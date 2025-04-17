Door Tweakers Pricewatch

Feedback • 17-04-2025 16:15 0

De beste elektronicadeals van week 16 2025

17-04-2025 • 16:15

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Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, er cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.

Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.

Prijsdaling

JBL Live Beam 3
JBL Live 3 Beam

Product cadeau

Google Pixel 9a, 128GB opslag Zwart
Bij aankoop van de Google Pixel 9a ontvang je een Google TV Streamer cadeau

Product cadeau

Samsung Galaxy A56, 256GB opslag Grijs
Bij aankoop van de Samsung Galaxy A56 of A36 ontvang je de Galaxy Buds3 cadeau
  • Bij aankoop van de Galaxy A56 of A36 ontvang je de
    Galaxy Buds3 cadeau ter waarde van 89 euro.
  • Reviews van de Samsung Galaxy A56
  • Bekijk de actievoorwaarden voor extra informatie.
    Let op: niet alle winkels doen mee, lees hiervoor goed de
    actievoorwaarden.
  • Deze deal is niet geldig in België.

Product cadeau en cashback

MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI-moederbord, ATX - Ondersteunt Intel Core Ultra-processors (serie 2), LGA 1851 - DDR5 geheugenboost 4 x DDR5 (9200+ MT/s OC), 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x M.2 Gen5, 5G LAN, Wi-Fi 7
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
  • Bij aankoop van dit moederbord ontvang je
    nu gratis de Star Wars Outlaws bundel spel.
  • Reviews
  • Deze deal is geldig in België en je ontvangt 30 euro
    cashback erbij.
    Let op: De cashback geldt alleen in België.

Voucher

Arzopa 65W GaN Charger
Arzopa 65W GaN Charger
  • Originele prijs: 28 euro, nu te koop voor 14 euro.
    Let op: vergeet niet voucher aan te tikken voor 50% korting

Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
Bekijk alle andere prijsdalers in de Pricewatch op onze Deals-pagina.

AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX Tray

sWRX8 socket • 32 core @ 3,6GHz-4,5GHz

0 van 5 sterren

Processors

33%

€ 2.736,-

€ 1.840,-

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eufy Omni E25 - Zwart

Robotstofzuiger

3.5 van 5 sterren (4 reviews van eufy Omni E25 - Zwart)
(4)

Robotstofzuigers

41%

€ 899,-

€ 529,95

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Siemens ED751HSB1E

Inductiezone-kookplaat met 4 kookzones

0 van 5 sterren

Kookplaten

32%

€ 949,-

€ 649,-

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MSI Modern AM242P 1M-1225EU

Laagste prijs sinds 6 maanden

23,8" AiO met C3 100U, 8GB ram, UHD 64EUs (Alder Lake 12th)

0 van 5 sterren

Pc's

31%

€ 799,-

€ 549,-

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Acer Predator Aethon 700 Keyboard

Laagste prijs sinds 6 maanden

Bedraad Qwerty met Optisch-mechanisch toetsen

0 van 5 sterren

Toetsenborden

47%

€ 149,95

€ 79,-

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eufy EufyCam S3 Pro 3 Pack + HomeBase 3

Draadloze buitencamera + app

5 van 5 sterren (1 review van eufy EufyCam S3 Pro 3 Pack + HomeBase 3)
(1)

Bewakingscamera's

31%

€ 849,-

€ 589,-

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ARCTIC Xtender Black (Mirror Glass)

Tower • 6 interne bays

5 van 5 sterren (1 review van ARCTIC Xtender Black (Mirror Glass))
(1)

Behuizingen

46%

€ 129,90

€ 69,90

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Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

5,3" • 1480x720 • 64GB (uitbreidbaar)

3 van 5 sterren (8 reviews van Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Zwart)
(8)

Smartphones

37%

€ 254,99

€ 159,72

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ARCTIC Xtender VG Black (Mirror Glass)

Laagste prijs sinds 6 maanden

Tower • 6 interne bays

5 van 5 sterren (1 review van ARCTIC Xtender VG Black (Mirror Glass))
(1)

Behuizingen

42%

€ 119,90

€ 69,90

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ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass)

Tower • 6 interne bays

5 van 5 sterren (1 review van ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass))
(1)

Behuizingen

42%

€ 119,85

€ 69,90

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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.

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