Door Saskia Schoonebeek en Redactie Tweakers

Feedback • 26-09-2023 09:00 218

Tweakers trakteert - Dag 2: techhelden

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26-09-2023 • 09:00

218

Tweakers trakteert - Dag 2: techhelden

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom trakteren we. Terwijl we aftellen naar onze verjaardag op 30 september, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze aanloop naar de grote dag op de voet volgen via de 'adventskalender' hieronder.

Advent 2

Techhelden

Vandaag willen we stilstaan bij de mensen die de technologiewereld hebben vormgegeven, verbeterd en voortdurend in beweging hebben gehouden. Bij Tweakers zijn we ons ervan bewust dat we Tweakers niet zouden zijn zonder de visionairs en vernieuwers die ons dagelijks inspireren. We zijn bijzonder nieuwsgierig naar jullie techhelden, maar om de aftrap te geven, hebben enkele van onze collega's hun techhelden met ons gedeeld.

Jan Koum & Brian Acton

Tijs Hofmans
Tijs Hofmans
(nieuwscoördinator)

"Je moet wel een heel flinke jongen zijn om 16 miljard euro te weerstaan, dus ik kan het Jan Koum en Brian Acton niet kwalijk nemen dat ze dat bedrag aannamen toen ze hun start-up WhatsApp in 2014 aan Facebook verkochten. Een start-up verkopen maakt je geen held en al helemaal niet als dat aan Facebook is, maar wat Koum en Acton in de jaren erna voor elkaar hebben gekregen, maakt hen wél tot helden. Ze hebben de druk weten te weerstaan dat het datahongerigste bedrijf ter wereld chats kon uitlezen door eerst versleuteling en later eind-tot-eindversleuteling toe te voegen aan WhatsApp."

"Het was heel makkelijk voor deze twee geweest om met hun miljarden te gaan rentenieren, maar in plaats daarvan werkten Koum en Acton eraan om e2e-versleutelde chatapps van de niche naar de massa te brengen. Als je dat allemaal doet terwijl je de buit al binnen hebt en dat binnen het ecosysteem van Mark Zuckerberg kunt doen, dan ben je wat mij betreft een held."

Chriet Titulaer

Olaf Weijers
Olaf Weijers
(reviewer)

"Mijn techheld is Chriet Titulaer. In mijn jonge jaren, de jaren waarin je voornamelijk nieuwe kennis tot je neemt via school, de bibliotheek en de televisie, was dit de man die in het programma ‘de wondere wereld’ nieuwe technieken en gadgets presenteerde, zoals de cd-romspeler en het pratende horloge. Hij introduceerde begrippen als telebankieren en telewinkelen in de woonkamer en was een van de eerste Nederlanders die (weliswaar voor een 1 aprilgrap) met een terminal rondfietste. In zekere zin doen we dit nu allemaal dagelijks. Het huis van de toekomst was zijn tijd uiteraard best ver vooruit, maar veel van de toekomstmuziek die daar te zien was, zien we nu werkelijkheid worden in je smarthome-installatie. Velen van ons hebben nu ook zonnepanelen op het dak. De hd-tv hebben we allemaal in bezit gehad en is alweer opgevolgd door betere techniek. De cd-i-speler is misschien nooit zo populair geworden en allang alweer afgeschreven, maar spraakbediening en -assistentie beginnen pas net aan hun vlucht."

"Het geeft maar aan dat Chriet Titulaer erg goed kon schatten welke technieken kansrijk waren om aan te slaan en waar behoefte aan was. Zo voorspelde hij jaren van te voren hoe de toekomst eruit zou zien en was daarmee vaak accuraat. Daar kon hij, met zijn typische stemgeluid met Limburgse tongval, boeiend over vertellen zonder er een abstract technisch verhaal van te maken. Hij heeft ongetwijfeld veel van mijn leeftijdgenoten geïnspireerd met de door hem gepresenteerde wonderen van de techniek en daarmee misschien ook wel mede de aanzet gegeven voor sommigen om daar op latere leeftijd wat mee te gaan doen."

John Carmack

Wout Funnekotter
Wout Funnekotter
(hoofdredacteur)

"Mijn techheld is John Carmack, medeoprichter van id Software. Hij is een meester in optimalisatie van (grafische) code en populariseerde verschillende technieken, zoals adaptive tile refresh voor Commander Keen, waardoor side scrolling graphics op relatief langzame hardware mogelijk werd. Carmack is misschien wel het bekendst als de man achter de game-engines van Wolfenstein 3D, Doom en Quake, en mede dankzij hem is de firstpersonshooter tegenwoordig zo populair."

"Onlangs werkte hij bij Meta aan de Oculus Quest-brillen om de laatste procenten aan performance uit die apparaten te persen. In die rol stond hij bekend om zijn 'Carmack Unscripted'-sessies tijdens Meta's ontwikkelaarsconferentie, waarin hij zijn visie op de VR-markt uit de doeken deed en geen blad voor de mond nam."

"Leestip: in het boek Masters of Doom krijg je een heel toffe inkijk in zijn tijd bij id Software."

