Samengevat De Acer Predator BiFrost Arc A770 OC is een videokaart met opvallende koeling met een vaporchamber en afwijkende ventilators. Tegenover Intels Limited Edition zijn de koelprestaties wat minder, maar nog wel acceptabel. De ventilators zijn altijd actief en licht hoorbaar, ook als de kaart niet belast wordt. Van het beperkte aantal A770-modellen dat beschikbaar is, kan de Predator Bifrost alleen overwogen worden als een stille werking niet belangrijk is. Pluspunten Vaporchamberkoelblok Minpunten Koelprestaties kunnen beter

Geen semipassieve ventilators Getest Acer Predator BiFrost Arc A770 OC Prijs bij publicatie: € 359,- Bekijk product

Videokaarten van Acer zijn niet heel gewoon en voor consumenten zeker niet. De fabrikant maakt sinds kort wel modellen voor de consumentenmarkt met daarin Radeon-chips van AMD, maar ook modellen met Arc-gpu's van Intel. Van die laatste serie bespreken we in dit artikel de meest luxe uitvoering: de Predator BiFrost A770 OC. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze kaart voorzien van de A770-gpu, wat in de Arc-line-up de snelste chip van dit moment is.

Acers Predator BiFrost OC valt al gelijk op door zijn uiterlijk en dan met name de koeling. Er is namelijk gekozen voor twee totaal verschillende ventilators. Op het achterste gedeelte van de kaart blaast een 92mm-FrostBlade-fan, terwijl midden op de kaart een kleine AeroBlade 3D-fan geplaatst is. Die laatste doet nog het meest denken aan de ventilator op oudere referentiekaarten van Nvidia en AMD. Hij blaast dan ook lucht door het koelblok heen die via de i/o-kant de kaart verlaat. De grotere ventilator is juist gericht op het gedeelte rondom de stroomvoorziening. Gezien de namen van de ventilators heeft de marketingafdeling bij Acer niet stilgezeten, maar de videokaart zelf trekt ook de nodige aandacht, dankzij de aanwezige rgb. Onder deze vrolijk verlichte buitenkant gaat wel een vaporchamberkoelblok met vier heatpipes schuil, dus Acer heeft daar geen kosten proberen te besparen.

Een extra eigen sausje krijgt de videokaart van Acer met de Predator BiFrost Utility App, waarmee onder andere de addressable rgb kan worden aangestuurd en de ventilatorsnelheid kan worden aangepast. Opvallend is dat Acers software de snelheid van de ventilator handmatig enkel in stappen van tien procent laat aansturen, wat in de praktijk niet echt een verfijnde controle over de ventilators betekent. Bij navraag laat de fabrikant weten dat dit een bewuste keuze is, maar een week na deze opmerking van Tweakers heeft Acer zijn software hier wel op aangepast.

Wat overige specificaties betreft komen we bij de Predator BiFrost A770 twee achtpins-PEG-connectors voor de stroomvoorziening tegen, naast een i/o-aanbod bestaande uit drie DisplayPort 2.0-aansluitingen en een enkele HDMI 2.1-aansluiting. Ten opzichte van Intels referentiespecificaties ligt de gpu-kloksnelheid van Acers kaart 100MHz hoger, in zowel boost- als standaardkloksnelheid. De tdp van 250W is bij de Predator BiFrost bovendien iets hoger dan de 225W die Intel zelf aanhoudt.