Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 06:00 134

Stilte heeft zijn prijs

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition

25-07-2023 • 06:00

134

Multipage-opmaak

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition

Samengevat

De ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition is een buitengewoon stille videokaart. De twee grote ventilators zorgen samen met het speciaal ontworpen koelblok voor een praktisch onhoorbare koeling. Daar staan zoals gebruikelijk bij de Noctua-serie wel flinke afmetingen en een hoge prijs tegenover. Voor de grootste stilteliefhebber is het echter de ultieme keuze.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition

Prijs bij publicatie: € 1.549,-

Bekijk product

Stille(re) videokaarten kunnen doorgaans op veel belangstelling van tweakers rekenen, maar in de overtreffende trap zijn daar ASUS en Noctua, die alweer hun derde model uitbrengen. De eerdere samenwerking van deze twee fabrikanten resulteerde in de RTX 3070 Noctua Edition, waarna het duo de RTX 3080 Noctua Edition uitbracht. Vervolgens bleef het even stil en met de komst van de RTX 4080 Noctua OC Edition moet die stilte nu worden voortgezet.

Het recept van Noctua Edition-kaarten zal velen inmiddels bekend klinken. Het pcb is afkomstig uit de stallen van ASUS en wordt voorzien van een koelblok dat ontworpen is om de twee Noctua NF-A12x25-ventilators zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De ventilators zijn groot en dik, en het koelblok is dat ook. Deze videokaart offert bescheiden afmetingen op om betere koelprestaties mogelijk te maken. En met beter bedoelt Noctua vooral: stiller.

Wat je voor de RTX 4080 Noctua OC Edition nodig hebt, is allereerst ruimte. In de behuizing neemt deze kaart vier slots volledig in beslag. Ook is de kaart met een lengte van 31cm niet echt compact en de breedte van 14,5cm is dat evenmin. Daarnaast kost de RTX 4080 Noctua Edition redelijk wat geld: 1549 euro. De goedkopere RTX 4080-modellen gaan momenteel voor ongeveer 300 euro minder over de toonbank. Of je van die meerprijs net zo stil wordt als deze videokaart, zal per persoon verschillen. Wat de RTX 4080 Noctua OC Edition neerzet, lees je in ieder geval in deze review.

ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition

Testverantwoording

Voor de tests van de videokaarten gebruiken we ons vaste testsysteem, gebaseerd op een watergekoelde Intel Core i9-13900K-processor, overgeklokt naar 5,5GHz-allcore. Omdat de e-cores van deze processor in een aantal van onze tests tot prestatieverlies leiden, hebben we die op ons platform geheel uitgeschakeld. Daarmee blijven dus enkel alle acht performancecores met zestien threads actief. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB snel DDR5-7200 met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties.

De exacte specificaties van het testsysteem zijn in de tabel hieronder te vinden.

Testsysteem gpu's
Processor Intel Core i9-13900K (p-cores @5,5GHz, e-cores uitgeschakeld)
Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld)
Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115
Ssd Silicon Power XS70 4TB
Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W
Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators
Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable
Besturingssysteem Windows 11

Methodiek

In deze review richten we ons op de onderlinge verschillen tussen de uitvoeringen van de diverse fabrikanten. In grote lijnen zullen de gamingprestaties van alle kaarten met dezelfde gpu vergelijkbaar zijn. Om kleine verschillen te kunnen ontdekken die voortkomen uit bijvoorbeeld firmware, keuzes bij het pcb-ontwerp en natuurlijk de kwaliteit van de koeler, testen we minder games dan in een complete gpu-review. Per game testen we echter een stuk uitgebreider.

We hebben drie games uitgezocht waarin het goed mogelijk is om een langere test van tien minuten uit te voeren. Tijdens elke test loggen we vrijwel alles wat er te loggen valt: de prestaties met PresentMon, maar ook onder andere de temperatuur, klokfrequentie en ventilatorsnelheid. Wie bekend is met het duurtestconcept, zou dit als individuele duurtests kunnen zien. Tien minuten is daarvoor ruimschoots voldoende; bij het merendeel van de kaarten worden de stabiele kloksnelheid en temperatuur al na enkele minuten bereikt. Alle games testen we op 4k-resolutie met ultra-settings, zodat de gpu zoveel mogelijk de bottleneck vormt.

Geluidsproductie en stroomverbruik

Naast de prestaties meten we ook de geluidsproductie en het stroomverbruik van de videokaarten. De meting van de geluidsproductie doen we in onze nieuwe geluiddichte ruimte op een afstand van 50cm, met de decibelmeter schuin op de videokaart gericht. De drempelwaarde voor onze metingen is 14dB(A); dat mag je opvatten als volledig stil. Tijdens de idle-test wordt de videokaart vanzelfsprekend niet belast. De load-test is gebaseerd op een verlengde gametest van tien minuten, zodat de videokaart tijd heeft om op te warmen en zijn maximale geluidsproductie te bereiken.

De stroommeting voeren we uit met een zogenoemde riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting vertrouwen we op verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met een dergelijke bricklet uitgerust. Om de stroom van de pegkabel te meten, hebben we de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters.

Stroomverbruik meting videokaartenTinkerforge stroommeter

Prestaties

Voordat we ingaan op de prestaties van de Asus Noctua Edition, geven we hieronder een overzicht van de prestaties van de GeForce RTX 4080 ten opzichte van andere gpu's. Deze Prestatiescore, gebaseerd op verschillende benchmarks, maakt ook deel uit van onze eerder gepubliceerde review van de GeForce RTX 4080.

