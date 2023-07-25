ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition

Samengevat De ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition is een buitengewoon stille videokaart. De twee grote ventilators zorgen samen met het speciaal ontworpen koelblok voor een praktisch onhoorbare koeling. Daar staan zoals gebruikelijk bij de Noctua-serie wel flinke afmetingen en een hoge prijs tegenover. Voor de grootste stilteliefhebber is het echter de ultieme keuze. Pluspunten Extreem lage geluidsproductie

Extreem lage geluidsproductie Hoge koelefficiëntie Minpunten Hoge prijs

Hoge prijs Enorm formaat Getest ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition Prijs bij publicatie: € 1.549,- Bekijk product Stille(re) videokaarten kunnen doorgaans op veel belangstelling van tweakers rekenen, maar in de overtreffende trap zijn daar ASUS en Noctua, die alweer hun derde model uitbrengen. De eerdere samenwerking van deze twee fabrikanten resulteerde in de RTX 3070 Noctua Edition, waarna het duo de RTX 3080 Noctua Edition uitbracht. Vervolgens bleef het even stil en met de komst van de RTX 4080 Noctua OC Edition moet die stilte nu worden voortgezet. Het recept van Noctua Edition-kaarten zal velen inmiddels bekend klinken. Het pcb is afkomstig uit de stallen van ASUS en wordt voorzien van een koelblok dat ontworpen is om de twee Noctua NF-A12x25-ventilators zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De ventilators zijn groot en dik, en het koelblok is dat ook. Deze videokaart offert bescheiden afmetingen op om betere koelprestaties mogelijk te maken. En met beter bedoelt Noctua vooral: stiller. Wat je voor de RTX 4080 Noctua OC Edition nodig hebt, is allereerst ruimte. In de behuizing neemt deze kaart vier slots volledig in beslag. Ook is de kaart met een lengte van 31cm niet echt compact en de breedte van 14,5cm is dat evenmin. Daarnaast kost de RTX 4080 Noctua Edition redelijk wat geld: 1549 euro. De goedkopere RTX 4080-modellen gaan momenteel voor ongeveer 300 euro minder over de toonbank. Of je van die meerprijs net zo stil wordt als deze videokaart, zal per persoon verschillen. Wat de RTX 4080 Noctua OC Edition neerzet, lees je in ieder geval in deze review.

Testverantwoording

Voor de tests van de videokaarten gebruiken we ons vaste testsysteem, gebaseerd op een watergekoelde Intel Core i9-13900K-processor, overgeklokt naar 5,5GHz-allcore. Omdat de e-cores van deze processor in een aantal van onze tests tot prestatieverlies leiden, hebben we die op ons platform geheel uitgeschakeld. Daarmee blijven dus enkel alle acht performancecores met zestien threads actief. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB snel DDR5-7200 met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het testsysteem zijn in de tabel hieronder te vinden. Testsysteem gpu's Processor Intel Core i9-13900K (p-cores @5,5GHz, e-cores uitgeschakeld) Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11 Methodiek In deze review richten we ons op de onderlinge verschillen tussen de uitvoeringen van de diverse fabrikanten. In grote lijnen zullen de gamingprestaties van alle kaarten met dezelfde gpu vergelijkbaar zijn. Om kleine verschillen te kunnen ontdekken die voortkomen uit bijvoorbeeld firmware, keuzes bij het pcb-ontwerp en natuurlijk de kwaliteit van de koeler, testen we minder games dan in een complete gpu-review. Per game testen we echter een stuk uitgebreider. We hebben drie games uitgezocht waarin het goed mogelijk is om een langere test van tien minuten uit te voeren. Tijdens elke test loggen we vrijwel alles wat er te loggen valt: de prestaties met PresentMon, maar ook onder andere de temperatuur, klokfrequentie en ventilatorsnelheid. Wie bekend is met het duurtestconcept, zou dit als individuele duurtests kunnen zien. Tien minuten is daarvoor ruimschoots voldoende; bij het merendeel van de kaarten worden de stabiele kloksnelheid en temperatuur al na enkele minuten bereikt. Alle games testen we op 4k-resolutie met ultra-settings, zodat de gpu zoveel mogelijk de bottleneck vormt. Geluidsproductie en stroomverbruik Naast de prestaties meten we ook de geluidsproductie en het stroomverbruik van de videokaarten. De meting van de geluidsproductie doen we in onze nieuwe geluiddichte ruimte op een afstand van 50cm, met de decibelmeter schuin op de videokaart gericht. De drempelwaarde voor onze metingen is 14dB(A); dat mag je opvatten als volledig stil. Tijdens de idle-test wordt de videokaart vanzelfsprekend niet belast. De load-test is gebaseerd op een verlengde gametest van tien minuten, zodat de videokaart tijd heeft om op te warmen en zijn maximale geluidsproductie te bereiken. De stroommeting voeren we uit met een zogenoemde riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting vertrouwen we op verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met een dergelijke bricklet uitgerust. Om de stroom van de pegkabel te meten, hebben we de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters.