Marc Andreessen

Sander
Sander den Heijer
(product lead)

''Als ik iemand moet noemen, dan is mijn techheld Marc Andreessen, medeoprichter van Netscape. Netscape Navigator en later Communicator was tussen 1995, toen ik voor het eerst online ging, tot aan de eeuwwisseling de browser die (bijna) iedereen gebruikte en waarmee dus veel mensen 'het internet' ontdekten en leerden kennen."

"Helaas verloor Netscape in de browseroorlogen snel terrein aan Mozilla's Firefox, Chrome en IE, en stapte ik ook over. In 2008 verdween Netscapes browser helemaal, maar ik mis het mooie Netscape-logo op mijn desktop nog iedere dag. Grappig dat televisieprogramma Nieuwsuur jaren later met een slechte kopie van dat logo op de proppen kwam.''

Linus Torvalds

Kees
Kees Hoekzema
(serverbeheerder)

''De oprichter van Linux is mijn techheld. Niet alleen om het feit dat hij als student al de basis voor het Linux zoals wij het nu kennen, heeft bedacht, maar ook omdat hij Linux al die jaren trouw is gebleven. Hoe vaak zie je niet dat iemand een succesvol project opzet en het, als het eenmaal goed loopt, voor miljarden aan een groot bedrijf verkoopt?"

"Daarnaast waardeer ik zijn pragmatische benadering: gebruik gewoon het beste programma voor de taak, ook al is dat gesloten software. Toen hij kritiek kreeg op het gebruik van het gesloten Bitkeeper als versioncontrolsoftware voor de Linux-kernel, trok hij zich een tijd terug en een maand later was Git geboren, een tool die tegenwoordig door vrijwel elke developer en devops gebruikt wordt.''

Gary Tarolli

Eric van Ballegoie
Eric van Ballegoie
(reviewcoördinator)

''Mijn techheld is Gary Tarolli, een van de drie oprichters en cto van 3dfx in het midden van de jaren negentig. 3dfx bracht eind 1995 de eerste échte 3d-accelerator op de markt in de vorm van de Voodoo Graphics, een standalonekaart die naast een 'normale' 2d-videokaart in pc's geprikt kon worden en alleen voor 3d-beelden zorgde. Tarolli slaagde er samen met zijn compagnons Scott Sellers en Gordon Campbell in om een chip te ontwerpen die 3d-graphics in real time in goede kwaliteit op het scherm toverde, tegen een voor consumenten betaalbare prijs. De rekenkracht van Voodoo Graphics en later Voodoo II leiden daarmee tot een doorbraak op het gebied van pc-graphics en maakten de weg vrij voor de 3d-games zoals we die nu kennen. Met 3dfx als bedrijf is het uiteindelijk niet goed afgelopen, nadat het eind jaren negentig voorbijgestreefd werd door ATI en Nvidia, waarbij die laatste 3dfx uiteindelijk heeft overgenomen.''

Steve Jobs

Femme
Femme Taken
(UX Designer)

"Mijn keuze zal omstreden zijn onder tweakers, maar ik noem 'm toch: Steve Jobs. Zonder twijfel heeft Jobs een bepalende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de personal computer in de jaren zeventig en tachtig, en mensvriendelijke consumentenelektronica in het eerste decennium van deze eeuw. Jobs was een ware visionair die grootse ideeën wist te realiseren, en bovendien ontzettend scherpe en compromisloze keuzes kon maken. De met regelmaat waarheidsvervormende marketing en fractalvormige grillen van zijn persoonlijkheid laat ik even buiten beschouwing. De levensloop van Jobs staat bol van bijzondere mijlpalen en buitengewoon drama. Zijn gedwongen vertrek bij Apple legde via het ogenschijnlijk mislukte NeXT de basis voor de spectaculaire heropleving van Apple."

"Hoewel de technologie zich in de jaren enorm heeft ontwikkeld, zijn er ook veel dingen hetzelfde gebleven, gewoon omdat een revolutionair idee zo goed was dat er daarna alleen incrementele verbetering mogelijk was. Vergelijk bijvoorbeeld de basics van windowmanagement in macOS (of eigenlijk elke desktop-gui) met de oorspronkelijke Mac of zelfs de Xerox Alto. Ook de bloedlijnen van veel andere platforms en technologie lopen terug naar de pioniers uit de begintijd van personal computing.''

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Reacties (218)

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demokert 26 september 2023 09:18
Ik kies voor: Alan Turing
Vanwege zijn bijdrage in de ontwikkeling van de informatica en zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bedenker van de Turingmachine:

Alan Turing introduceerde het concept van de Turingmachine, een abstract wiskundig model van de computer rekenkunde. Dit idee ligt aan de basis van moderne computers en informatica.

Ontcijfering van de Duitse Enigma-code:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Turing in het Verenigd Koninkrijk aan het ontcijferen van de Enigma-codes die door de Duitsers werden gebruikt om hun communicatie te versleutelen.

Grondlegger van de Computerwetenschap:

Turing wordt vaak beschouwd als een van de grondleggers van de moderne computerwetenschap. Zijn werk over de Turingmachine en zijn publicatie over "On Computable Numbers" legden de theoretische basis voor wat later bekend werd als de informatica.

