. Mijn LG C7 had ca 9.000 branduren na 6 jaar. Echt veel op gegamed met veel statische huds. Was nog piekfijn na al die jaren. Ongelijlkmatige slijtage van de OLEDs komt voor (internet staat er vol mee), maar het lijkt er dus op dat je daar dus serieus veel branduren voor nodig hebt of het scherm echt gigantisch moet mishandelen. Dan zullen er vast ook nog pechgevallen zijn waarbij het ene scherm er veel sneller last van heeft dan het andere.

Anyway, ik ben nu al 8 jaar een hele tevreden OLED gebruiker.
Caelorum @Hulleman14 januari 2025 09:30
Top 2000 aan gehad op de tv. Ik heb er een tweede balkje bij :D
De eerste was nadat een raspberry pi even doodleuk spontaan aan ging en hetzelfde beeld voor een nachtje liet zien, helaas met ondertiteling. Resultaat is een balk waar 1 kleur merkbaar meer is gedegradeerd.
Liquid_Bisquit @D10014 januari 2025 11:41
Ik schat een vijftal jaren met dagelijks een tweetal uren gebruik (gemiddeld).
Dan komen we op pakweg 3652 gebruiksuren.
eivissa100 @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:54
De "kleur" zwart bestaat niet in de natuur. Ik begrijp daarom niet dat velen hechten aan die zwartwaarden. Groot nadeel is dat details in bijna zwart onzichtbaar blijven. Voor mij nooit OLED.
Nephalem82 @eivissa10014 januari 2025 11:20
Ik zie wel degelijk voordeel bij betere zwartwaarden (want daar gaat het over, niet over zwart als kleur). Echter zijn mij de nadelen van oled te groot om het in deze tijd serieus te overwegen.
Llopigat
@eivissa10014 januari 2025 15:13
Als je in een donkere grot loopt dan is het echt wel zwart hoor :) En daar gaat het hem om, donkere scenes in een laag verlichte kamer.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 januari 2025 15:15]

eivissa100 @Llopigat15 januari 2025 15:19
Donker is geen zwart. Zelfs steenkool is niet zwart. Er zijn altijd reflecties, lichtinval etc.
r03n_d @Liquid_Bisquit14 januari 2025 10:35
Begrijp me niet verkeerd, mijn eigen tv is ook een OLED ;)
The Third Man @Liquid_Bisquit14 januari 2025 12:48
Edit: blij om te zien dat mijn reactie zoveel controverse veroorzaakt. Zo krijgen we met z'n allen een levendige discussie waar we allemaal wijzer van worden. Enkel @The Third Man denkt met zijn hatespeech wat te bereiken...
Heeft weinig met hate te maken, je hoeft ook niet te overdrijven. Ik gaf er enkel mee aan dat ik wat beperkt bekeken vond om puur vanuit je eigen n=1 ervaring te redeneren. Het is nou niet zo dat er weinig problematische aspecten aan OLED binnen en buiten Tweakers.net gemeld worden, om allerlei uiteenlopende redenen.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 14 januari 2025 12:49]

NoThankYou @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:11
Naast de redenen die al zijn aangegeven:

- Er zijn aardig wat mensen die zeggen dat ze 30 fps vervelender vinden op een OLED dan een op een LCD scherm vanwege de 'snellere pixels'. Een deel daarvan heeft er ook bij 60fps last van, waardoor ze zich genoodzaakt voelen om naar 120fps te schakelen.

- Een OLED kun je 's avonds niet zomaar van het stroom halen. Uiteraard is dat niet relevant voor de meeste mensen, maar het kan als nadeel worden gezien.
knokki @NoThankYou14 januari 2025 10:24
"Een OLED kun je 's avonds niet zomaar van het stroom halen. Uiteraard is dat niet relevant voor de meeste mensen, maar het kan als nadeel worden gezien."
Waarom niet? Doe het namelijk dagelijks en dat al 7 jaar lang.
NoThankYou @knokki14 januari 2025 10:43
Vanwege de pixel refresh operatie die automatisch wordt uitgevoerd als het scherm bij elkaar meer dan vier uur is gebruikt. Dit duurt blijkbaar tussen de 6 en 15 minuten. Het zou best kunnen dat het in de meeste gevallen overbodig is.
knokki @NoThankYou14 januari 2025 13:54
OK, daar was ik van op de hoogte, maar dit belet van de spanning afhalen niet en dat kan ook geen kwaad.