Prestaties

Voordat we ingaan op de prestaties van de Asus Noctua Edition, geven we hieronder een overzicht van de prestaties van de GeForce RTX 4080 ten opzichte van andere gpu's. Deze Prestatiescore, gebaseerd op verschillende benchmarks, maakt ook deel uit van onze eerder gepubliceerde review van de GeForce RTX 4080. Prestaties ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition We trappen de round-up af met 3DMark's Speedway, een synthetische benchmark en een consistente test die een eerste indruk geeft van de onderlinge verhoudingen. In deze benchmark testen we standaard alle videokaarten op de verschillende biosmodi die ze beschikbaar hebben. Traditiegetrouw liggen de prestaties in 3DMark tussen de verschillende kaarten op basis van dezelfde chip erg dicht bij elkaar. Tussen de twee biosmodi van de ASUS Noctua zien we in 3DMark geen verschil, beide presteren iets sneller dan de Founders Edition van Nvidia. F1 2022 Ook in F1 meten we framerates die dicht tegen elkaar zitten. Doom Eternal DXR In Doom testen we standaard alle videokaarten op de verschillende biosmodi die ze beschikbaar hebben. Het gamingbios van de ASUS Noctua is hier het snelste, terwijl de stille versie wat gemiddelde betreft framerate dichter tegen Nvidia's Founders Edition aan zit. Cyberpunk 2077 Ook in Cyberpunk is de ASUS Noctua marginaal sneller dan de kaart van Nvidia zelf.

Temperatuur en geluidsproductie

Aan de prestaties van een koeler zitten altijd twee kanten: de temperatuur en de geluidsproductie. We testen hoeveel geluid een videokaart produceert onder volle belasting en noteren de maximale temperatuur tijdens deze test. Daarnaast meten we de geluidsproductie idle, evenals de maximale geluidsproductie als de ventilators op volle snelheid draaien. Omdat alle geteste videokaarten in deze vergelijking beschikken over semipassieve koeling, staan de ventilators bij idle volledig stil. We meten dan 14dB(A) voor alle kaarten, wat de noisefloor in onze geluidskamer is. De ASUS Noctua RTX 4080 heeft een extreem lage geluidsproductie onder volle belasting. Met het Gaming-bios meten we 21,7dB(A), bij het Quiet-bios is dat zelfs 16dB(A). De maximaal gemeten temperaturen van de gpu liggen iets hoger dan op de Founders Edition, maar zijn voor een grafische kaart nog altijd heel redelijk. Als extra hebben we de ASUS Noctua RTX 4080 ook nog even vergeleken met onze oudere testresultaten van de Noctua RTX 3080 en Noctua RTX 3070. Hoewel die kaarten met een ander systeem zijn getest, is onze geluidstest gelijk gebleven.

Koelefficiëntie en stroomverbruik

Als je zelf het fanprofiel wilt instellen of simpelweg de videokaart met de best mogelijke koeler wilt kopen, is de efficiëntie van de koeler van groot belang. Je wilt immers zoveel mogelijk koeling met zo min mogelijk geluidsproductie. Om dit te testen, meten we bij welke ventilatorsnelheid de kaart het dichtst bij de 35dB(A) zit, gemeten op 50cm afstand. Vervolgens stellen we de kloksnelheid en spanning in op vaste waarden. Zo trekken we het stroomverbruik van alle kaarten zoveel mogelijk gelijk. Het stroomverbruik is immers de 'belasting' van de koeler. Onder deze gelijke omstandigheden is de ASUS Noctua Edition iets efficiënter dan de Founders Edition, maar het verschil is relatief klein. Stroomverbruik Stroomverbruik - Doom DXR (gem.) (hwinfo) Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (gaming bios) 319,75 ASUS RTX 4080 Noctua OC Edition (quiet bios) 320,42 Nvidia RTX 4080 Founders Edition 327,95

Conclusie