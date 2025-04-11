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Door Tweakers Partners

Feedback • 11-04-2025 08:00 37

Zo zet Rijk Zwaan IT, data en AI in bij de veredeling van onze groenten

11-04-2025 • 08:00

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Deze keer iets heel anders op Tweakers: we duiken in een onderwerp dat niet heel technisch lijkt, maar het wel degelijk is. Het bedrijf Rijk Zwaan, een van de grootste zaadveredelingsbedrijven ter wereld, voert heel bijzondere werkzaamheden uit en is op zoek naar kundige IT'ers. In dit uitgebreide achtergrondartikel kun je lezen hoe Rijk Zwaan tech toepast bij het veredelingsproces van zaden. Wij spreken erover met Amy Christoffels, teamleider van het Software Solutions Team bij Rijk Zwaan. Amy werkt bijna zeven jaar bij het bedrijf, waar ze ooit via een management-traineeship begon.

Laten we beginnen bij de basis: wat doet Rijk Zwaan precies? Amy legt het helder uit: “Wij ontwikkelen en produceren nieuwe groenterassen. Daarmee staan we helemaal aan het begin van de voedselketen.” De zaden die het bedrijf verkoopt, worden gebruikt door telers over de hele wereld. De ontwikkeling van die rassen is hoogwaardig en complex. “We zijn continu op zoek naar bepaalde eigenschappen, zoals resistentie tegen ziekten, maar ook naar mogelijkheden voor een hogere opbrengst of betere houdbaarheid.” De wensen komen uit verschillende hoeken: van consumenten die bijvoorbeeld snackgroenten willen, tot groentesnijderijen die eisen stellen aan de versheid van sla.

“Met de invloed van AI, data en IT kunnen we steeds sneller en preciezer keuzes maken”De ontwikkeltrajecten zijn lang en geavanceerd. Waar het vroeger decennialang duurde om een nieuw ras te ontwikkelen, is dat inmiddels teruggebracht naar zo’n zes tot zestien jaar, mede dankzij technologische vooruitgang. “Met de invloed van AI, data en IT kunnen we steeds sneller en preciezer keuzes maken”, vertelt Amy. Zo wordt het mogelijk om beter in te spelen op klimaatomstandigheden, lokale plantenziektes, en de eisen van kasteelt in Europa. Dit vindt Amy belangrijk: “Hiermee krijg je planten die resistent zijn zonder chemicaliën te gebruiken.” Het gebeurt wereldwijd, van de natte tropen tot de droge woestijngebieden. Overal moeten groenterassen presteren, en dat vraagt om innovatie.

Digitaal fenotyperen

Zichtbaar enthousiast wordt Amy als het begrip ‘digitaal fenotyperen’ ter sprake komt. Deze technologische innovatie maakt het mogelijk om uiterlijke kenmerken van groenten veel objectiever en efficiënter te beoordelen dan voorheen.

Traditioneel ging het beoordelen van rassen - het fenotyperen - met het blote oog. “Medewerkers liepen door de kas en bekeken vanuit hun ervaring de planten. Ze letten dan bijvoorbeeld op de bladstand, bobbeltjes, gekke puntjes … veel meer dan wat jij in de supermarkt ziet.” Subjectiviteit ligt daarbij altijd op de loer; de beoordeling kan afhangen van het seizoen, het licht of simpelweg hoe goed iemand heeft geslapen. “Het is niets om je voor te schamen. We zijn er ver mee gekomen, maar je ziet dat het z’n beperkingen heeft”, aldus Amy.

Digitale fenotypering brengt daar verandering in. Het principe is simpel, maar de uitvoering complex: met geavanceerde apparatuur worden groenten, zoals paprika’s, van verschillende kanten gefotografeerd. Op basis van algoritmes worden vervolgens talloze uiterlijke eigenschappen geanalyseerd. “Je kunt zo bijvoorbeeld tot op drie decimalen nauwkeurig bepalen hoe rood of hoe groen een paprika is, en alle gekke bobbeltjes worden herkend”, legt Amy uit. Door dit proces te automatiseren, ontstaat er een stroom aan data die veel sneller en consistenter is dan handmatige beoordeling. “En die data helpen ons om sneller betere keuzes te maken in het veredelingsproces.”