Bijdragen aan Kunstmatige Intelligentie (AI):

Turing bedacht de Turingtest, een test die de intelligentie van een machine meet door te evalueren of deze kan worden onderscheiden van een mens.
DoctorBazinga @demokert26 september 2023 10:38
Tja ieder zijn eigen keuze en mening natuurlijk, maar voor deze keer is de “man die als 2e 🥈de maan heeft betreden meer bekend als die, die de eerste (=Konrad Zuse🥇,mijn held/voorbeeld (zie verder onder mijn eigen HERO post),) was zogenaamd.

Dit komt door zijn tragische levensomstandigheden en de 🏳️‍🌈LGBTQ … community, die hem als een van haar successen naar voren schuift, en ook de Hollywoodfilm.
En ook omdat hij aan de kant van de geallieerden hielp/vocht om de 2e wereldoorlog te verkorten.
Daarentegen is Zuse een Duitser,straight , en dus niet zo een politiek correcte/makkelijke & opmerkelijke keuze als held/pionier om in het zonnetje te zetten.

Maar anders is Turing ook geen slechte en best begrijpelijke keuze.

De Turing prijs had wel imho dus wel een Zuse-prijs moeten worden/heten.
:Y)
En hoogstwaarschijnlijk volgens Bill Gates ook.

Fragment uit Wikipedia:
—-

“… De rest van de wereld zweeg Zuse grotendeels dood. De computer werd beschouwd als een Amerikaanse uitvinding, een Engelse desnoods, maar zeker niet als de uitvinding van een Duitser. In veel standaardwerken werd Zuse slechts terloops genoemd. Pas tegen het einde van zijn leven kwam daar verandering in.

Op initiatief van Bill Gates werd er op de IT-beurs CeBIT 1995 een ontmoeting tussen Gates en Zuse geregeld.”

——
_/-\o_

Voor de YouTube fanaten een kort filmpje over Konrad Zuse :

https://youtu.be/6GSZQ9g-jiY?feature=shared

En

https://youtu.be/3WNFBjoJbBA?feature=shared

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 16:33]

J_van_Ekris @DoctorBazinga26 september 2023 10:56
Tja ieder zijn eigen keuze en mening natuurlijk, maar voor deze keer is de “man die als 2e 🥈de maan heeft betreden meer bekend als die, die de eerste (=Konrad Zuse🥇) was zogenaamd.
Je mag hier natuurlijk mensen noemen die je wilt. Maar ik denk dat je de "uitvinding" van de fysieke computer voor het belang van Alan Turing in waarde overschat. Voor Turing was dat slechts een side-note. Zijn baanbrekende werk zat hem vooral in de crypto-analyse, de berekenbaarheid en de gevolgen die dat had voor alles wat software engineering heet. Tegelijk met von Neumann bedacht hij hij een generieke computer zou moeten werken (von Neumann en Turing beschrijven rond 1936 vrijwel gelijktijdig de Turing machine/von Neumann cyclus). Maar Turing besefte dat het verstrekkende consequenties had en beschrijft op basis daarvan de beperkingen van wat software kan. Een moment vergelijkbaar met Einstein's relativiteitstheorie.

Helaas is veel van zijn werk nooit gepubliceerd omdat hij dat deed voor de britse geheime dienst. Maar zijn inzichten houden wetenschappers nog steeds bezig.
DoctorBazinga @J_van_Ekris26 september 2023 11:12
Ik geeft altijd de praktische uitvinding respectievelijk iets dat echt bewezen werkt is de voorkeur boven iets dat alleen in theorie (mogelijk) bestaat.
Want anders is elke sciencefictionappartuur/-theorie al zogenaamd uitgevonden en is de bedeker ervan de uitvinder.

De theorieën etc. van Turing zijn natuurlijk niet onbeduidend en wezen in hun tijd in een nieuwe richting maar zie deze eerst maar bewezen en in praktijk gebracht.

Anders is “Gene Roddenberry” de uitvinder van de “Warpdrive” en niet degene die er misschien ooit de eerste echte prototype bouwd als ik jouw redenering zou volgen. 🤦🏻

En dat is imho toch een beetje scheef/onlogisch. |:(

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 16:33]

J_van_Ekris @DoctorBazinga26 september 2023 11:24
Ik geeft altijd de praktische uitvinding respectievelijk iets dat echt bewezen werkt is de voorkeur boven iets dat alleen in theorie (mogelijk) bestaat.
Want anders is elke sciencefictionappartuur/-theorie al zogenaamd uitgevonden en is de bedeker ervan de uitvinder.

De theorieën etc. van Turing zijn natuurlijk niet onbeduidend en wezen in hun tijd in een nieuwe richting maar zie deze eerst maar bewezen en in praktijk gebracht.
Het punt is dat Turing in praktijk de basis heeft gelegd voor complexiteitstheorie, met alle eigenschappen en beperkingen die daaruit voortkomen.