  • 4k Ultra
  • 4k Medium
  • 1440p Ultra
  • 1440p Medium
  • 1080p Ultra
  • 1080p Medium
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 4k ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
136,0
GeForce RTX 4080 FE
105,3
GeForce RTX 3090 Ti
91,2
GeForce RTX 3090 FE
79,6
Radeon RX 6950 XT
79,0
GeForce RTX 3080 FE
72,2
Radeon RX 6800 XT
68,6
GeForce RTX 3070 Ti
59,8
GeForce RTX 2080 Ti FE
53,9
GeForce RTX 2080 FE
42,5
GeForce GTX 1080 Ti FE
35,3
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 4k medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
196,3
GeForce RTX 4080 FE
157,2
GeForce RTX 3090 Ti
130,2
Radeon RX 6950 XT
129,0
GeForce RTX 3090 FE
117,0
Radeon RX 6800 XT
106,3
GeForce RTX 3080 FE
103,6
GeForce RTX 3070 Ti
87,6
GeForce RTX 2080 Ti FE
77,3
GeForce RTX 2080 FE
61,9
GeForce GTX 1080 Ti FE
51,9
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 1440p ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
204,0
GeForce RTX 4080 FE
167,6
GeForce RTX 3090 Ti
141,0
Radeon RX 6950 XT
133,3
GeForce RTX 3090 FE
129,4
Radeon RX 6800 XT
116,4
GeForce RTX 3080 FE
116,3
GeForce RTX 3070 Ti
99,8
GeForce RTX 2080 Ti FE
89,8
GeForce RTX 2080 FE
72,3
GeForce GTX 1080 Ti FE
59,3
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 1440p medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
280,1
GeForce RTX 4080 FE
245,1
GeForce RTX 3090 Ti
205,8
Radeon RX 6950 XT
205,2
GeForce RTX 3090 FE
188,7
Radeon RX 6800 XT
176,9
GeForce RTX 3080 FE
173,7
GeForce RTX 3070 Ti
149,9
GeForce RTX 2080 Ti FE
132,3
GeForce RTX 2080 FE
107,6
GeForce GTX 1080 Ti FE
89,3
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 1080p ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
237,5
GeForce RTX 4080 FE
209,5
GeForce RTX 3090 Ti
174,6
Radeon RX 6950 XT
171,4
GeForce RTX 3090 FE
165,0
Radeon RX 6800 XT
151,4
GeForce RTX 3080 FE
150,9
GeForce RTX 3070 Ti
130,6
GeForce RTX 2080 Ti FE
118,4
GeForce RTX 2080 FE
97,3
GeForce GTX 1080 Ti FE
78,7
Tweakers GPU Prestatiescore 2022-4 - 1080p medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
345,0
GeForce RTX 4080 FE
334,4
Radeon RX 6950 XT
294,1
GeForce RTX 3090 Ti
286,8
Radeon RX 6800 XT
263,9
GeForce RTX 3090 FE
263,9
GeForce RTX 3080 FE
252,6
GeForce RTX 3070 Ti
223,5
GeForce RTX 2080 Ti FE
194,7
GeForce RTX 2080 FE
165,4
GeForce GTX 1080 Ti FE
133,1

Prestaties ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition

We trappen de round-up af met 3DMark's Speedway, een synthetische benchmark en een consistente test die een eerste indruk geeft van de onderlinge verhoudingen. In deze benchmark testen we standaard alle videokaarten op de verschillende biosmodi die ze beschikbaar hebben. Traditiegetrouw liggen de prestaties in 3DMark tussen de verschillende kaarten op basis van dezelfde chip erg dicht bij elkaar. Tussen de twee biosmodi van de ASUS Noctua zien we in 3DMark geen verschil, beide presteren iets sneller dan de Founders Edition van Nvidia.

  • 3DMark Speedway - Score
  • 3DMark Speedway - FPS
3DMark Speed Way - Score
Videokaart Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
7.252
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
7.249
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
6.987
3DMark Speed Way - FPS
Videokaart Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
72,5
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
72,5
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
69,9

F1 2022

Ook in F1 meten we framerates die dicht tegen elkaar zitten.

  • Ultra
  • Ultra (99p)
  • Kloksnelheid
F1 22 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
171,5
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
164,7
F1 22 - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
7,6
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
7,6
F1 22 - Stabiele kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
2.760
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
2.505

Doom Eternal DXR

In Doom testen we standaard alle videokaarten op de verschillende biosmodi die ze beschikbaar hebben. Het gamingbios van de ASUS Noctua is hier het snelste, terwijl de stille versie wat gemiddelde betreft framerate dichter tegen Nvidia's Founders Edition aan zit.

  • Ultra
  • Ultra (99p)
  • Kloksnelheid
Doom Eternal - 3840x2160 - Ultra - DXR
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
191,0
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
185,7
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
182,8
Doom Eternal - 3840x2160 - Ultra - DXR (99p)
Videokaart Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
6,3
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
6,5
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
6,5
Doom DXR - Stabiele kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
2.760
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
2.760
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
2.505

Cyberpunk 2077

Ook in Cyberpunk is de ASUS Noctua marginaal sneller dan de kaart van Nvidia zelf.

  • Ultra
  • Ultra (99p)
  • Kloksnelheid
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
67,5
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
62,9
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
16,3
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
19,6
Cyberpunk 2077 - Stabiele kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
2.775
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
2.505

Temperatuur en geluidsproductie

Aan de prestaties van een koeler zitten altijd twee kanten: de temperatuur en de geluidsproductie. We testen hoeveel geluid een videokaart produceert onder volle belasting en noteren de maximale temperatuur tijdens deze test. Daarnaast meten we de geluidsproductie idle, evenals de maximale geluidsproductie als de ventilators op volle snelheid draaien. Omdat alle geteste videokaarten in deze vergelijking beschikken over semipassieve koeling, staan de ventilators bij idle volledig stil. We meten dan 14dB(A) voor alle kaarten, wat de noisefloor in onze geluidskamer is.