Toch is digitale fenotypering geen wondermiddel zonder haken of ogen. “Die algoritmes maken nog steeds fouten”, zegt Amy nuchter. “Zeker in de beginfase zijn er veel iteraties nodig. Soms ziet het systeem een bordje in het veld en denkt het: ‘dat is een rare plant’. Dan moet je het algoritme leren dat het géén plant is.”Het ontwikkelen en optimaliseren van algoritmes vergt veel tijd en expertise

Het ontwikkelen en optimaliseren van zulke algoritmes vergt veel tijd en expertise. Rijk Zwaan werkt hiervoor samen met gespecialiseerde externe partijen, maar doet ook veel zelf. “Het annoteren van de data, dus het handmatig aangeven wat er op een foto is te zien, doen we bewust intern. Wij hebben daar zelf de meeste kennis over. Het is goedkoper om dat uit te besteden, maar dan verlies je kwaliteit.”

Van handmatig naar hightech: machines met maatwerk

De digitalisering draait niet alleen om software. “Het wordt steeds technischer”, merkt Amy op. Ook de apparatuur zelf vraagt om maatwerk en slimme keuzes. De eerste machines die Rijk Zwaan aanschafte, vereisten dat elke vrucht handmatig op de band werd gelegd. Dat was een tijdrovend en geestdodend klusje. “Toen zijn we gaan kijken wat bij onze volumes past, en of we dat niet kunnen automatiseren.”

Het leidde tot de aanschaf van systemen waarbij alleen nog een krat hoeft te worden omgekieperd. “En inmiddels kijken we alweer naar de volgende stap: een automatische kistenkantelaar.” In die zoektocht werkt Rijk Zwaan nauw samen met leveranciers, om technologie aan te passen aan hun processen. “We kopen die machines niet zomaar van de plank. Het is echt co-creatie.”

Het resultaat: een steeds slimmer samenspel van mens, machine en data. Maar Amy blijft realistisch: “Het is een proces van stapjes zetten. Steeds iets verder automatiseren, steeds meer vertrouwen opbouwen - in de technologie en in elkaar.”

Niet alleen paprika’s en tomaten gaan onder de digitale loep bij Rijk Zwaan. Ook op zaadniveau is de technologische vooruitgang goed zichtbaar. “Elke batch zaden wordt getest op kiemkracht. Daarmee garanderen wij telers een hoge productkwaliteit.” Waar vroeger honderd zaadjes fysiek werden ingezaaid om handmatig te tellen hoeveel er opkwamen, gaat dat nu anders. “We hoeven ze niet eens meer te planten”, zegt Amy enthousiast. “Er is een robot ontwikkeld die kiemende zaden herkent en kijkt of het eerste uitstulpseltje, het beginnende kiempje, al zichtbaar is. Op basis daarvan berekent AI het kiempercentage.”

Het levert een enorme efficiëntieslag op, en een objectievere kwaliteitscontrole. De technologie wordt inmiddels in belangrijke processen toegepast; onder andere voor kwaliteitsgarantie, om vast te stellen of een geproduceerde batch zaden voldoet aan de beloofde standaard.

Rijk Zwaan

Sorteren, selecteren en specialiseren

De machines zijn inmiddels in staat om zaden niet alleen te analyseren, maar ook te sorteren op verschillende kwaliteitsniveaus. “We hebben verschillende kwaliteitsstandaarden waar we op willen sorteren”, vertelt Amy. Dat helpt niet alleen bij interne kwaliteitsbewaking, maar ook bij het bieden van de juiste producten aan verschillende markten.

Op de website van Rijk Zwaan is een voorbeeld te vinden van de beoordeling van meloenen. Amy legt uit dat elk gewas zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt, zeker als het aankomt op automatisering met behulp van AI. “Tomaten of meloenen kunnen verstopt achter het blad van de plant zitten. Dan zijn opnames met camera’s beperkt bruikbaar. Maar zelfs hiervoor ontwikkelen we oplossingen.”

