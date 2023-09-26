Tweakers trakteert - Dag 2: techhelden

Olaf Weijers

(reviewer)

"Mijn techheld is Chriet Titulaer. In mijn jonge jaren, de jaren waarin je voornamelijk nieuwe kennis tot je neemt via school, de bibliotheek en de televisie, was dit de man die in het programma ‘de wondere wereld’ nieuwe technieken en gadgets presenteerde, zoals de cd-romspeler en het pratende horloge. Hij introduceerde begrippen als telebankieren en telewinkelen in de woonkamer en was een van de eerste Nederlanders die (weliswaar voor een 1 aprilgrap) met een terminal rondfietste. In zekere zin doen we dit nu allemaal dagelijks. Het huis van de toekomst was zijn tijd uiteraard best ver vooruit, maar veel van de toekomstmuziek die daar te zien was, zien we nu werkelijkheid worden in je smarthome-installatie. Velen van ons hebben nu ook zonnepanelen op het dak. De hd-tv hebben we allemaal in bezit gehad en is alweer opgevolgd door betere techniek. De cd-i-speler is misschien nooit zo populair geworden en allang alweer afgeschreven, maar spraakbediening en -assistentie beginnen pas net aan hun vlucht."

"Het geeft maar aan dat Chriet Titulaer erg goed kon schatten welke technieken kansrijk waren om aan te slaan en waar behoefte aan was. Zo voorspelde hij jaren van te voren hoe de toekomst eruit zou zien en was daarmee vaak accuraat. Daar kon hij, met zijn typische stemgeluid met Limburgse tongval, boeiend over vertellen zonder er een abstract technisch verhaal van te maken. Hij heeft ongetwijfeld veel van mijn leeftijdgenoten geïnspireerd met de door hem gepresenteerde wonderen van de techniek en daarmee misschien ook wel mede de aanzet gegeven voor sommigen om daar op latere leeftijd wat mee te gaan doen."