Het punt gaat juist niet om "het uitvinden van de computer". Immers, Babbage bouwde de eerste computer, Ada Lovelace was de eerste programmeur voor die machine. De rest is alleen maar optimalisatie. Maar het leggen van het theoretische fundament wat die machines wel en niet kunnen is iets waar we nog steeds op voortbouwen.
Anders is “Gene Roddenberry” de uitvinder van de “Warpdrive” en niet degene die er misschien ooit de eerste echte prototype bouwd als ik jouw redenering zou volgen. 🤦🏻

En dat is imho toch een beetje scheef/onlogisch. |:(
En toch is Isaac Newton de ontdekker van de zwaartekracht, terwijl diezelfde kracht ons leven toen al millennia beheerste. ZIjn theorie over zwaartekracht opende een hele nieuwe tak van wetenschap. En als iemand echt het theoretische fundament onder de warpdrive bedenkt (en dus natuurkundig echt het werk doet, en het niet bij elkaar fantaseert om een plotline te kunnen maken), dan is hij toch echt wel de uitvinder van de warpdrive.
CorrieK @J_van_Ekris26 september 2023 12:49
Uitvinden en ontdekken zijn dan ook twee verschillende takken van sport... Newton is daarmee inderdaad de ontdekker en 'grootste held' op dit gebied, daar niemand nog de zwaartekracht hoeft te bouwen. Maar bij uitvindingen (wellicht op basis van de zwaartekracht, dat kan natuurlijk) is het toch echt de uitvinder die het lintje verdient.

Maar laten we de divisie niet te sterk maken: theoretici en practici hebben elkaar keihard nodig, en meestal is er eerst een theorie en dan de praktische uitvoering. Maar vaak genoeg is het andersom geweest, dat er opeens iets bleek te werken en dan achter bedacht moest worden hoe het kon. Kortom, helden genoeg, en het is een aardig idee om ze te benoemen hier vandaag.

Mijn held (on-topic) is de filosoof Thales: hij was zijn tijd ver vooruit, dusdanig ver dat hij zonsverduistering wist te voorspellen en verklaren zonder gebruik te maken van de Goden. Daarnaast legde hij met water als oerstof een basis voor de moderne wetenschap (via de filosofie), dus zonder Thales was het allemaal uberhaupt niet uitgevonden vandaag de dag. En dan te bedenken dat hij er met waterstof als overvloedig in het universum niet eens zo gek ver van de waarheid afzat dat water het oerelement is in onze wereld!!
DoctorBazinga @J_van_Ekris26 september 2023 11:34
Ieder zijn mening en Held. 8-)
MSalters @DoctorBazinga26 september 2023 14:50
Sorry, maar dit is kul. Informatica, in de zin van wat Turing gedaan heeft, is een vorm van wiskunde en inherent theoretisch. De "Turing Machine" is niet iets wat je fysiek bouwt, het is een wiskundig mechanisme om bepaalde problemen in klasses op te delen.

We vragen ons ook niet af of Pythagoras wel eens drie latjes hout aan elkaar getimmerd heeft 8)7
J_van_Ekris @demokert26 september 2023 09:27
Bedenker van de Turingmachine:

Alan Turing introduceerde het concept van de Turingmachine, een abstract wiskundig model van de computer rekenkunde. Dit idee ligt aan de basis van moderne computers en informatica.
En hij beschreef de beperkingen aan die computer VOORDAT de machine daadwerkelijk bestond. Zijn werk over (de beperkingen aan) berekenbaarheid is nog steeds de basis voor encryptie. Ik heb informatica gestudeerd en de "P <> NP discussie" was verplichte kost. Pas toen ik de film over zijn leven zag (de "imitation game", echt een aanrader) besefte ik pas hoe ver Turing in zijn meesterwerk zijn tijd vooruit was.
PageFault @J_van_Ekris26 september 2023 09:40
Inderdaad en echt een drama dat hij zelfmoord pleegde vanwege verplichte chemische castratie vanwege z'n geaardheid in de jaren 50. Stel dat hij nog had doorgeleefd....
roccothehelper @PageFault26 september 2023 10:16
Hij kreeg zelfs nog relatief "goede" behandeling door zijn status. Moet je nagaan als je een normaal persoon was die gay is in die tijd. Echt respect voor die man.
P_Tingen 26 september 2023 09:49
Mijn held is Edsger Wybe Dijkstra

Als professor is hij toonaangevend geweest voor de informatica. Bijna al zijn 1300 papers zijn in te zien via de site van de Universiteit van Texas (waar yours truly ook een paar voor heeft getranscibeerd). Prachtige papers over bv semaforen ( https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd00xx/EWD74.PDF ). Uiteraard bekend van zijn Dijkstra algoritme, maar de man heeft zoveel meer prachtige dingen geschreven. En hij dacht al na over het vak van informaticus nog voor het bestond en had een vooruitziende blik:
Zijn potentieel werkterrein is enorm: wij kunnen veilig stellen dat “the computer is here to stay” en het zal alleen maar erger worden. Numerieke besturing van gereedschapswerktuigen, reservering, banken, grote en kleine bedrijfsadministraties, informatiebeheer in ruimere zin, ziekenhuizen (zowel voor adminisstratie als bewaking), havenbedrijf, verkeersregeling op de grond, in de lucht en op de rails (overzicht wagenpark!), verweving met experimentele technieken etc.
bron
J_van_Ekris @P_Tingen26 september 2023 11:01
Mijn held is Edsger Wybe Dijkstra