Technologische vooruitgang gaat razendsnel, zeker op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar hoe ga je als veredelingsbedrijf mee in die ontwikkeling zonder jezelf te verliezen in hypes of inefficiënt pionierswerk? Amy herkent het spanningsveld. “Het is soms best lastig om te kiezen. Aan de ene kant willen we vooroplopen, maar aan de andere kant wil je ook niet steeds zelf het wiel uitvinden. Hoe dan ook werken we structureel met AI aan beeldanalyse, genotypering en datastromen binnen onze bedrijfsprocessen.”

“Technologie helpt ons om minder pesticiden te gebruiken"Rijk Zwaan kijkt echter niet alleen naar wat technologie kan, maar ook wat het bijdraagt. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Amy: “We hebben een aparte organische lijn met biologische rassen”. Maar ook in reguliere veredeling speelt milieuwinst een steeds grotere rol. “Technologie helpt ons om minder pesticiden te gebruiken. En hoe sneller we een nieuw ras kunnen ontwikkelen, hoe sneller onze klant en uiteindelijk de consument daar profijt van heeft.”

De verschuivingen in het klimaat maken veredeling nog urgenter. “Waar planten vroeger prima groeiden, is het nu misschien kletsnat, of juist veel droger geworden. Wij zorgen dat onze rassen bestand zijn tegen die veranderende omstandigheden”, aldus Amy. Ze noemt als voorbeeld de komkommersoort Blueleaf, met bladeren die iets groener gekleurd zijn. Hierdoor gebruiken ze licht efficiënter, waardoor ze weerbaarder zijn. “Hoe donker de bladeren zijn, kan bijvoorbeeld invloed hebben op de groei of stressbestendigheid van de plant.”

Petabytes aan dna-data

Als je dag in, dag uit werkt met technologie, data en softwareontwikkeling, zijn er momenten waarop alles samenkomt. Momenten waarop ineens duidelijk wordt waar het werk voor wordt gedaan. Amy denkt even na wanneer haar wordt gevraagd naar zo’n kantelpunt. “Binnen de veredeling zijn er natuurlijk veel doorbraken, maar die maken wij als IT’ers niet vaak van heel dichtbij mee. Toch dragen we er wel aan bij, als rader binnen het geheel.”

Amy noemt als voorbeeld een applicatie waarmee medewerkers in de kas op een tablet observaties kunnen vastleggen. “In plaats van alles op papier te noteren, kunnen ze nu direct scores invoeren die automatisch op de juiste plek in het systeem terechtkomen. Vervolgens ontstaat er een dashboard waarmee we die data kunnen visualiseren. Dat zijn simpele hulpmiddelen die een groot verschil maken.”

Ook in de samenwerking met externe partijen zoals Microsoft-partners wordt veel bereikt. Rijk Zwaan werkt inmiddels zo’n zeven jaar met cloudoplossingen binnen Microsoft Azure. “We gebruiken die services onder andere voor beeldanalyse en het verwerken van grote datastromen. En dat zijn echt geen kleine datasets; we praten over petabytes”, aldus Amy. “Dan hebben we het specifiek over onze dna-data. Alleen al binnen het onderzoeksteam is dat de orde van grootte waar we mee werken.”

Die enorme hoeveelheden data brengen ook uitdagingen met zich mee. “Je moet ze kunnen verwerken, analyseren, en er betekenisvolle inzichten uit zien te halen. Gelukkig groeit de technologie mee.” De focus is verschoven; waar het eerder vooral ging over het bouwen van dashboards, zijn data-engineers en datascientists nu onmisbaar geworden. “Het draait steeds meer om het ontsluiten en interpreteren van die data. Daaromheen hebben we een compleet datamanagementprogramma opgezet. Je wilt immers zeker weten dat je werkt met betrouwbare informatie.”Het digitale platform en de webshop die Rijk Zwaan heeft ontwikkeld, maakt Amy trots

Het digitale platform en de webshop die Rijk Zwaan heeft ontwikkeld, maakt Amy trots. “Onze sales reps kunnen lang niet overal komen. In een land als Brazilië, in de binnenlanden van de Amazone, kun je niet zomaar even langs bij een teler. Dankzij onze webshop kunnen ook mensen in die afgelegen gebieden onze zaden bestellen en op afstand teeltadvies krijgen.”