De ASUS Noctua RTX 4080 heeft een extreem lage geluidsproductie onder volle belasting. Met het Gaming-bios meten we 21,7dB(A), bij het Quiet-bios is dat zelfs 16dB(A). De maximaal gemeten temperaturen van de gpu liggen iets hoger dan op de Founders Edition, maar zijn voor een grafische kaart nog altijd heel redelijk.

  • Geluid ingame
  • Temp. GPU (max)
  • Geluid idle
  • Geluid 100% fan
Geluidsdruk load ingame (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
16,0
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
21,7
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
31,7
Temperatuur GPU (maximaal)
Videokaart Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
55
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
63
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
68
Geluidsdruk idle (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
14,0
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
14,0
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
14,0
Geluidsdruk 100% fan (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
40,9
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
56,6

Als extra hebben we de ASUS Noctua RTX 4080 ook nog even vergeleken met onze oudere testresultaten van de Noctua RTX 3080 en Noctua RTX 3070. Hoewel die kaarten met een ander systeem zijn getest, is onze geluidstest gelijk gebleven.

  • Geluid ingame
  • Temp.GPU (max)
Geluidsdruk load ingame (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
16,0
ASUS RTX 3070 Noctua Edition (quiet bios)
16,8
ASUS RTX 3080 Noctua OC Edition (quiet bios)
18,2
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
21,7
ASUS RTX 3070 Noctua Edition (gaming bios)
23,7
ASUS RTX 3080 Noctua OC Edition (gaming bios)
27,3
Temperatuur GPU (maximaal)
Videokaart Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
ASUS RTX 3080 Noctua OC Edition (gaming bios)
59
ASUS RTX 3070 Noctua Edition (gaming bios)
60
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
63
ASUS RTX 3070 Noctua Edition (quiet bios)
63
ASUS RTX 3080 Noctua OC Edition (quiet bios)
67
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
68

Koelefficiëntie en stroomverbruik

Als je zelf het fanprofiel wilt instellen of simpelweg de videokaart met de best mogelijke koeler wilt kopen, is de efficiëntie van de koeler van groot belang. Je wilt immers zoveel mogelijk koeling met zo min mogelijk geluidsproductie. Om dit te testen, meten we bij welke ventilatorsnelheid de kaart het dichtst bij de 35dB(A) zit, gemeten op 50cm afstand. Vervolgens stellen we de kloksnelheid en spanning in op vaste waarden. Zo trekken we het stroomverbruik van alle kaarten zoveel mogelijk gelijk. Het stroomverbruik is immers de 'belasting' van de koeler.

Onder deze gelijke omstandigheden is de ASUS Noctua Edition iets efficiënter dan de Founders Edition, maar het verschil is relatief klein.

  • Gpu-temp 35dB(A)
  • Stroomverbruik 35dB(A)
Gpu-temperatuur - 35dB(A) en vaste klok
Videokaart Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
52
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
58
Stroomverbruik (software) - 35dB(A) en vaste klok
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
264
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
277

Stroomverbruik

Stroomverbruik - Doom DXR (gem.) (hwinfo)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios)
319,75
ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios)
320,42
Nvidia RTX 4080 Founders Edition
327,95

Conclusie

De ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition is een buitengewoon stille videokaart. Dat is uiteraard geen verrassing, want net als de RTX 3070 en RTX 3080, die eerder voortkwamen uit de samenwerking tussen ASUS en Noctua, gaat het ook dit keer om een uit de kluiten gewassen koeloplossing. Dat heeft tot gevolg dat de geluidsproductie tot een minimum beperkt kan blijven, zelfs bij een RTX 4080.

De geluidsproductie van de ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition is met 16dB(A) op het stille bios waanzinnig laag. De kaart komt in onze geluidskamer amper boven de noisefloor van 14dB(A) uit. Nog opvallender is dat deze RTX 4080 zelfs stiller is dan de RTX 3080 Noctua Edition én de RTX 3070 Noctua Edition. Omdat het verbruik van de RTX 4080 onder volle belasting iets lager ligt dan dat van de RTX 3080 in onze test, is dat niet zo vreemd. ASUS en Noctua hebben hun gezamelijke RTX 4080 echter dermate goed afgesteld dat hij zelfs minder geluid produceert dan de RTX 3070 Noctua Edition.

Ook met het Gaming-bios ingeschakeld is de kaart nog buitengewoon stil, al zal de doelgroep van deze kaart gezien de meerprijs waarschijnlijk het stille bios verkiezen boven een marginaal hogere framerate. Stilte kent zijn prijs, ook bij de ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition, en dat begint in dit geval bij 1549 euro op het moment van schrijven. Dat is 300 euro meer dan de goedkoopste uitvoeringen van de RTX 4080 en los van de vereiste ruimte in de behuizing is een 20 procent hogere prijs niet iets wat je zomaar wegwuift. Voor de stilte minnende gamer is het zonder twijfel de ultieme optie van dit moment en daar hoort een passende award bij.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition

Prijs bij publicatie: € 1.549,-

Bekijk product

Multipage-opmaak

Lees meer

ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
ASUS brengt Noctua-versie GeForce RTX 5080 in september uit voor circa 1600 euro
ASUS brengt Noctua-versie GeForce RTX 5080 in september uit voor circa 1600 euro Nieuws van 11 augustus 2025
ASUS maakt weer stille Noctua-editie van GeForce RTX 5080
ASUS maakt weer stille Noctua-editie van GeForce RTX 5080 Nieuws van 19 mei 2025
Videokaarten ASUS

Reacties (134)

-Moderatie-faq
134
134
68
8
0
52
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ctrl-tab 25 juli 2023 07:19
Voor dat geld beter de MacGyver mod uitvoeren op een goedkope kaart? Lees: noctua fans op je koelblok tie-wrappen.
Deed mijn msi 3080ti ook veel goeds 😅
TheDeeGee @ctrl-tab25 juli 2023 14:27
Heb ik met mijn PNY 4070 Ti XLR8 ook gedaan, en dat is best goed gelukt. RMA is ook nog mogelijk want er is niet aan de kaart zelf gesleuteld.