Als professor is hij toonaangevend geweest voor de informatica. Bijna al zijn 1300 papers zijn in te zien via de site van de Universiteit van Texas (waar yours truly ook een paar voor heeft getranscibeerd). Prachtige papers over bv semaforen ( https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd00xx/EWD74.PDF ). Uiteraard bekend van zijn Dijkstra algoritme, maar de man heeft zoveel meer prachtige dingen geschreven.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd, en eens per jaar gaf hij daar nog een gast-college. Afgeladen vol die zaal. En echt interessante verhalen. En inderdaad toonaangevend (zijn artikel over de GoTo statement is nog steeds brilliant).

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 16:33]

P_Tingen @J_van_Ekris26 september 2023 15:01
Dat is inderdaad ook een pareltje! (among others).

Op de Uni van Texas site:
- Originele document
- Transcriptie

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 16:33]

Macron 26 september 2023 12:40
Voor mij is dat toch Jay Miner. Hij is de geestelijk vader van de Commodore Amiga. Toen de pc zoals we die nu kennen nog in de kinderschoenen stond had hij al een home computer ontwikkeld die zijn tijd mijlenver vooruit was. Dit kwam voornamelijk door de belangrijkste onderdelen ervan die hij heeft ontwikkeld, namelijk de Fat Agnus, Denise en Paula "custom chips", die voor echte multitasking zorgden.

Met de Amiga 500 en later de 1200 ben ik opgegroeid. Als Amiga-gebruiker was het vroeger een stille Amiga vs. pc/microsoft oorlog. Door het faillissement van Commodore en het geklungel met de rechten ervan en dus die van de Amiga is het de jaren erna helaas bergafwaarts gegaan. Toch denk ik nog altijd met veel plezier en nostalgie terug aan dat tijdperk, met al zijn games, demo's, programma's en al helemaal Workbench 3.1 OS.
Voel je je nostalgisch? Kijk dan eens de documentaire "The Commodore Story". Absolute aanrader.

Bedankt Jay!
Zebby 26 september 2023 09:42
Ik ga voor "Guido van Rossum", bedenker en maker van Python, een taal die zo gigantisch dynamisch in te zetten is en weer een stapje makkelijker te leren dan de overige talen. De enige taal waar ik me een beetje verstaanbaar kan maken in code. En natuurlijk een Nederlander!
SadisticPanda @Zebby26 september 2023 12:55
No offence maar dan schat ik de bedenkers van C/C++ nog iets hoger in; Wordt nog steeds gebruikt, en is tot op vandaag 1 van de meest performanste talen die er zijn

Kuttaal imho maar ik kan het wel daardelen.
Zebby @SadisticPanda26 september 2023 13:11
De vraag is "Jouw tech held", dus het lijkt me voor de hand liggen dat iedereen hier anders over denkt toch? Met die logica zou je bezig kunnen blijven, want ook C/C++ zijn een stap boven Assembly, maar voor Assembly had je een computer nodig. En zo kun je nog wel even doorgaan :)

Performance is leuk, ondergewaardeerd meestal, maar ik hecht op dit moment in mijn leven en carriere meer waarde aan hoe breed inzetbaar Python is. Niet alleen in WAT je kan, maar ook de eenvoud om het daadwerkelijk te doen. En meestal kun je op de vlakken waar je meer performance wilt hebben in Python ook een stuk code inplakken vanuit een andere bron, bijvoorbeeld C of SQL. En ook dat is onderdeel van de kracht.
MacWebber @Zebby26 september 2023 09:56
Absoluut ook de eerste waar ik aan dacht.
jaenster @Zebby26 september 2023 13:26
Heb je de beste man wel eens iets horen zeggen of spreken? Ik vind het echt een enorm arrogante zak. Ik heb persoonlijk niks met python maar ga niet ontkennen dat het een groot success is.

Ik heb echter het gevoel dat door een hoop mensen komt maar niet guido van rossum, die heeft het vooral ingang gezet. Zover ik begreep heeft ook redelijk wat tegen gewerkt afgelopen jaren qua dingen, gelukkig voor iedereen heeft hij niet het alleen recht om die beslissingen te maken.
Destrux 26 september 2023 09:29
Misschien wat controversieel of juist cliché maar Elon Musk.

De beste man heeft zich op meerdere tech gebieden bewezen. Uiteraard het meeste bekend door Tesla, waarmee hij de elektrische auto op een democratische manier als serieuze optie in de markt heeft gebracht.

Daarnaast Space-X. Met zijn eerder verdiende centen (bij o.a Tesla) heeft hij het voor elkaar gekregen een commerciële ruimteorganisatie op te zetten die serieus concurreert met NASA.

