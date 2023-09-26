Tweakers trakteert - Dag 2: techhelden

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom trakteren we. Terwijl we aftellen naar onze verjaardag op 30 september, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze aanloop naar de grote dag op de voet volgen via de 'adventskalender' hieronder.
Techhelden
Vandaag willen we stilstaan bij de mensen die de technologiewereld hebben vormgegeven, verbeterd en voortdurend in beweging hebben gehouden. Bij Tweakers zijn we ons ervan bewust dat we Tweakers niet zouden zijn zonder de visionairs en vernieuwers die ons dagelijks inspireren. We zijn bijzonder nieuwsgierig naar jullie techhelden, maar om de aftrap te geven, hebben enkele van onze collega's hun techhelden met ons gedeeld.
Jan Koum & Brian Acton
"Je moet wel een heel flinke jongen zijn om 16 miljard euro te weerstaan, dus ik kan het Jan Koum en Brian Acton niet kwalijk nemen dat ze dat bedrag aannamen toen ze hun start-up WhatsApp in 2014 aan Facebook verkochten. Een start-up verkopen maakt je geen held en al helemaal niet als dat aan Facebook is, maar wat Koum en Acton in de jaren erna voor elkaar hebben gekregen, maakt hen wél tot helden. Ze hebben de druk weten te weerstaan dat het datahongerigste bedrijf ter wereld chats kon uitlezen door eerst versleuteling en later eind-tot-eindversleuteling toe te voegen aan WhatsApp."
"Het was heel makkelijk voor deze twee geweest om met hun miljarden te gaan rentenieren, maar in plaats daarvan werkten Koum en Acton eraan om e2e-versleutelde chatapps van de niche naar de massa te brengen. Als je dat allemaal doet terwijl je de buit al binnen hebt en dat binnen het ecosysteem van Mark Zuckerberg kunt doen, dan ben je wat mij betreft een held."
Chriet Titulaer
"Mijn techheld is Chriet Titulaer. In mijn jonge jaren, de jaren waarin je voornamelijk nieuwe kennis tot je neemt via school, de bibliotheek en de televisie, was dit de man die in het programma ‘de wondere wereld’ nieuwe technieken en gadgets presenteerde, zoals de cd-romspeler en het pratende horloge. Hij introduceerde begrippen als telebankieren en telewinkelen in de woonkamer en was een van de eerste Nederlanders die (weliswaar voor een 1 aprilgrap) met een terminal rondfietste. In zekere zin doen we dit nu allemaal dagelijks. Het huis van de toekomst was zijn tijd uiteraard best ver vooruit, maar veel van de toekomstmuziek die daar te zien was, zien we nu werkelijkheid worden in je smarthome-installatie. Velen van ons hebben nu ook zonnepanelen op het dak. De hd-tv hebben we allemaal in bezit gehad en is alweer opgevolgd door betere techniek. De cd-i-speler is misschien nooit zo populair geworden en allang alweer afgeschreven, maar spraakbediening en -assistentie beginnen pas net aan hun vlucht."
"Het geeft maar aan dat Chriet Titulaer erg goed kon schatten welke technieken kansrijk waren om aan te slaan en waar behoefte aan was. Zo voorspelde hij jaren van te voren hoe de toekomst eruit zou zien en was daarmee vaak accuraat. Daar kon hij, met zijn typische stemgeluid met Limburgse tongval, boeiend over vertellen zonder er een abstract technisch verhaal van te maken. Hij heeft ongetwijfeld veel van mijn leeftijdgenoten geïnspireerd met de door hem gepresenteerde wonderen van de techniek en daarmee misschien ook wel mede de aanzet gegeven voor sommigen om daar op latere leeftijd wat mee te gaan doen."
John Carmack
"Mijn techheld is John Carmack, medeoprichter van id Software. Hij is een meester in optimalisatie van (grafische) code en populariseerde verschillende technieken, zoals adaptive tile refresh voor Commander Keen, waardoor side scrolling graphics op relatief langzame hardware mogelijk werd. Carmack is misschien wel het bekendst als de man achter de game-engines van Wolfenstein 3D, Doom en Quake, en mede dankzij hem is de firstpersonshooter tegenwoordig zo populair."
"Onlangs werkte hij bij Meta aan de Oculus Quest-brillen om de laatste procenten aan performance uit die apparaten te persen. In die rol stond hij bekend om zijn 'Carmack Unscripted'-sessies tijdens Meta's ontwikkelaarsconferentie, waarin hij zijn visie op de VR-markt uit de doeken deed en geen blad voor de mond nam."