Zie allerlaatste foto met kapje op de overhangende fan.

https://imgur.io/a/xtp57GQ

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 23 juli 2024 05:35]

Chris2 @ctrl-tab25 juli 2023 12:58
Wat dat moeilijk om te doen? Heb nu een zotac 3080 en 1 fan ratelt soms.. vind het niet de moeite om hem voor garantie te sturen met waarschijnlijk hetzelfde resultaat na een tijdje weer. Denk er zelf over om de shroud eraf te gooien en er noctua fans op te zetten.

Las alleen dat je iets van verloopkabeltjes moest hebben?

[Reactie gewijzigd door Chris2 op 23 juli 2024 05:35]

ctrl-tab @Chris225 juli 2023 14:19
Ik heb de fans aangesloten op mijn moederbord , in combinatie met fancontrol https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Chris2 @ctrl-tab25 juli 2023 16:24
Heb nog wat dingen uitgezocht; je kan e.v.t. ook een "PWM adaptor" kopen.. Zo kan je fans direct op de GPU aansluiten en aansturen.
Niloc Namgreb @Chris225 juli 2023 18:09
Ja dit heb ik ook gedaan, is zo'n kleine 4 pins connector, hiermee hoef je niet Fan Control in te stellen maar kan de videokaart dit zelf regelen, scheelt ook een moederbord fanheader
ctrl-tab @Niloc Namgreb25 juli 2023 18:15
Ik vraag me af of je fans dan niet beserk zullen gaan. De increments zijn afgestemd op een ander type koeler.
tw_gotcha @ctrl-tab25 juli 2023 20:35
fan profiel instelken met msi afterburner?
ctrl-tab @tw_gotcha25 juli 2023 21:15
Dat gaat dan voorbij aan het nut van een verloopstekkertje voor gpu t.a.v. gewoon op je moederbord steken.
daarom doe ik dat in elk.geval.
tw_gotcha @ctrl-tab25 juli 2023 22:25
gelijk beb je. ik heb waterkoeling met de radiatorfans op het moederbord aangesliten en gebruik fancontrol. prima app
World Citizen @ctrl-tab25 juli 2023 18:58
Ja maar Noctua heeft een heel groot assortiment aan verschillende ventilatoren. Dus je kunt daar compromises maken tussen geluid en koelen.
youridv1 @Chris225 juli 2023 15:16
Las alleen dat je iets van verloopkabeltjes moest hebben?
https://www.ekwb.com/shop...-fan-adapter-for-gpu-50cm Deze heb ik gebruikt toen ik dit heb gedaan bij mijn GTX 1080. Bij mijn weten gebruiken alle gpu's deze connector voor hun fans
Ik heb een rajintek morpheus gebruikt icm 2 Corsair ML120 Pro fans voor mijn projectje. Werkt als een trein. Als je de stock heatsink van je gpu wil gebruiken, moet je wel iets creatiever zijn om de fans te monteren. Maar waarschijnlijk kom je met tie-wraps een heel eind

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:35]

cHoc @Chris225 juli 2023 21:50
Nee, dat is niet moeilijk.
Ik heb hetzelfde gedaan bij een RX 480 van AMD, en de 2 Noctua fan bekabeling gesoldeerd aan de bekabeling van de fanconnector van de videokaart zelf, en dat draait zonder issues.
Osiummaster @ctrl-tab25 juli 2023 08:56
Werkt nog beter en stiller ook sinds deze fans hier niet zo groot lijken.

Tragisch hoe slecht GPU koeler fabrikanten zijn in hun werk. Alles wat ze hoeven te doen voor de stilste GPU is twee 120/140mm fans te gebruiken maar ze kunnen zich niet behelpen om de kleine 80/90mm troep ventilator te pakken. Zelfs hier maar 105 mm. Waarom??

En vervolgens de finstack 5 slots dik maken zodat dat mini ventilatortje er nooit doorheen zal blazen.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 05:35]

TweakingRens @Osiummaster25 juli 2023 09:11
Dit zijn gewoon de standaard 120mm Noctua NF-A12X ventilatoren, geen speciale 105mm mini-versie
Osiummaster @TweakingRens25 juli 2023 09:26
Mijn fout, had even gegoogled dat zei 105mm fans maar was waarschijnlijk verkeerd genoteerd op die site https://i.imgur.com/ACBYf3p.png . De shroud zelf lijkt wel veel groter dan nodig. Had die ruimte liever gebruikt zien worden om er een grotere ventilator in te proppen.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 05:35]

nopcode @Osiummaster25 juli 2023 13:11
Bij een 120mm fan is de diameter van de fanblades 105mm. Ook de afstand tussen de schroeven is 105mm.