PS Heb na 7 jaar ook geen last van inbranden op mijn 77G7. Ik kijk dagelijks, maar nooit erg lang tenzij EK / WK / OS / TdF

[Reactie gewijzigd door knokki op 14 januari 2025 13:56]

Sfynx @NoThankYou15 januari 2025 01:39
Daarna kan ie dus van de stroom af. Bij mijn LG G4 toestel hoor je een klik van een relais als ie klaar is met de compensatiecyclus. Bij < 4 uur cumulatief is dat een paar seconden na in standby zetten (geen compensatiecyclus), anders inderdaad zo'n 10 minuten later.
Het had verder wel leuk geweest als ie met de LED zou aangeven dat ie er nog mee bezig is ipv dat die klik de enige indicatie is dat je safe bent ;)

[Reactie gewijzigd door Sfynx op 15 januari 2025 01:43]

nijntje82 @Liquid_Bisquit14 januari 2025 07:42
Marketing, prijs en een niet light controlled room.
Ik heb een Samsung lcd op m'n hobby kamer. Daar is enorm weinig licht. Om het kijkbaar te houden heb ik een tl buis met wit licht toegevoegd. Ik moet dus kunstlicht toevoegen ;)

Prefereer altijd mijn oled (inmiddels ook goed betaalbaar, maar geen 32 inch variant van) boven elke lcd techniek.
youridv1 @nijntje8214 januari 2025 08:50
Als je 32 inch zoekt, kun je ook een OLED monitor overwegen.
uitvoering: AOC Agon Pro AG326UD Zwart
nijntje82 @youridv114 januari 2025 10:29
Goede tip! Ik hou dit in de gaten, ook voor m'n slaapkamer O+
gertraaf @Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:34
Als je tv staat waar eventueel zonlicht op het scherm kan komen.
jondezwaan @Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:35
(in)Direct zonlicht op een OLED kan het scherm aantasten, want organisch materiaal.
MPIU8686
@Liquid_Bisquit14 januari 2025 08:58
... en begrijp niet goed dat andere, eerder inferieure technieken alsnog consumenten vinden.
.

RGB-leds in LCD zijn helemaal niet inferieur, deze technologie bestond al in 2008 en was zijn tijd ver vooruit. Maar was gewoon aanzienlijk duur om te produceren en daardoor voor een beperkt publiek.

Voorbeeld hiervan zijn de SONY X4500-schermen uit 2008 en de Samsung 2160p-hdtv // Het eerste 82" lcd-beeldscherm dat 2160p-beeld kon laten zien.
nieuws: Samsung demonstreert 82"-lcd met 8.294.400 pixels

.
KnuCha @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:02
Inbranden is wel degelijk een gevaar en screensaver van de tv zelf helpt niet als je actief bezig bent.

Wij hebben sinds 8 jaar thuis een LG oled tv en de kids hebben sinds 2 jaar een Nintendo switch. Op deze switch spelen ze afentoe minecraft, een uurtje Max per keer (mogen niet langer)
De hartjes van het poppetje (de levens) staan gewoon ingebrand op het scherm… deze wisselen nooit van plek tijdens het spelen. Je ziet de hartjes niet altijd maar bijvoorbeeld op groene en gele beelden heel duidelijk.
WillySis @Liquid_Bisquit14 januari 2025 09:28
Omdat LCD panelen grotendeels transparant zijn. Het probleem van de kleurdiepte en het niet volledig zwart kunnen tonen werd eigenlijk veroorzaakt omdat de pixels niet in staat waren het licht van de achtergrond volledig te blokkeren. Dat werd al een beetje opgelost met "local dimming". Mini- en micro-led is eigenlijk een opvolging daarvan door de achtergrond op te splitsen in nog veel meer onafhankelijke zones.

