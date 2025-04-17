De beste elektronicadeals van week 16 2025

Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, er cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.
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Prijsdaling
- Originele prijs: 160 euro, nu te koop voor 128,80 euro.
- Tweakers Excellent
- Beste allrounder
- Deze deal is geldig in België.
Product cadeau
- Bij aankoop van een Google Pixel 9a ontvang je
nu gratis de Google TV Streamer, ter waarde van 119 euro.
- Review
- Bekijk de actievoorwaarden voor extra informatie.
Let op: niet alle winkels doen mee, lees hiervoor goed de
actievoorwaarden.
- Deze deal is geldig in België.
Product cadeau
- Bij aankoop van de Galaxy A56 of A36 ontvang je de
Galaxy Buds3 cadeau ter waarde van 89 euro.
- Reviews van de Samsung Galaxy A56
- Bekijk de actievoorwaarden voor extra informatie.
Let op: niet alle winkels doen mee, lees hiervoor goed de
actievoorwaarden.
- Deze deal is niet geldig in België.
Product cadeau en cashback
- Bij aankoop van dit moederbord ontvang je
nu gratis de Star Wars Outlaws bundel spel.
- Reviews
- Deze deal is geldig in België en je ontvangt 30 euro
cashback erbij.
Let op: De cashback geldt alleen in België.
Voucher
- Originele prijs: 28 euro, nu te koop voor 14 euro.
Let op: vergeet niet voucher aan te tikken voor 50% korting
Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
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AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX Tray
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Acer Predator Aethon 700 Keyboard
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eufy EufyCam S3 Pro 3 Pack + HomeBase 3
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31%
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ARCTIC Xtender Black (Mirror Glass)
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46%
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Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart
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37%
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ARCTIC Xtender VG Black (Mirror Glass)
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42%
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ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass)
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42%
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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.