Dus in de context waar je geen volledige/eigen vierkante shroud hebt rond de fan (zoals in de GPU) is het niet onlogisch om dit zo uit te drukken.
Osiummaster @nopcode25 juli 2023 13:41
Waarom maken fabrikanten de shroud niet volledig vierkant met zoveel mogelijk fan? Al dat plastic eromheen lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben. Het plastic is ook niet bepaald deel van de structurele integriteit lijkt me, als je een shroud van een GPU afhaalt is hij praktisch net zo sterk.
roelst1 @Osiummaster25 juli 2023 14:20
Die shroud heeft enorm veel invloed op de prestaties van de fan. Zonder dit plastic is de statische druk significant lager bijvoorbeeld. Daarnaast biedt het ook wat bescherming voor de relatief kwetsbare bladen.
Osiummaster @roelst125 juli 2023 15:50
Zeker, maar een normale case ventilator heeft ook een dun stuk (maar stevig) stuk plastic eromheen. Als ik van vrijwel elke GPU de plastic shroud en kleine fans erafhaal en gewoon twee 140mm fans erop zip-tie dan is het plots super stil en vele malen koeler. Vrijwel elke case op een paar speciale SFF's zijn ook breed genoeg om 140mm fans te ondersteunen.
roelst1 @Osiummaster25 juli 2023 17:23
Op enkele uitzonderingen na proppen de meeste fabrikanten wel degelijk zo veel mogelijk fan-oppervlak op een koeler. Dat een 140mm fan met een paar zipties op de koeler past is natuurlijk niet relevant voor deze fabrikanten. Ze hebben zich aan bepaalde maatrestrictes te houden richting het moederbord (de standaard vereist een bepaalde hoogte vanaf het slot) en ze willen dat het in vrijwel elke behuizing past. Dat het in de meeste behuizingen past, is niet goed genoeg.

Een koeler kan ongeveer 2cm boven het moederbord beginnen. Als je daar een 14cm fan bij plakt zit je al op een hoogte van 16cm, wat aardig wat populaire behuizingen uitsluit zoals de Fractal Design Terra en de CM Masterbox NR200P. Een 12cm fan geeft je een totale hoogte van 14 cm, wat vaak wel past. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om drie fans te installeren zonder absurde lengtes te behalen.

Als we kijken naar wat de meeste fabrikanten doen, is dat ook precies wat ik hier zeg. Ze gaan vrijwel allemaal voor twee of drie 105mm fans. Dat is niet geheel toevallig de maat die je anders in je 120mm casefan vindt. Het enige wat ze dus doen is dat ze er een mooi shroudje omheen maken voor het design (en vaak een beetje performance), plus dan kunnen ze de marges tussen twee fans iets verkleinen zodat ze de kaart iets korter houden.
MiesvanderLippe @Osiummaster25 juli 2023 09:16
Omdat mijn 6800 gewoon in twee slots past. Dat is nogal relevant in de tijd van Mini-ITX en Micro-ATX. Deze kaart is vier slots, nogal wiedes dat ie dan goed koelt.
PepijnK @MiesvanderLippe31 juli 2023 23:49
Mijn 4070 past in 1 slot en koelt beter en stiller dan zo'n Noctua "mod" kaart. Maar dan reken ik voor het gemak de 240x240x85mm radiator die aan de buitenkant van de kast gemonteerd is niet mee.

Voor eigenlijk alle ultra-compact ITX builds die ik heb gedaan of waar ik bij heb geholpen was een custom loop altijd al de keuze.
bantoo @ctrl-tab25 juli 2023 10:47
Dat is hoe ik een AMD6850 draaiend had tot afgelopen jaar. Drie van die kleine korte kabelstripjes aan elkaar om het hele PCB rond te komen met vervolgens een standaard 120mm fan er op. Werkte best wel redelijk.
Comp User @ctrl-tab26 juli 2023 00:05
Ik heb - weliswaar op een oudere RX580 - de G12 toegepast, zet er een (asetek based) radiator op en je kunt hetzelfde bereiken.
Majestici @ctrl-tab25 juli 2023 13:48
Zie mijn advertentie... dat kun je inderdaad heel makkelijk zelf...
Mike 0_0 @ctrl-tab27 juli 2023 11:28
Het is inderdaad wel een dure kaart. Daarnaast is het niet de mooiste videokaart. Maar ik denk dat de prijs meer gericht is op de kwaliteit en de merken.
456 25 juli 2023 09:33
Waarom is dit tegen de FE versie getest, en niet tegen Asus/MSI/etc getest, die zelf ook 2 ventilatoren hebben?
tele-n-ettertje @45625 juli 2023 09:50
Ja, dat mis ik ook wel. Vooral de vergelijking met een gewone Asus 4080 bijvoorbeeld. Mijn Asus 4070 is bijvoorbeeld zeer stil met de Quiet bios. Ik vermoed dus als je beide kaarten naast elkaar legt, de meerwaarde absoluut niet gerechtvaardigd is.

Hier zie je de vergelijking met andere 4080's
https://www.techpowerup.c...tx-4080-noctua-oc/36.html

[Reactie gewijzigd door tele-n-ettertje op 23 juli 2024 05:35]

Jan1337 @45625 juli 2023 09:59
De Founders Edition heeft ook 2 ventilatoren.
icall5s @45625 juli 2023 12:12
Omdat de FE 2 ventilatoren heeft.
aabs 25 juli 2023 10:21
Ik knutsel al jaren mijn eigen noctua x fabrikant die op dat moment de beste prijs heeft videokaarten. Momenteel heb ik een noctua x palit gamerock, de fans en shroud vakkundig verwijderd en vervolgens 2 140mm fans er op gemonteerd met tie wraps. Stiller kan je het niet krijgen, en je kan alles gewoon weer origineel terug bouwen.
Jefferson @aabs25 juli 2023 12:59
Ik wil dit ook gaan proberen bij mijn gigabyte 1070 (1 fan ratelt een beetje bij opspinnen fans, waarschijnlijk een lager dat aan z'n eind is) kun je mij wat foto's sturen in een PB van jouw knutselwerk(jes) ?
Simkin 25 juli 2023 06:21
Is een water-cooling oplossing voor je videokaart niet een verstandigere keuze? Stil, koel en klein. Gezien de prijzen is de overhead nmi slechts minimaal.
qwato @Simkin25 juli 2023 06:36
Dat is zeker wel een alternatief, echter verlies je wel al je garantie en dan is zo'n Noctua koeler wel een veiligere optie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een FE of zelfs een PNY RTX 4080 al behoorlijk geluidstil is, naar mijn inziens.
Cergorach @qwato25 juli 2023 07:44
Dat is zeker wel een alternatief, echter verlies je wel al je garantie...
Maar er zijn tegenwoordig toch gewoon RTX 4080 kaarten die standaard met koelblok worden geleverd, dan verlies je toch niet je garantie?

