'We kozen AC, maar nu is DC logischer'

Henry Lootens is een fanatieke tweaker die niet op zijn mondje is gevallen. Misschien ook wel terecht, want hij heeft heel veel kennis van power electronics, smart grids en elektrotechniek. Sinds zijn studiejaren vroeg hij zich af waarom ons elektriciteitsnet al sinds jaar en dag op wisselspanning (AC) is ingericht, terwijl de meeste elektronica op gelijkspanning (DC) werkt en elektriciteit zich daarmee nu, in tegenstelling tot vroeger, ook veel beter laat transporteren over grote afstanden. Sinds 2017 is hij bestuurder bij de Stichting Gelijkspanning, waar hij zich bezighoudt met techniek en educatie. Wij spraken hem over de mogelijkheden van gelijkspanning voor het energienet van de toekomst.

Allereerst, je bent al een enige tijd actief op Tweakers. Waarom registreerde je je ooit?

“Ik was vroeger actiever dan nu, maar het leuke van het forum vind ik dat er over vrijwel alle onderwerpen altijd iemand is met wie je kunt praten. Mijn vader begon al vrij vroeg met zonnepanelen, zo’n 20 jaar terug, en dus was ik vrij actief in de draadjes over dat onderwerp. Ik vloog toen overigens de moderators weleens in de haren, want ik laat het vaak duidelijk weten als ik het ergens niet mee eens ben. Tegenwoordig roer ik mij weleens in andere actuele topics, zoals over dynamische tarieven of thuisaccu’s.”

Henry Lootens

Je hebt een passie voor alles wat te maken heeft met gelijkstroom. Hoe is dat ontstaan?

“Ik heb eerst hbo elektrotechniek gestudeerd in Arnhem en daarna aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Tijdens het tweede jaar van mijn studie had ik nog geen stage, maar een docent had een idee: meedoen aan de Frisian Solar Challenge, een zonnebootrace. Toen kwam ik terecht in de wereld van gelijkstroom, een wereld zonder 50Hz-afhankelijkheid. Ik leerde dat dit heel veel voordelen bood en vroeg me af waarom ik daar tijdens mijn studie niet meer over had gehoord.”

Kun je kort uitleggen waarom ons elektriciteitssysteem vrijwel volledig op wisselspanning is gebaseerd in plaats van op gelijkspanning?

“Daarvoor moeten we teruggaan naar 1880, toen de basis voor het elektriciteitssysteem werd gelegd tijdens de war of the currents. In die tijd liet DC zich niet transformeren naar verschillende spanningen en AC wel, met behulp van transformators. Daardoor was AC veel makkelijker te transporteren. Dat opvoeren van de spanning is belangrijk, omdat voor het transport veel hogere spanningen worden gebruikt dan voor het gebruik in woningen en bedrijven. In die tijd bestond er nog geen vermogenselektronica, power electronics, waarmee dat ook met DC mogelijk is. Op dat onderwerp ben ik afgestudeerd."

"Vermogenselektronica verscheen al in 1947, maar toen hadden we dus al een op AC gebaseerd net. Bovendien waren er nog vrij weinig DC-gebruikers. We hebben nu zonneparken, windmolens en elektrische auto’s, en we leveren energie terug. Het gebruik van ons energiesysteem is dus drastisch veranderd en we gaan van een vraaggestuurd naar een aanbodgestuurd systeem. Het is dus tijd om met de kennis van nu ons energiesysteem onder de loep te nemen en te kijken waar DC logischer is.”

Gebeurt dat ook?

“Heel beperkt nog. Netbeheerders doen al 140 jaar AC en veel mensen in de sector zijn op leeftijd en hebben weinig motivatie om het systeem dat ze al hun hele leven kennen, op de schop te nemen. Als we de energietransitie willen laten slagen, kunnen we echter niet om DC heen. Transformatorhuisjes zien er nog net zo uit als 40 jaar geleden en simpelweg trafo’s bijplaatsen om het net te verzwaren, is niet logisch. We moeten verder kijken dan onze neus lang is, want we draaien door op een oud systeem.”

Wat zijn dan zoal de voordelen van DC?