Als de achtergrond geen licht geeft, is dat gemakkelijk volledig te blokkeren. Bij donkere, volle keuren houdt LCD juist wat te veel licht tegen.
LCD is absoluut geen inferieure techniek, maar een techniek die andere voor en nadelen heeft dan OLED. Mini-led heft de nadelen van de LCD techniek op, waardoor het eindresultaat OLED zelfs kan overtreffen. Nog hogere helderheid, zonder inbranden.
computerjunky @Liquid_Bisquit14 januari 2025 13:51
Ik wil geen pled hebben. Inbranden is een feit, slechtere kleur reproductie na jaren is een feit en ze zijn veel duurder en wat mij betreft te duur en de zwartwaarden vind ik ok en non punt omdat het eerst wat ik doe is de zonnebank stand uit zetten en brightness en backlight dimmen naar 40% of minder. Dan is je zwart vanzelf al zwart. Waarom zou ik daar dus een Premium voor betalen.
Yamaki @Liquid_Bisquit14 januari 2025 14:00
Energieverbruik.
monkyo @Liquid_Bisquit17 januari 2025 10:25
De prijs? Daarnaast, als iets inferieur is dan kan dat nog steeds goed genoeg zijn voor iemand. Inferieur aan iets zijn betekend slechter dan maar niet slecht.
watabstract 14 januari 2025 06:21
"Ook Samsung toonde een rgb-miniledtelevisie, al gebruikt het de aanduiding ‘RGB Micro LED TV’, die nogal misleidend kan zijn. Wij hopen dat Samsung die term uiteindelijk niet gaat gebruiken als het deze schermen op de markt brengt, want het vertroebelt de toch al onduidelijke terminologie die voor tv’s wordt gebruikt."

Dat past wel geheel in lijn met hun QLED TV's die uiteraard niet voor niets zo heten. Ik weet niet of Samsung betrokken is bij de ontwikkeling van micro LED TV's maar als dat niet het geval is dan hebben ze er veel baat bij om het weer eens minder duidelijk te maken voor de consument.
jkommeren @watabstract14 januari 2025 06:37
Volgens mij was het uitgerekend Samsung die een paar jaar geleden pronkte met (echte) micro led TVs op de CES.

Misschien is dat concept toch niet haalbaar, en doen ze het maar zo?

[Reactie gewijzigd door jkommeren op 14 januari 2025 06:41]

storchaveli @jkommeren14 januari 2025 07:34
Zelfs dit jaar stond er weer een micro-led tv op de Samsung stand. (Zie de youtube shorts van Tweakers)
GigaHenk @storchaveli14 januari 2025 08:41
Gevonden: YouTube: Microled van Samsung kan nog feller #CES2025
storchaveli @GigaHenk14 januari 2025 08:44
Goed bezig! 👍😁
MaxMadu 14 januari 2025 06:30
Dit lijkt me toch op geen enkele manier blooming op te lossen. Dat kan volgens mij alleen maar door het aantal minileds verder te verhogen. Het blijft een inferieure techniek ten opzichte van oled wat mij betreft en het blijft wachten op minileds die per pixel aangestuurd kunnen worden zonder shutter ervoor, zoals de pixels van een oled. Alles tot die tijd is een beetje behelpen mijne inziens.
Croga @MaxMadu14 januari 2025 07:39
Het aantal minileds verhogen gaat het blooming issue ook niet oplossen. Blooming heeft te maken met het feit dat een bepaald oppervlak aan leds samen aangestuurd wordt. Een 98" scherm met 10'000 local dimming zones heeft zones van grofweg een vierkante inch. Door daar meer minileds in te steken krijg je niet minder blooming, dat krijg je alleen door die local dimming zones kleiner te maken. En dat heeft dan weer een behoorlijke berg extra rekenkracht nodig.