Bijvoorbeeld:
https://www.gigabyte.com/...rd/GV-N4080AORUSX-WB-16GD

Ik ben geen fan van watercooling na veel gelazer te hebben gehad vele jaren geleden met een Coolance waterkoeling oplossing...
MaTr1x @qwato25 juli 2023 10:39
Niet helemaal waar, bij enkele fabrikanten mocht je in het verleden je koeler vervangen voor een waterblok met behoud van garantie mits je je koeler (en uiteraard de kaart zelf) niet had beschadigd. Vroeger kon dat sowieso met EVGA, maar die maken helaas geen kaarten meer. Ook Zotac, MSI & Gigabyte gaven vroeger aan dat het geen probleem was. Maar het is wel lastig Googlen om met een concreet bewijs te komen behalve wat forum berichten en screenshots van chats met support.

Tegenwoordig lijkt het nergens meer te mogen. Maar als je bij problemen met een kaart die kapot is zonder jouw eigen toedoen de koeler er weer opzet en RMA aanvraagt en terugstuurt zou er geen vuiltje aan de lucht moeten zijn.

Maar lees de post van Shinigami_us maar eens over de stand van zaken van 6 maanden geleden in dit topic:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/zohrhj/any_third_party_cards_manufacturers_that_do_not/
naaitsab @Simkin25 juli 2023 07:04
Klein ga je niet echt mee wegkomen met zo'n warmtebron als een flinke GPU. Helemaal niet een combinatie met iets als een i9/R9. Als je het ook stil wilt houden zit je op minimaal en 360mm rad vermoed ik. Met de CPU erbij kan je daar zeker een extra 240/360 bij zetten. Of je moet de fans flink opkrikken. Plus je hebt altijd het constante geluid van de pomp, ook op idle. Het is niet super luid maar wel laagtoning gebrom. Ik ga er niet zo lekker op, verschilt erg per persoon.

Er zijn wel kaarten met een ingebouwde AIO koeler erop maar die zijn bijzonder schaars. Ook zijn er kaarten van Gigabyte die standaard met een custom loop waterblock (Waterforce) worden geleverd. Hou er wel rekening mee dat een goeie water-cooling kit van o.a. EK rap in de cijfers loopt. Het is niet goedkoop. Volledige set EK met blokken zit je snel op de 1000,-
MiesvanderLippe @naaitsab25 juli 2023 09:30
Ik had een 3600 en een Vega 54 onder een 240mm enkele dikte radiator. Werd niet warm, werd niet luid. Gegeven is dat moderne CPU's en GPU's zichzelf flink overclocken, maar de vraag is of je dat uberhaubt moet willen.
field33P @Simkin25 juli 2023 09:38
Uiteindelijk verplaatst de vloeistof ook alleen maar de warmte, dus wat je uitspaart aan ruimte bij de PCIe-slots heb je ergens anders weer nodig voor een radiator.
TheDeeGee @Simkin25 juli 2023 10:39
Waterkoeling heeft geen peace of mind.
Bezulba @Simkin25 juli 2023 11:26
Je moet niet alleen een nieuw koelblok kopen, maar ook een radiator, pomp en reservoir. Dat is toch wel even ietsjes meer investering.
WillySis @Simkin25 juli 2023 12:38
Eigenlijk is dit niet veel anders dan een radiator direct op de gpu. Het is het bewijs dat waterkoeling niet echt nodig is als je maar zorgt dat de koele lucht maar op de goede plaats komt met een koelblok die ook daadwerkelijk berekend is op de nodige koelprestatie.
Met waterkoeling gebruik je eigenlijk nog steeds lucht als koeling, maar breng je de warmte met slangetjes en water naar een efficiënte koeler.
Spoonher 25 juli 2023 06:19
Voor €100 meer heb je een RTX 4090...
Slckaer @Spoonher25 juli 2023 10:26
Dat is ook een veel logischere keus.

Hier de MSI 4090 Gaming Trio undervolt naar 875mv met een maximum boostclock van 2580mhz.

Ik hoor de videokaart niet. Verbruik ligt gemiddeld op 250 watt en bij zware belasting wordt hij 74 graden warm.
Bezulba @Slckaer25 juli 2023 11:27
Koop je de duurste Ferrari, ga je de motor limiteren op 90km/u, want dat is zo goed voor het benzineverbruik! whut? 8)7
Slckaer @Bezulba25 juli 2023 12:14
Ik krijg 90% prestaties voor 60% verbruik. Dit is nog steeds sneller dan een 4080 en efficiënter.
hooibergje @Bezulba25 juli 2023 11:33
Doet me wel een beetje denken aan de aflevering van Top Gear waarin ze met een Audi A8 op 1 tank 1300 km hebben gereden, door zo zuinig mogelijk te rijden. Hele prestatie! En daaruit blijkt dat als je met een dikke V8 motor zachtjes rijdt, je effectief best zuinig kan rijden en nog steeds best oemf hebt!