“We werken al heel veel met DC-producten. Zonnepanelen, lampen, computers, smartphones, het USB-systeem, elektrische voertuigen en accu’s werken allemaal standaard op DC. Als alles op DC zou werken, kan er meer vermogen door dezelfde kabel, wat dunnere kabels betekent en dus minder koper. Het zou veel componenten en grondstoffen schelen, en bovendien de levensduur van elektronica verlengen en het ontwerp ervan versimpelen. Energie-efficiëntie wordt ook vaak als reden genoemd, want je hoeft dan immers geen stroom om te zetten van AC naar DC en andersom. Zonnepanelen zouden dan bijvoorbeeld rechtstreeks met een elektrische auto of thuisaccu kunnen ‘praten’. Dat zou winst zijn, maar vergeet niet dat er dan nog steeds DC-naar-DC-omvormers nodig zijn, want een EV werkt op een andere spanning dan zonnepanelen of een thuisaccu. De omzetverliezen zijn dus niet het belangrijkste argument.”

Wat zouden de nadelen zijn van een volledig op DC gebaseerd huis?

“Allereerst de 140 jaar kennisachterstand. We sluiten nu apparatuur met gelijkspanning aan alsof het wisselspanning is, maar weten te weinig over werken met DC. Aardlekschakelaars zijn ontworpen met AC in gedachte en moeten compleet op de schop. In een DC-systeem is er geen nuldoorgang, dus geen zekeringen die het circuit veilig kunnen onderbreken bij overbelasting of kortsluiting, wat kan leiden tot brandgevaar. Daarvoor zijn dus DC-stroomonderbrekers nodig. Die bestaan wel, maar worden nu vooral in industriële toepassingen gebruikt, zoals zonne-energie-installaties. Er zijn nieuwe standaarden nodig, zowel voor de veiligheid als voor de interoperabiliteit tussen apparaten. We leren dat we 230V uit de muur krijgen en hebben nooit achterom gekeken. Ik zeg niet dat alles DC moet worden, maar er is wel veel meer aandacht voor nodig, ook op scholen.”

Wat is het probleem dan met het AC-stroomnet?

“Het AC-net heeft ons met enkele klassieke problemen opgezadeld. Zo werkt het op 50Hz en als die frequentie verandert, zoals bijvoorbeeld in 2018 in Kosovo gebeurde, kan dat gevolgen hebben. Door een daling van de netfrequentie gingen klokken die daarmee werden gesynchroniseerd, langzamer lopen. Een ander probleem is het uitvallen van zonnepanelen als de netspanning boven een bepaalde drempel komt, zoals 253V. Op zonnige dagen kunnen omvormers zichzelf uitschakelen in woonwijken met veel zonnepanelen, door overcapaciteit. Bij DC wordt de stroom simpelweg lager als de spanning toeneemt. Je hebt dan zelf alleen last van de overcapaciteit, die je zoveel mogelijk moet benutten, maar de rest van de straat niet. In India is een woonwijk op basis van DC gebouwd, wat laat zien dat het ook anders kan.”

Een ander voordeel is de ontwikkeling van hvdc -kabels, waardoor stroom zich over lange afstanden nu beter laat transporteren dan via AC. Hoe zit dat?

“Bij hvdc-kabels is er minder energieverlies over zeer grote afstanden; alleen weerstand zorgt nog voor verlies. Bij wisselstroom leiden zowel de weerstand als de reactantie, door de verandering van stroom en spanning in de tijd, tot energieverlies. Hvdc-systemen maken gebruik van vermogenselektronica om de spanning op te voeren en te verlagen, waardoor ze een alternatief zijn voor de transformators die worden gebruikt in AC-systemen.”

Welke knelpunten in de energietransitie zou gelijkstroom kunnen oplossen? Netcongestie bijvoorbeeld?

“Jazeker, er zou dan veel meer inzicht en controle zijn. Netcongestie is nu vooral een gemodelleerde Excel-sheet, géén meting. Op papier is het net vol, maar dat komt vooral doordat de netaansluitingen van bedrijven bij elkaar worden opgeteld, terwijl bedrijven die capaciteit in de praktijk meestal niet volledig benutten. Met meer DC-gebruik zouden we veel meer ruimte overhebben. Het klinkt gek, maar ik ben blij met netcongestie, want daardoor wordt het probleem eindelijk serieus genomen. Er moet helaas vaak eerst iets ernstig misgaan voordat een grote verandering wordt ingezet. Het gaat te goed in de sector; er is meer werk dan personeel, dus niemand zit te wachten op het op de schop gooien van het systeem. Ik sprak onlangs een techneut en die gaf me gelijk, maar hij moest nog vier jaar werken dus hij had er geen zin in om mee te denken over de oplossing. Nu kom ik in gesprek op plekken waar hvdc inmiddels serieus wordt genomen, waar dat eerst niet zo was. Maar er is meer nodig.”