Maar hier wellicht wel bekend maar in de wijde wereld wat minder. De man is ook actief in de wereld van OpenAI, de Hyperloop en hernieuwbare energie.
Oon @Destrux26 september 2023 10:40
Het jammere aan Musk is dat hij niet echt een techheld is, maar eerder een businessheld. Hij kan zelf niet zo geweldig veel, maar weet het allemaal wel te verkopen, en dat doet hij super.
Mooie initiatieven bij SpaceX en Tesla (Twitter/X wat minder..), maar meer dan CEO zijn doet hij daar ook niet echt.
Een conman in de positieve zin, tegenwoordig ook wel zakenman genoemd, maar los van dat zijn bedrijven gelieerd zijn aan de tech sector past hij m.i. niet echt in het rijtje :)
jip_86 @Oon26 september 2023 11:30
Daar denkt toch niet iedereen hetzelfde over. Zie bijvoorbeeld Sandy Munro die een design review bijwoonde van SpaceX:
https://www.youtube.com/w...384s&ab_channel=MunroLive
Oon @jip_8626 september 2023 11:44
Ik zeg ook niet dat hij helemaal niks weet of kan, hij heeft natuurlijk bewust voor die sector gekozen omdat hij daar zelf ooit ook gewoon als loonslaaf in zat. Maar hij past eerder in het rijtje met bijv. Mark Zuckerberg en Jeff Bezos die een goed idee hadden en dat zelf ver genoeg hebben kunnen uitwerken om mensen met meer/diepere kennis te gaan zoeken. Facebook was Facebook niet geweest als het bij de beperkte kennis van Zuckerberg was gebleven, Amazon was Amazon niet geweest als het bij de beperkte kennis van Bezos was gebleven, en Tesla en SpaceX waren ook niet geweest wat ze nu zijn als ze bij de beperkte kennis van Musk waren gebleven.
Hoewel Musk zeker wel enige kennis in huis heeft, heeft hij nou ook echt niet iets baanbrekends zelf ontworpen/ontwikkeld, hij is op het juiste moment met het juiste idee begonnen en heeft zich omringd door slimmere mensen die dat samen met hem wél hebben gedaan.
jip_86 @Oon26 september 2023 11:50
Kijk dat klinkt al weer heel anders. Dat zal ongetwijfeld wel zo zijn op deze schaal waar ze nu zitten, maar ik denk dat je wel wat stappen overslaat tussen de 10-15 mensen die je op de eerste foto van SpaceX ziet en de 13.000 medewerkers die er nu werken.
Benjamin- @jip_8626 september 2023 23:00
Uiteindelijk is Musk een investeerder. Hij ziet dingen waar hij in gelooft en komt aan met een zak geld en neemt een belangrijke positie in, koopt over of start zelf het bedrijf. Echter is hij niet de knappe kop achter de ontwikkelingen.

Potentie ergens in zien en dit sturen is absoluut een vaardigheid, maar dat is investeren en een stukje managen, maar gezien de negatieve verhalen, lijkt het vooral het investeren zijn.
Investeerders zijn er zat.
k995 @Destrux26 september 2023 12:13
Tesla is toch echt wel duur en space-x is levarancier aan nasa niet echt concurent.
Openai staat nergens en hyperloop is een compleet mislukking.

Imho is voor space-x waar hij zijn strepen verdiende ,iet als concurent maar als iemand met een visie die die dan ook kon verwezenlijken.
vlaaing peerd @k99526 september 2023 17:03
Valt me op dat (Nikola) Tesla zelf nog niet is genoemd. Wisselstroom lijkt me behoorlijk fundamenteel in onze huidige technologie, verdient zeker een eervolle vermelding.
jip_86 @k99527 september 2023 00:49
Tesla is gewoon vergelijkbaar qua prijs met een ID.3/ID 4. Tesla maakt nog winst op de autos, terwijl Volkswagen steeds meer ontslagen heeft bij de productie van die autos.

OpenAI is chatgpt, dat is overal. Maar dat is meer een investering geweest dan echt een bijdrage.
k995 @jip_8627 september 2023 02:10
En die wagens zijn duur 45-50 k .

Openai is hij al lang weg bij had het over zijn ai project
TERW_DAN 26 september 2023 09:52
Een techheld in een heel andere hoek is wat mij betreft Chris Sawyer. Als je heel Rollercoaster tycoon weet te bouwen in Assembly dan ben je op een bepaalde manier toch vrij geniaal, als je ziet hoe ongelooflijk complexe dingen er in die game zitten. Zijn impact is wellicht niet zo groot als de hierbovengenoemde personen, maar ik vind het toch een behoorlijk knappe prestatie.
Tielenaar @TERW_DAN26 september 2023 10:06
Chris Sawyer en John Carmack zitten wat mij betreft op het zelfde niveau. Jammer dat je zo weinig hoort van Chris de laatste tijd.
merethan @Tielenaar26 september 2023 12:28
In dat setje hoort ook Tim Sweeney thuis!
Tielenaar @merethan26 september 2023 17:49
Inderdaad. Elke Unreal Engine ontwikkeling is het werk van geniale breinen.
CH4OS @TERW_DAN26 september 2023 10:16
En niet alleen RCT, ook Transport Tycoon (Deluxe), waar RCT op gebaseerd is niet vergeten, is in Assembly geschreven.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:33]