https://www.youtube.com/watch?v=_W8J8cycHTQ
uiltje @hooibergje25 juli 2023 13:38
Nou ja, da's op zich wel relevant toch? Je hoeft niet de hele tijd een auto op maximale prestaties te rijden. Mijn neefje had een BMW M3 en daar zat een knopje op. Dat ding reed best wel zuinig.
youridv1 @hooibergje25 juli 2023 15:31
En daaruit blijkt dat als je met een dikke V8 motor zachtjes rijdt, je effectief best zuinig kan rijden en nog steeds best oemf hebt!
Dat blijkt inderdaad, maar belangrijke context is wel dat dit alleen onder ideale omstandigheden lukt waaronder de route en de rijstijl. En je moet je ook realiseren dat een kleinere motor met minder bewegende delen ook bij die rijstijl significant zuiniger is. Een V8 zoals in die audi heeft gewoon dubbel zoveel zuigers, nokkenassen en kleppen om te bewegen tov een simpele 4 cilinder en daarmee ook dubbel de mechanische wrijving in het blok.
Het is absoluut een hele leuke aflevering van top gear, maar in de praktijk houdt je deze rijstijl niet vol en bestaat er zoiets als file en binnendoor rijden etc.
Die audi reed trouwens omgerekend 1 op 13.81. Dat is ook wel wat ik zou verwachten van puur voorzichtig lange baan rijden, ook met zo'n motor en zeker met een diesel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:35]

miknic @Spoonher25 juli 2023 10:26
Precies, als je dit soort bedragen wilt neerleggen voor een dergelijke kaart, kan die 100 euro er ook wel bij.
Von Henkel @Spoonher27 juli 2023 02:06
90 euro meer prijs klinkt een stuk minder :+
flaskk 25 juli 2023 07:01
Wat is er eigenlijk gebeurd met het merk Zalman? Vroeger had ik een 9800pro die volledig passief gekoeld werd door zm80. Dat waren nog eens tijden!
CarJunkyXL @flaskk25 juli 2023 08:56
Zalman is er volgens mij niet meer. De 9800 Pro gebrukte 47W onder load... Ja, dat kan je wel passief koelen inderdaad. ;) Een 4080 gebruikt 300W ongeveer.
MiesvanderLippe @CarJunkyXL25 juli 2023 09:31
Ook niet hoor, dan ben je flink afhankelijk van case airflow.
TheDeeGee @CarJunkyXL25 juli 2023 10:41
Ik zie Zalman dagelijks in het nieuws met koelers, PSUs en andere hardware.
CH4OS @CarJunkyXL25 juli 2023 11:23
Ik zou zeggen, zoek eens in de Pricewatch op Zalman. Losse fans, zoals casefans, hebben ze bijvoorbeeld nooit gemaakt.
Verwijderd @CH4OS25 juli 2023 18:32
Meer dan de helft is "niet beschikbaar"

ergo Tweakers hanteert in de shop een aanbod dat niet meer gemaakt wordt of uberhaubt nog bestaat.
hooibergje @flaskk25 juli 2023 09:11
Al dat mooie blauw geanodiseerde metaal! :9~

Als ik hier onder pricewatch kijk zie ik voornamelijk kasten van Zalman, en radiatorblokken voor all in one koelingen. Dus ze zijn er nog wel, maar hun excentrieke producten zijn er helaas niet meer.

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 23 juli 2024 05:35]

oli4100 25 juli 2023 06:45
Met een dikte van 4 slots zal deze kaart niet passen in veel populaire ITX-kasten, jammer. Dat lijkt me toch een goede markt voor stille & snelle videokaarten zoals deze.
CH4OS @oli410025 juli 2023 08:48
Wanneer je performance en stilte wilt, zijn kleinere behuizingen sowieso al geen doen en is het schier onmogelijk om dat voor elkaar te boksen. Ik meen te herinneren dat de RTX4000 gpu's sowieso grotere afmetingen hebben, waardoor er al minder in ITX kasten of kleiner past.
oli4100 @CH4OS25 juli 2023 15:27
De FE's passen over het algemeen wel in een aantal populaire ITX kasten (al zij het nét). Met undervolting kom je best een eind om het werkbaar (= goede performance en acceptabel qua stilte en koeling) te maken. Ik zou zelf best een 4090FE in een ITX hangen, undervolten naar zo'n 250W, en dan met een custom loop samen met een (undervolted) i7 of i9 op een 240mm radiator hangen. Under load met goede Noctua's red je dat wel. Het kost inderdaad wat meer moeite, maar het is wel te doen :)

Waarom undervolten als je die hardware hebt? Omdat efficiëntie extreem hard stijgt als je ze een beetje afknijpt en temps ook enorm dalen; voor mij erg interessant (als je compacte case wilt met hoge performance).

[Reactie gewijzigd door oli4100 op 23 juli 2024 05:35]

youridv1 @CH4OS25 juli 2023 15:38
Geen doen is een beetje overdreven. De SFF markt groeit de laatste jaren hard en er zijn echt wel een aantal behuizingen waar een 4090FE in past en hij aan meerdere zijden omringt wordt door mesh, waardoor de koeling performance gewoon prima is.

Maar het is inderdaad moeilijker dan hem in een ATX kast hangen met een mesh voorkant en wat langzame case fans, dat klopt
Gamebuster @oli410025 juli 2023 09:20
Er is een "kleine" 4080: De Asus 4080 ProArt, en de FE natuurlijk.
Hieronymuski @Gamebuster25 juli 2023 12:06
Ik heb de ProArt, is een goed kaartje en zelfs met CyberPunk op ultra settings en raytracing aan hoor je dat ding niet werken :)
Gamebuster @Hieronymuski25 juli 2023 12:30
Ik had ook wel de ProArt willen hebben, maar toen ik mijn 4080 strix kocht, was die er nog niet :( Ik heb ook een ProArt moederbord enzo, dus past goed in het thema. Misschien dat ik stiekem een keer mijn 4080 verkoop en een nieuwe ProArt koop :+
Hieronymuski @Gamebuster25 juli 2023 12:32
Het verbaasde mij vooral dat hij voor nagenoeg dezelfde prijs, wel een stuk meer Mhz biedt. Mijn thema is gewoon "zwart" dus ik ben niet zo moeilijk haha
Gamebuster @Hieronymuski25 juli 2023 12:36
Ruilen? :+ De strix heeft meer mHz toch? (ook al is het een procent ofzo)

https://tweakers.net/pricewatch/compare/1930872;1883398/

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 23 juli 2024 05:35]