Kan gelijkstroom ook helpen bij de uitrol van elektrisch vervoer?

“Ja. Sterker nog, het is mijns inziens de enige manier om grootschalig EV’s uit te rollen, vooral ook vrachtvervoer. Nederland heeft het land volgezet met AC-laders en dat kan voor een beperkt aantal EV’s wel werken, maar is op de lange termijn niet houdbaar. Je kunt niet serieus straatlantaarns gaan gebruiken als AC-laders, want daarvoor hebben ze te weinig vermogen en veel te dunne kabels. AC-laders vereisen een interne lader in een auto en die is de bottleneck voor de snelheid en betrouwbaarheid; bij DC heb je dat niet. Bovendien zijn er best wat problemen. Zo stoppen oude Renaults vaak met laden als ze minder dan 6A krijgen en ook Polestars en de Peugeot e-208 hadden in het begin problemen met bepaalde AC-laadpalen."

"Voor de toekomst is het veel handiger om in te zetten op DC-laadpalen. Met een vermogen van 350kW of meer ben je dan zo klaar, waardoor laadpaalklevers tot het verleden behoren. Plaats DC-laders niet alleen langs de snelweg, maar ook in voldoende mate bij restaurants, supermarkten, winkelcentra, tankstations en bij bedrijven. DC-DC-laders voor vrachtwagens zijn veel kleiner en in personenauto’s scheelt het ook weer een component. Bovendien kunnen DC-laders zelf ook veel kleiner zijn dan de rechthoekige bakken die we nu langs de snelweg zien staan. Ik heb niets met Tesla, maar hun laders zijn veel compacter doordat ze uitgaan van een stersysteem en de AC-DC-omvormer niet in de lader zelf stoppen. Hun laders nemen daardoor veel minder ruimte in beslag dan bij bijvoorbeeld Fastned en ze zijn daardoor ook veel makkelijker op te schalen naar tientallen stalls per locatie.”

Je hebt vast ook een mening over Vehicle-to-X, oftewel het kunnen terugleveren van stroom, bijvoorbeeld voor je huis (V2H) of de grid (V2G). Autofabrikanten denken hier verschillend over. Partijen als Hyundai, Kia, ByD en MG zetten momenteel in op V2L op basis van een AC-lader, terwijl bijvoorbeeld Volvo en Volkswagen zeggen V2X op basis van DC te gaan ondersteunen, maar dat werkt dan dus alleen met een CCS2-connector.

"Ik denk dat V2X op basis van AC nooit gaat werken." “Ik denk dat V2X op basis van AC nooit gaat werken. Je houdt dan veel van dezelfde problemen als nu met AC. Zo werkt V2L met een enkele fase en is het vermogen om terug te leveren dus beperkt. Bovendien maakt iedere auto zijn eigen 50Hz-frequentie, die dus eerst gesynchroniseerd moet worden. Dat is best complex, want de netbeheerder wil niet dat het net verstoord wordt. Het is betrouwbaarder en veiliger om DC-laadinfra uit te rollen dan om iedere laadpaal op straat te voorzien van V2X. De prijs van een DC-lader is al gehalveerd en zal nog verder omlaaggaan als V2G breed beschikbaar komt. Ook elektrische auto’s worden dan goedkoper, omdat de componenten en software dan alleen in de lader zitten in plaats van in de auto. Dat vereist overigens wel andere wetgeving, want momenteel is het nog verplicht om ten minste een granny charger, dus laden op basis van een stopcontact, te ondersteunen, maar dat kan met goedkopere componenten.”

Verwacht je dat V2X vanzelf een keer komt of moet het afgedwongen worden? Automakers lijken niet te staan springen om de functionaliteit uit te rollen.

