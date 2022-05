Wie op zoek is naar de snelste videokaart voor gaming op 4k, kwam tot voor kort uit bij de GeForce RTX 3090. Nvidia deed daar kortgeleden een schepje bovenop en kwam met de nog iets snellere RTX 3090 Ti. Hoewel het prestatieverschil op deze resolutie nog geen 10 procent bedraagt, ligt het energiegebruik op dit nieuwe vlaggenschip een stuk hoger, zo concludeerden wij in onze review.

In hardwareland zijn de prestaties per euro en de prestaties per watt op topmodellen in de regel verre van optimaal, en met de RTX 3090 Ti is dat niet anders. Toch is er een groep gebruikers die deze zaken veel lager op het prioriteitenlijstje heeft staan, en het nieuwste GeForce-lid met open armen (en beurs) ontvangt. Omdat de boardpartners ook allemaal hun eigen versies van de RTX 3090 Ti uitbrengen, valt er dus weer wat te vergelijken en te kiezen. In deze round-up bekijken we daarom vier varianten van wat momenteel de allersnelste GeForce RTX-videokaart is.

Met de RTX 3090 Ti krijg je voor het eerst een volledig ingeschakelde GA102-gpu. Op de RTX 3080, 3080 Ti en zelfs 3090 ging het nog om een deels uitgeschakelde chip. In het geval van de RTX 3090 Ti ten opzichte van de normale 3090 is de sprong in het aantal actieve rekenkernen met 256 niet zo spannend. Een groter verschil zien we bij de geheugensnelheid. GDDR6X stond al niet bekend om zijn lage snelheden, maar bij de RTX 3090 Ti heeft Nvidia er nog een flinke schep bovenop gedaan. De geheugensnelheid bedraagt op deze kaart 21Gbit/s, 7,7 procent meer dan op de RTX 3090. Met dezelfde geheugenbus van 384bit resulteert dit in een totale geheugenbandbreedte van 1008GB/s.