Je limiet zit hem dus vooral in de rekenkracht die nog economisch verantwoord in zo'n TV te steken is. De laatste jaren is dat al aardig toegenomen maar om OLED bij te kunnen halen is nog veel en veel meer nodig (tot het punt dat het weer niet economisch interessant is omdat OLED dan zoveel goedkoper is dat niemand meer miniled wil hebben)
Mark de Vaal @Croga14 januari 2025 08:24
dat krijg je alleen door die local dimming zones kleiner te maken
Moet je wel erbij zeggen dat je door je Local dimming zones kleiner te maken -> meer local dimming zones krijgt. Hoe meer dimming zones, hoeveel minder blooming. Volgens mij kan je dat zelf op een enkele led configureren. Alleen kost dit weer extra rekenkracht.
Verwijderd @Mark de Vaal14 januari 2025 09:42
Moet je wel erbij zeggen dat je door je Local dimming zones kleiner te maken -> meer local dimming zones krijgt. Hoe meer dimming zones, hoeveel minder blooming. Volgens mij kan je dat zelf op een enkele led configureren. Alleen kost dit weer extra rekenkracht.
Dat is precies wat hij zegt. Lezen is ook een vak ;) .

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 januari 2025 09:43]

panterarosso 14 januari 2025 08:36
gesatureerde, is dat Nederlands? Verzadigd neem ik aan ipv saturated en er ge voor zetten.

En ja ik weet het is het belangrijk, viel me op
Loller1 @panterarosso14 januari 2025 09:22
In plaats van dat hier te vragen en te doen alsof het een probleem is, had je het ook gewoon kunnen opzoeken en dat had je geweten dat, ja, "gesatureerde" is een perfect Nederlands woord.
lanarhoades 14 januari 2025 09:20
Natuurlijk wilt Samsung weer verwarring zaaien door het RGB MicroLED te noemen. Net als met QLED. Maar ze schieten hiermee hun zelf in de voet. Hoe gaan ze straks de techniek in hun echte MicroLED scherm noemen dan?
Nas T @lanarhoades14 januari 2025 11:56
Nanoled?
NeverSettle @lanarhoades14 januari 2025 15:44
Heb al artikelen gelezen van andere sites waar ze spreken over Samsung RGB MicroLED i.p.v. RGB MiniLED. Samsung zelf heeft geen details vrij gegeven over om hoeveel LEDs het gaat.

Het is nu al verwarrend.
Evanesco 14 januari 2025 08:12
Een veel groter probleem is de enorme rekenkracht die nodig is om te zorgen dat de combinatie van het licht van de backlight en de mate waarin het lcd-paneel dat licht doorlaat, het juiste plaatje oplevert.
In de video wordt gesproken over dat de benodigde rekenkracht er voorheen niet was. Is dat technisch ook echt zo of wordt eigenlijk bedoeld: OEM's lepelden tot voor kort zelfs in de duurste TV's uit kostenbesparing goedkope SoC's die net de interface fatsoenlijk kunnen renderen, en dat is nu anders? :)

Daarnaast ben ik wel benieuwd waarom de gekleurde LED's nu niet meer ongelijkmatig degraderen? Dit was toch een inherente eigenschap van een LED?

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 14 januari 2025 08:13]

Mizitras 14 januari 2025 08:49
Tweakers.net, kunnen jullie de afbeeldingen voor de video's nog schreeuwerig maken met meer clickbait ?
"DIT HAD IK ECHT NIET VERWACHT!"
Weinigzeggende titels, die SCHREEUWEN in hoofdletters en verbazing uitspreken. Met vervolgens een hoofd van iemand die net zoals al die influencers op YouTube, het algoritme paaien. Is dit Tweakers die een paar jaar geleden beloofde meer in-depth te gaan en serieus te blijven of is dit het tech-kanaal van Mr. Beast ?
Het is nul toegevoegde waarde.
StGermain @Mizitras14 januari 2025 10:26
Klopt, ik klik uit principe gewoonweg nooit op video’s met dergelijke afbeeldingen.
ArcticWolf 14 januari 2025 09:32
Samsung being Samsung... hoe kan je nou een miniled tv als microled tv omschrijven terwijl je ook echte microled tv's hebt staan?? 8)7

Ze hebben echt prima tv's (ik heb ook een Samsung tv thuis), maar de benamingen en het gesjoemel met paneeltypes moet echt een keer ophouden |:(
computerjunky @ArcticWolf14 januari 2025 14:03
Dan moeten ze een westerse directeur aanstellen want dit soort misleidend gedrag lijkt in de cultuur te zitten. Heel aliexpress en temu staan ook vol met dit soort misleidende onzin.
Verde zal ik door het gedoe met panelen nooit een samsung kopen. Vind het beeld ook niet goed gereproduceerd doordat de Pixels naast een idiote layout ook nog eens verschillen van formaat.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 14 januari 2025 14:04]

Cheefgreenleaf 14 januari 2025 09:17
Voor de terrasjes, kroegen en café's erg interesant. En de gebruikers die over 20 jaar er nog steeds van willen genieten, net als vroegah.
Zou dan wel voor de synthetische Micro-LED backlighting gaan, wat kan er dan nog kapot behalve cola er over knoeien.