“De fabrikanten hebben er zelf weinig voordeel van; bovendien is het iets heel anders dan hun corebusiness. Je kunt je hooguit tijdelijk onderscheiden met V2X als unieke feature, maar dan zullen andere snel volgen. Ik hoorde dat Volkswagen het terugleveren wil maximaliseren op een bepaald aantal kWh’s gedurende de levensduur en andere fabrikanten denken daar ook over na. Nissan was een uitzondering, want bij de Leaf was het terugleveren onbeperkt. Oftewel ja, ik denk dat deze functionaliteit op een gegeven moment afgedwongen moet gaan worden. De Inflation Reduction Act van Biden heeft 2035 als datum opgenomen voor V2X. Ik ben benieuwd wat de EU gaat doen; het zou me niets verbazen als hier dan wordt gekozen voor 2030.”

Zou een DC-lader voor thuis het ook mogelijk maken om direct zonnestroom in je auto te laden of je auto te koppelen met een thuisaccu? Die werken ook allemaal op DC immers?

“Er komen steeds meer omvormers voor zonnepanelen die niet alleen rekening houden met thuisaccu’s, de zogenaamde hybride omvormers, maar ook voorbereid worden voor een rechtstreekse verbinding met een auto. De omvormer zit echter vaak bij het dak en de auto staat twee etages lager; daar moet dan dus een DC-kabel heen. Volgens mij heeft Venema uit Arnhem een DC-lader die geschikt is om rechtstreeks een EV te laden vanuit de zonnepanelen. Dat noemen ze direct solar charging.”

Zouden DC-kabels ook een rol kunnen spelen voor snelladers langs de snelweg? Die laders werken allemaal op gelijkstroom, maar zetten dat om vanaf wisselstroom, wat tot energieverlies leidt. Bovendien worden de vermogens steeds groter, zeker nu er meer elektrisch vrachtverkeer komt. En netcongestie bemoeilijkt het uitrollen van tientallen snelladers op afgelegen en drukke locaties.

"Via hvdc-kabels wordt het veel makkelijker om overal snelladers bij te plaatsen." “Met name voor vrachtwagens gaat een DC-netwerk essentieel worden, denk ik. Die gebruiken vermogens van 350kW tot en met 3,75MW en daar wil je er per locatie verscheidene van hebben. Je kunt de stroom aan land brengen via hvdc-kabels, rechtstreeks vanaf alle nieuwe windparken die nu gebouwd worden, of van andere locaties binnen Europa. Je hoeft dan geen gebruik te maken van het bestaande, volle AC-net. Er bestaan overigens wel wat laadpleinen met DC, maar dan met een lvdc, laagspanningsgelijkstroom onder de 1500V. Hvdc werkt met een spanning van 450kV tot 1MV en er zijn plannen voor een hvdc-netwerk over land rond 2045. Er zijn nog geen plannen voor een tussenvariant: mvdc, circa 10kV en hoger.”

Veel bestaande EV-rijders zeggen: ‘Ik laad thuis, dus ik gebruik nooit snelladers, behalve op vakantie’ en twijfelen daardoor aan het businessmodel van meer snelladers langs de snelweg.

“Ik rijd al tien jaar elektrisch en mijn laadgedrag was bij iedere auto anders. Je ziet dat er onlangs enorme sprongen gemaakt zijn met het laadvermogen waardoor het snelladen steeds minder tijd kost. Bovendien zie je een andere verschuiving. Tesla gebruikt momenteel variabele tarieven met daluren. Soms gaan mensen nu daar laden omdat het goedkoper is dan thuis. Je ziet toch al dat laadpaalboeren meer verschuiven naar DC. Allego heeft bijvoorbeeld gezegd dat het geen AC-laadpalen meer gaat bouwen, maar alleen nog laadpleinen en DC-snelladers.”

Het moet wel laagdrempelig blijven, want vooral mensen die nog niet elektrisch rijden, maken zich enorme zorgen over het laden.

“Ik ben vorige maand op vakantie geweest met mijn vader. Ik liet hem rijden in mijn elektrische auto, een ID.3, en heb hem ook zelf laten uitzoeken waar en wanneer hij moest laden. Het viel hem achteraf enorm mee. Snelladers werden keurig aangegeven vanaf borden op de snelweg, het laden kon prima gecombineerd worden met een hapje eten en hij vond het ook wel zo prettig om iedere drie uur even te stoppen. Veel mensen maken zich zorgen over het laden van nu, maar dat is eigenlijk heel goed geregeld. Tien jaar geleden, toen ik begon, toen was het pas moeilijk. Toen was de range heel beperkt, er waren nauwelijks laadpalen te vinden en die werden ook nergens aangegeven.”