"Leestip: in het boek Masters of Doom krijg je een heel toffe inkijk in zijn tijd bij id Software."
Marc Andreessen
''Als ik iemand moet noemen, dan is mijn techheld Marc Andreessen, medeoprichter van Netscape. Netscape Navigator en later Communicator was tussen 1995, toen ik voor het eerst online ging, tot aan de eeuwwisseling de browser die (bijna) iedereen gebruikte en waarmee dus veel mensen 'het internet' ontdekten en leerden kennen."
"Helaas verloor Netscape in de browseroorlogen snel terrein aan Mozilla's Firefox, Chrome en IE, en stapte ik ook over. In 2008 verdween Netscapes browser helemaal, maar ik mis het mooie Netscape-logo op mijn desktop nog iedere dag. Grappig dat televisieprogramma Nieuwsuur jaren later met een slechte kopie van dat logo op de proppen kwam.''
Linus Torvalds
''De oprichter van Linux is mijn techheld. Niet alleen om het feit dat hij als student al de basis voor het Linux zoals wij het nu kennen, heeft bedacht, maar ook omdat hij Linux al die jaren trouw is gebleven. Hoe vaak zie je niet dat iemand een succesvol project opzet en het, als het eenmaal goed loopt, voor miljarden aan een groot bedrijf verkoopt?"
"Daarnaast waardeer ik zijn pragmatische benadering: gebruik gewoon het beste programma voor de taak, ook al is dat gesloten software. Toen hij kritiek kreeg op het gebruik van het gesloten Bitkeeper als versioncontrolsoftware voor de Linux-kernel, trok hij zich een tijd terug en een maand later was Git geboren, een tool die tegenwoordig door vrijwel elke developer en devops gebruikt wordt.''
Gary Tarolli
''Mijn techheld is Gary Tarolli, een van de drie oprichters en cto van 3dfx in het midden van de jaren negentig. 3dfx bracht eind 1995 de eerste échte 3d-accelerator op de markt in de vorm van de Voodoo Graphics, een standalonekaart die naast een 'normale' 2d-videokaart in pc's geprikt kon worden en alleen voor 3d-beelden zorgde. Tarolli slaagde er samen met zijn compagnons Scott Sellers en Gordon Campbell in om een chip te ontwerpen die 3d-graphics in real time in goede kwaliteit op het scherm toverde, tegen een voor consumenten betaalbare prijs. De rekenkracht van Voodoo Graphics en later Voodoo II leiden daarmee tot een doorbraak op het gebied van pc-graphics en maakten de weg vrij voor de 3d-games zoals we die nu kennen. Met 3dfx als bedrijf is het uiteindelijk niet goed afgelopen, nadat het eind jaren negentig voorbijgestreefd werd door ATI en Nvidia, waarbij die laatste 3dfx uiteindelijk heeft overgenomen.''
Steve Jobs
"Mijn keuze zal omstreden zijn onder tweakers, maar ik noem 'm toch: Steve Jobs. Zonder twijfel heeft Jobs een bepalende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de personal computer in de jaren zeventig en tachtig, en mensvriendelijke consumentenelektronica in het eerste decennium van deze eeuw. Jobs was een ware visionair die grootse ideeën wist te realiseren, en bovendien ontzettend scherpe en compromisloze keuzes kon maken. De met regelmaat waarheidsvervormende marketing en fractalvormige grillen van zijn persoonlijkheid laat ik even buiten beschouwing. De levensloop van Jobs staat bol van bijzondere mijlpalen en buitengewoon drama. Zijn gedwongen vertrek bij Apple legde via het ogenschijnlijk mislukte NeXT de basis voor de spectaculaire heropleving van Apple."
"Hoewel de technologie zich in de jaren enorm heeft ontwikkeld, zijn er ook veel dingen hetzelfde gebleven, gewoon omdat een revolutionair idee zo goed was dat er daarna alleen incrementele verbetering mogelijk was. Vergelijk bijvoorbeeld de basics van windowmanagement in macOS (of eigenlijk elke desktop-gui) met de oorspronkelijke Mac of zelfs de Xerox Alto. Ook de bloedlijnen van veel andere platforms en technologie lopen terug naar de pioniers uit de begintijd van personal computing.''
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Laat hieronder in de reacties weten wie jouw techheld is en waarom. Wellicht heeft deze persoon de manier waarop je naar technologie kijkt veranderd, je geïnspireerd om een carrière in tech na te streven, of je leven verrijkt met haar of zijn innovaties. Uit alle reacties zullen we willekeurig 25 winnaars kiezen die een gratis Hero-jaarabonnement ontvangen.
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