AJediIAm @TERW_DAN27 september 2023 21:54
Een mooie video waarin uitgelegd hoe legendarisch Chris werkelijk is.
https://youtu.be/ESGHKtrlMzs?si=j_BB9LTfxo2JfsAf
#MindBlown
Niicccoooo 26 september 2023 09:27
"Andrew S. Tanenbaum"

Ik kreeg op de HTS het vak besturingssystemen en daar kregen we les uit het boek "Moderne operating systems". Op school hadden we HP UX en dat waren we flink aan het hacken. We hadden toen (jaren 90) zelf root rechten weten te bemachtigen. Iets met s-bitjes ;-). Thuis had ik een Amiga en daar kon je Minix op installeren en zo spelen met Minix wat erg leek op HP-UX. Niet wetend dat het voor Linus de inspiratie was om Linux te maken. Mooie tijd en erg leuk om mee te spelen op mijn Amiga. Wat ook grappig was dat het wachtwoord voor de gebruiker root in het boek stond. En dat de Engelse versie daar nooit een vraag over kreeg maar de Nederlandse versie wel er stond in de tekst: het wachtwoord van de root is geheim.
Kees BOFH
@Niicccoooo26 september 2023 09:37
En hij is natuurlijk de auteur van het meest gebruikte OS ter wereld
Jerie @Kees26 september 2023 13:06
Ha ja een Minix per Intel x86-64 (AMD niet?)

Is het meest gebruikte OS niet een variant op TRON? https://en.wikipedia.org/wiki/TRON_project dat was het wel in 2003 aldus Wikipedia. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, gezien de Japanse hegemonie in de tech industrie wel voorbij is en het met name in Japan populair was.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 16:33]

CAPSLOCK2000
@Niicccoooo26 september 2023 10:58
De boeken van Tanenbaum horen bij de beste die ik heb gelezen over het vakgebeid. Veel goede informatie en heel prettig leesbaar.
koppie @CAPSLOCK200027 september 2023 19:27
Erg leuk om te lezen dat ik niet de enige was. Ik las het boek in een ruk uit, nog voordat ik het bijbehorende vak kreeg.
knijnsel @Niicccoooo26 september 2023 16:19
Jep voor mij ook meneer Tanenbaum! Ook op de HTS leren kennen.
Verwijderd @knijnsel26 september 2023 18:30
Op de VU leren kennen, aardige man.

Niet mijn held die post ik straks als een niet reply.
Nephalem82 26 september 2023 09:10
Mijn tech held is zonder twijfel steve "woz" Wozniak. Super aardige en zachte man met ontzettend veel humor. Ook wel genoemd "The Picasso of digital design". Maakte een floppy controller met 8 chips waar er eerder 16+ voor nodig waren. Deze man maakte vroeger zijn eigen programma's, schrijvend op papier, zittend in zijn kamer, op de grond, tussen de flessen cola. De goede andere kant van Steve Jobs.

Ook bedacht hij natuurlijk de Apple 1, helemaal zelf gemaakt. Omdat hem dat leuk leek. Later gaf hij het ontwerp gratis weg.

Hij is voor mij HET voorbeeld dat je groot kan zijn in de tech wereld zonder een lul te zijn of te worden.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 16:33]

adje123 @Nephalem8226 september 2023 09:48
Voor mij is The WoZ een van de helden. Heeft veel betekend voor de industrie.
Manneke heeft een vliegtuig crash meegemaakt en is toen het "leven" meer gaan waarderen, dat vond ik erg sterk van hem.
Dennis Ritchie is mijn tweede tech hele.
Simkin @Nephalem8226 september 2023 11:08
Ter aanvulling (ben het helemaal met OP eens) Mocht iemand de volgende film nog niet gezien hebben "The Triumph of the Nerds: The Rise of Accidental Empires" het is een 'must watch' docu!
Three part documentary series that tells the story of the birth of the personal computer, with the candid recollections of PC pioneers, like Steve Wozniak, Steve Jobs and Bill Gates.
PvdVen777 @Simkin26 september 2023 13:17
Is deze op een specifiek platform te vinden ?
Simkin @PvdVen77726 september 2023 14:11
Ik heb hem op DVD, geen idee maar wel echt de moeite waard.

Edit: YouTube, Internet Archive en meer. Geen idee of deze ondertussen royalty free is

[Reactie gewijzigd door Simkin op 22 juli 2024 16:33]

A6-EGM 26 september 2023 10:37
Ada Lovelace.

Haar visie en kijk op de wereld van computers was echt heel interessant. Een ze was een van de eerste computer progammeurs. Nu is software niet meer weg te denken.

[Reactie gewijzigd door A6-EGM op 22 juli 2024 16:33]

CAPSLOCK2000
@A6-EGM26 september 2023 11:29
Ada Lovelace.