Die helderheidswaardes zijn inmiddels behoorlijk verzadigd voor de huiskamer, nondeju. Zelfs de oleds gaan over de 400nits volledig scherm nu.
Vond het mega gaaf de nits HDR race, maar na wat pieken van 1200 nits gezien te hebben op een groot scherm in een niet donkere ruimte, de conclusie getrokken dat het meer dan genoeg is.
Veel telefoons kunnen bizarre helderheidswaardes halen, vertaal dat naar een groot scherm en ik kijk nu al scheel.
Met een zonnebril/lasbril een film gaan kijken 8)7

[Reactie gewijzigd door Cheefgreenleaf op 14 januari 2025 09:23]

Cid Highwind @Cheefgreenleaf14 januari 2025 09:34
Als de helderheid hoog genoeg is, dan kunnen we 3D misschien weer herintroduceren :Y)
thibaultvdb @Cid Highwind14 januari 2025 10:39
In de short throw projector wereld hebben ze het zo goed als allemaal. Ben zelf op de nexigo aurora pro mk2 aan het wachten.
computerjunky @Cid Highwind14 januari 2025 14:00
Voor 3d heb ke op groot formaat toch echt hogere resolutie nodig. De reden dat 3d faalde is doordat de resolutie halveerde. Films op 1080p werden dus 480p en dat zag er niet uit. Nu we 4k gewend zijn kan je niet met 1080p aan komen. En persoonlijk op 100+ inch hebben we gewoon 8k nodig en dat geeft weer andere problemen met polarisatie brilletjes.

Maar ik ben er voor. De techniek was te vroeg. Te lage resolutie panelen en de tv's waren te klein voor goed 3d effect.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 14 januari 2025 14:01]

Cid Highwind @computerjunky14 januari 2025 14:26
3D is om meerdere redenen gefaald. Helderheid was een punt, de resolutie ook zeker. We hebben sindsdien een verviervoudiging van de resolutie gezien.

Sowieso geeft de massa aan geen meerwaarde in een volwaardige 2160p resolutie te zien, getuige de voorkeur voor streaming als bron. Maar fair enough, als je op 3m van een 55" scherm zit, zal de impact minder zijn dan wanneer je op dezelfde afstand een 77" scherm hebt staan.
computerjunky @Cid Highwind14 januari 2025 15:00
Helderheid is met mijn lg 3d tv absoluut geen probleem. Ik heb hem op nog niet de helft van de helderheid staan. Veel tv's worden tegenwoordig afgestemd alsof we op de zon wonen. Slecht voor je slaap en slecht voor je ogen en het kijkt niet prettig meer. Niets dan leuk voor een theoretisch cijfertje.

Ik zot zelf op 4.meter als ik achteruit zit maar als je naar voren leunt is dat alweer een halve meter minder. 100 inch op 4 meter met 3k kan ik gewoon de Pixels zien en dat is een nodo helaas. 85 inch is kantje boord maar liever 8k en 75 inch is prima.
Verschillende mensen verschillende wensen. Ik denk dat het gros meer om 3d geeft als super hoge brightness. 3d is een ervaring de meeste mensen geven bat weinig om beeldkwaliteit. Bijna iedereen die ik ken laat de tv op de standaard waarden staan. Ze zien niet eens hoe slecht het is gesteld met de bewerking en kleuren.
monkyo @computerjunky17 januari 2025 10:32
Kwam dat door de resolutie? Ik was (ben eigenlijk) in de veronderstelling dat het door de lage refreshrate kwam. Hoe hoger deze is hoe beter het 3d effect is. Volgens mij zijn er een aantal Benq's waarbij je de refreshrate op 120hz kan zetten met 3d.

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