Richardus27 @oli410025 juli 2023 12:47
Het is het klassieke dilemma:

Snel / Stil / Klein: kies 2
Blaze85 25 juli 2023 07:07
Niet alleen de videokaart, maar ook veel Tweakers zullen stil zijn van de prijs :+
Van der Berg @Blaze8525 juli 2023 07:47
Ik niet hoor, ik heb €1.869 betaald voor mijn GIGABYTE GeForce RTX 4090 24GB Gaming OC videokaart.
MiesvanderLippe @Van der Berg25 juli 2023 10:22
Maar dan zul je er ook wel geld mee verdienen. Of jezelf in ieder geval interessanter maken in de arbeidsmarkt. Als je zulk geld uitgeeft voor een paar FPS / pixels dan leven we echt in een andere wereld.
Verwijderd @MiesvanderLippe25 juli 2023 12:02
Voor veel volwassen mensen met genoeg besteedbaar inkomen en een hobby als gamen of videobewerken, renderen of iets anders is dat helemaal niet veel geld. Je hoeft toch geen geld te verdienen aan een hobby voordat je een aankoop kan verantwoorden voor die hobby ?

Genoeg mensen die voor duizenden aan cameraspullen hebben of aan geluidsapparatuur zonder daar ooit iets voor terug te krijgen in de vorm van verdiensten door werk.
Van der Berg @MiesvanderLippe25 juli 2023 11:37
De reden voor mij om te kiezen voor een RTX 4090, ik speel op 4K resolutie met een 144Hz refresh rate monitor. Een GIGABYTE M32U 32-inch monitor. Ik verdien er niks mee met de kaart. Ik speel alleen spelletjes. Mijn vorige videokaart was een MSI VENTUS OC RTX 2080 8GB (2019)

https://nl.hardware.info/...ming-xtreme-computer-2020

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 05:35]

DutchRookie007 @Van der Berg25 juli 2023 11:27
€1699 voor mijn Inno3d Ichill Rtx 4090 x3. Voor €150 meer is mijn keuze wel een stuk beter geweest.

[Reactie gewijzigd door DutchRookie007 op 23 juli 2024 05:35]

hooibergje @Blaze8525 juli 2023 09:09
Denk dat de Tweakers er intussen al aan gewend zijn.
Ik vond de prijs voor deze videokaart eigenlijk meevallen.
Probook8979 @Blaze8525 juli 2023 09:18
Ik heb 1796 Euro voor mijn 4090 MSI gekocht.
Madrox @Probook89791 augustus 2023 19:44
En worden je spelletjes nou leuker?
Probook8979 @Madrox2 augustus 2023 08:39
Ja heel erg zelfs.
Heb er zelfs 2 x 4090 besteld om ook benenden een PC te hebben en op de zolder.
Madrox @Probook89792 augustus 2023 09:44
Kan mij er niets bij voorstellen.
NomadTitan 25 juli 2023 08:42
Het is jammer dat er geen foto's zijn toegevoegd om de kaart, zoals de koeler, beter te kunnen bekijken. Ik denk dat veel tweakers wel geïntresseert zijn wat opvalt aan de finstack en welke fans er worden gebruikt, kan je bijvoorbeeld de fans zelf vervangen door andere generieke nocuta fan's(stel dat ze kapot gaan) of wat is de bouwkwaliteit? Dit had ik graag gelezen vooral omdat de koeler het unique selling point van deze kaart is. De aandacht is vooral op cijfers gericht is, maar potentiele kopers of lezers hebben mogelijk intresse in de techniek, hebben een bepaald gevoel/emotie bij merken, en dan zijn foto's toch wel heel prettig!

Voorbeeld Techpoweruo: https://www.techpowerup.c...rtx-4080-noctua-oc/2.html

[Reactie gewijzigd door NomadTitan op 23 juli 2024 05:35]

Robertdw @NomadTitan25 juli 2023 09:51
Ja die site doet zijn naam eer aan. Interessante foto's. Bedankt voor de link. :)
TheDeeGee @NomadTitan25 juli 2023 10:43
De fans zijn gewoon te vervangen met een merk X 120mm fan, mocht je RGB willen.
Richardus27 @TheDeeGee25 juli 2023 12:55
Ik hoop eerlijk gezegd dat dit een trend gaat worden. Gewoon een standaard formaat fan gebruiken (80/92/120) voor videokaarten met normale schroefgaten zodat je het zelf op termijn kan vervangen met fans uit de winkel.

Heb wel eens videokaarten gehad met versleten lagers op de fans en dan zit je op aardig wat tijd en kosten om er nieuwe op te zetten.

Maar ja, ze willen natuurlijk dat we nieuw blijven kopen ipv zelf fixen, dus er zal weinig animo voor zijn bij de fabrikanten

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 23 juli 2024 05:35]

TheDeeGee @Richardus2725 juli 2023 14:18
Ik heb mij PNY 4070 Ti XLR8 ook gedeshroud, voorheen gebruikte ik altijd koelers van Arctic voor mijn GPU's.

Heb er onderlaatst een kapje op gemaakt zoals te zien is in de laatste foto.

https://imgur.io/a/xtp57GQ
Chrono Trigger 25 juli 2023 09:26
Is mis hier de RX7x00-kaarten in de vergelijking. Hoezo zijn deze eigenlijk niet mee gebenched?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.