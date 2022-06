Net als Nvidia met zijn RTX 3090 Ti vond AMD onlangs ook dat het tijd werd voor een vernieuwde versie van zijn RX 6900 XT-vlaggenschip. Met een hogere geheugensnelheid en een verhoogde total board power werd de Radeon RX 6950 XT geboren, die de maximale prestaties vanuit het rode kamp een bescheiden boost moet geven. Dat is gelukt, concludeerden we al in onze review van deze gpu, al verandert er niks aan de verhoudingen tussen AMD's en Nvidia's snelste modellen op de verschillende resoluties.

Wie op zoek is naar het snelste van het snelste, zal naast de RTX 3090 Ti waarschijnlijk ook de RX 6950 XT overwegen. Hoewel deze kaart net als Nvidia's topmodel een ongelukkige verhouding tussen prijs en prestaties heeft, is de nieuwe Radeon relatief gezien een stuk gunstiger geprijsd. Zijn de zinnen eenmaal op de RX 6950 XT gezet, dan is vervolgens de vraag welk model het overwegen waard is. In deze round-up bekijken we vijf modellen om deze vraag te beantwoorden.

De Radeon RX 6950 XT wordt als nieuw vlaggenschip boven de RX 6900 XT gepositioneerd en verbruikt volgens de referentiespecificaties maximaal 335W, elf procent meer dan de RX 6900 XT. Hij vult het portfolio aan en vervangt de RX 6900 XT dus niet, maar met zowel een hoger geklokte gpu als GDDR6-geheugen moeten de prestaties erbovenuit komen.