We hadden het al even kort over thuisaccu’s. Hoe denk je daarover?

“Ik las laatst het artikel over vijf tweakers die hun eigen thuisaccu hadden gemaakt en eerlijk gezegd ergerde ik me er een beetje aan. Mensen denken veel te makkelijk over veiligheid, zeker als je alles zelf bouwt. Het kan, want er zijn momenteel amper regels, maar je moet echt wel tot in de puntjes weten wat je doet. Men denkt vaak dat alles onder de 120V DC een veilige spanning is, dus de aanraakspanning van 48V is dan te overzien. Maar met 16A maakt die 48V niet uit; van spanning ga je niet dood, maar van een te hoge stroomsterkte wel. Ik ben trouwens een beetje hypocriet, want ik heb ook een zelfgebouwde thuisaccu, maar die heb ik vooral om een beetje te experimenteren, zoals monitoren wat er gebeurt op het AC-net als je veel stroom teruglevert."

"Er is nog te weinig standaardisatie. Helemaal als je in eilandmodus wilt kunnen werken, dus als de stroom in de straat uitgevallen is, lopen de risico’s op. Dat moet je niet willen, zeker niet met zelfbouw. Ik zie in mijn werk ook te veel oververhitte meterkasten. Dan geven mensen 35k aan een keuken uit, maar kiezen ze de goedkoopste automaat voor de meterkast, want dat is zo duur. Maar dat ding kan jou overleven. We gaan steeds meer elektrificeren, dus bezuinig niet op dat soort apparatuur. En nee, thuisaccu’s kunnen financieel niet uit, dus dat is ook niet echt een goede motivatie.”

Zie je in huis ook iets gebeuren op DC-vlak?

"Thuis en op kantoor is er al een verschuiving naar DC: USB-C." “Ik zie een verschuiving richting USB-C. De nieuwe 2.1-specificatie is in staat om 240W te leveren. USB-C levert ook gelijkstroom en kan daardoor tal van apparaten van stroom voorzien, zoals smartphones, laptops en monitors, maar ook andere zaken. Over een jaar of tien is het waarschijnlijk normaal om overal USB-C-connectors in huis te hebben en daardoor zijn er minder stopcontacten nodig; vrijwel alles werkt er immers op. In kantoren gaan we dit ook zien. Aan de onderkant van de vermogens is USB-C dus een enabler voor DC.”

In 2009 werd de Stichting Gelijkspanning opgericht en in 2017 werd jij daar bestuurder. Wat doe je daar zoal?

“Het verkondigen van het woord; we noemden onszelf discipelen, haha. Het doel van de stichting is het aanjagen van projecten, het schrijven van subsidieaanvragen, partijen bij elkaar brengen en kennis verspreiden. We zijn een kennisnetwerkorganisatie en kunnen mensen en bedrijven daardoor snel aan elkaar koppelen. We organiseren ook zes keer per jaar bijeenkomsten. Ik richt mij op de techniek en educatie, en zit in een standaardisatiecommissie. We hebben cursussen en lesmateriaal ontwikkeld en ik sta al zeven jaar regelmatig voor de klas, vooral op het mbo, maar ook hbo en universiteiten.”

Tot slot: hoe zie jij de nabije toekomst? De techniek is er, maar is de rest er klaar voor?

“Nou, ik zou willen stellen dat juristen momenteel de energietransitie blokkeren. Overal zijn regeltjes voor en die zijn erg lastig aan te passen. Dat zet een rem op innovatie. De grootste uitdaging van gelijkstroom is het meten van het stroomverbruik. Momenteel worden we gegijzeld door de Belastingdienst, want omdat er geen DC-meternorm is, moeten snellaadlocaties AC-meters gebruiken, met een goedgekeurde MID-meter, omdat de stroom anders niet verrekend kan worden. Dat staat zo in de wet: waanzin! Als we even de koppen bij elkaar steken, kunnen we dat bij wijze van spreken in een weekend oplossen.”