Haar visie en kijk op de wereld van computers was echt heel interessant. Een ze was een van de eerste computer progammeurs. Nu is software niet meer weg te denken.
Die is inderdaad fors ondergewaardeerd. Ada heeft als eerste het concept programmeertaal bedacht (ongeveer) zoals we dat nu kennen en het eerste "echte" computerprogramma geschreven. Met "echt" bedoel ik dat ze niet probeerde om de mens na te doen maar een programma heeft geschreven zodat het goed werkt op een computer. Ada Lovelace was de eerste die inzag dat computers meer kunnen zijn dan een soort mechanisch mens die sommetjes maakt maar dat ze een andere benadering nodig hebben dan mensen.
Jerie @A6-EGM26 september 2023 12:55
Ada Lovelace _/-\o_ komt dan ook voor in het boek: "Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes" (het origineel) https://rebelsemeisjes.nl/ het is een van mijn favoriete verhalen. Ik lees het boek graag voor aan mijn dochter van 5 :)
Swart_Arthur 26 september 2023 10:44
Gary Kildall, de bedenker van CP/M. Kildall bedacht ongeveer 10 jaar voordat iemand er behoefte aan had een Disk Operating System. Dat DOS gaf hij aan Bill Gates in licentie, die op dat moment vooral programmeertalen en een wordprocessor verkocht. Vrijwel iedereen die in de jaren '70 een computer bouwde (zoals bijvoorbeeld Steve Jobs en Steve Wozniak) gebruikte CP/M om data op te kunnen slaan. Kildall was op een aantal vlakken wat naïef, hij vertrouwde Gates en Jobs en hij leverde de source code van CP/M aan een aantal klanten die er meer van wilden maken.
Toen IBM ontdekte dat ze wat laat waren om de PC markt te controleren, schoven ze bij Gates aan die vervolgens van een klant van Kildall een fork van CP/M kocht en er na minimale aanpassing de naam MSDOS op plakte. Dit Operating System werd door Microsoft aan IBM geleverd, die daarmee tijd won en net op tijd de IBM PC in de markt zette.
Kildall ontdekte wat Gates gedaan had en hij dreigde IBM met een rechtszaak die de lancering van de IBM PC had kunnen verdragen. IBM maakte een deal met Kildall, de IBM PC zou zonder OS worden geleverd. De klant mocht kiezen of er PC/M of MSDOS op kwam. Op dat moment had bijna iedereen PC/M, Kildall ging akkoord en hij trok de rechtszaak in. Een paar weken later stond de IBM PC in de winkel en de klant kon kiezen uit PC/M of MSDOS. Dat werd vrijwel altijd MSDOS omdat het $ 200 goedkoper dan PC/M werd aangeboden...
Zonder Kildall was de IBM PC jaren later gekomen en was hij niet van OEM onderdelen gebouwd. De clones die computers voor iedereen betaalbaar maakten, waren er nooit geweest als Kildall een wat hardere zakenman was geweest.
Hij is ook de uitvinder van de API, tot hij daar mee kwam moest software voor iedere hardware configuratie worden bijgewerkt. Dankzij de API konden applicaties gemaakt worden die op verschillende systemen werkten. Daardoor werd software een betaalbaar massaproduct, de PC werd er een veelzijdig platform door waar iedereen mee kon doen wat hem aansprak of wat hij nodig had.
Dankzij Gary Kildall heb je een computer op je bureau staan, zonder deze man was het een typemachine geweest.
merethan @Swart_Arthur26 september 2023 12:39
Als het op OSen aan komt, bijna verplicht ook Dave Cutler te noemen!
Swart_Arthur @merethan27 september 2023 02:44
Cutler verdient beslist schouderkloppen en een goede fles van het een of ander. Maar ook hij dankt zijn carrière aan Kildall. Zonder PC/M was er nooit MSDOS geweest, zonder MSDOS had Windows nooit bestaan. In de jaren 70 werd nog met ponskaarten en telexrollen gewerkt, de eerste computers die verkocht werden hadden weinig praktische toepassingen omdat je eigenlijk een mini nodig had om applicaties en data op te slaan. PC/M loste dat betaalbaar op, Gates had een bulk licentie omdat hij op die manier zijn wordprocessor kon verkopen. Idem voor Jobs en Wozniak. De Apple I en II konden worden verkocht omdat er floppies in konden. BASIC was in de jaren 70 zonder PC/M nauwelijks te gebruiken, de eerste games hadden op ponskaarten geen schijn van kans gehad.
Dus, Cutler, Wozniak, Gates, etc verdienen allemaal een plek in het rijtje kopstukken. Wat mij betreft alleen niet de hoogste sport.
Jerie @Swart_Arthur27 september 2023 07:45
Mwah, Cutler is juist degene die werkte aan de Windows NT kernel (hij kwam van DEC waar hij aan VMS werkte). Dat is de vervanger van DOS gebaseerde 9x. Als we nog steeds op 9x hadden gezeten, dan draaiden we nu allemaal BeOS, macOS, of Linux. Oh wacht, die laatste twee kloppen al in smartphoneland e.o.
Jerie @merethan26 september 2023 13:03
Niemand heeft nog Jim Keller genoemd :P

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