Voor Amy is dat meer dan een IT-succes. “Ik vind het mooi dat we door digitalisering met mensen in contact komen die we anders nooit hadden kunnen bereiken. Mensen die in rurale of economisch minder sterke regio’s wonen, maar nu wel toegang hebben tot hoogwaardige zaden. En daarmee uiteindelijk tot gezond voedsel. Dat vind ik echt een mooie uitkomst.”

Bouwers van een sterker softwareteam

Amy’s huidige werk draait om het leiden en verder professionaliseren van het softwareteam binnen Rijk Zwaan. De focus ligt daarbij niet alleen op ontwikkeling, maar op het hele proces. “We zijn nu ook veel meer bezig met UX en UI; zorgen dat er goede specificaties komen, dat we echt bouwen wat de interne klant nodig heeft.” Het team werkt aan uiteenlopende projecten: van het integreren van Dynamics als nieuw erp-systeem, tot een webshop voor zaadverkoop en een e-learningplatform. Daarnaast speelt lowcode development een grote rol. “Met OutSystems hebben we inmiddels meer dan 25 maatwerkapplicaties gebouwd.” Zo zijn er vier ontwikkelteams binnen Rijk Zwaan, waarbij de laatste - nog in opbouw - zich richt op softwareontwikkeling binnen de R&D-afdeling. Ook database administrators vallen onder Amy's verantwoordelijkheid. “De IT-afdeling telt zo’n 130 mensen, en wereldwijd werken bij Rijk Zwaan ongeveer 4000 mensen”, ze toe. “Daarvan werkt de helft in Nederland en de rest in meer dan dertig landen verspreid over de wereld. We zijn echt een wereldspeler.”De IT-afdeling van Rijk Zwaan is continu in beweging

De IT-afdeling van Rijk Zwaan is continu in beweging. Dat betekent dat er regelmatig nieuwe mensen worden gezocht. “We zoeken mensen voor diverse rollen: van backend en fullstack tot OutSystems developers. Daarnaast zetten we stappen in het aantrekken van softwaretesters en willen we eind dit jaar ook UX- en UI-designers in huis halen. En een projectleider voor ons lowcode-platform OutSystems is een sleutelrol waar we urgent iemand voor zoeken.”

De technologie waarmee wordt gewerkt, is grotendeels Microsoft-georiënteerd. De backend draait op .NET, met Angular en React in frontend. Lowcode heeft in de ontwikkelwereld nog altijd een bepaald stigma. Amy herkent het meteen. “Het is een soort paradox. Het idee is dat je de drempel verlaagt, zodat meer mensen ermee aan de slag kunnen. Maar tegelijkertijd moet je er echt wel iets van softwareontwikkeling voor snappen. Het is niet simpelweg klikken en klaar.” Het vraagt om een bepaald type denker, legt ze uit. “En die vind je niet zomaar. Er zijn wel mensen die overstappen vanuit traditionele vormen van development, maar dat is nog geen grote groep. Op veel scholen wordt er ook nauwelijks aandacht aan besteed.” Dat beeld van ‘minderwaardig programmeren’ is volgens haar onterecht. “Er zit ontzettend veel logica achter. Maar dat moet je wel willen zien.”

Een bedrijf waar mensen blijven, de wereld als werkveld

Wat opvalt bij Rijk Zwaan is het lage verloop. “Mensen blijven hier lang”, zegt Amy. “Dat komt omdat je hier kunt groeien, je rol kunt veranderen, en je werk boeiend blijft.”

Die toewijding wordt ook mogelijk gemaakt door een bijzondere bedrijfscultuur. “We voelen ons verantwoordelijk om banen aan te bieden die je hele werkende leven interessant blijven.” De zorg voor medewerkers - en hun families - staat hoog op de agenda. “Bij ziekte of privéproblemen wordt er altijd gekeken hoe we kunnen helpen. We vinden de gezondheid van collega’s oprecht belangrijk.” Dat komt voort uit de structuur van het bedrijf. Rijk Zwaan is geen beursgenoteerde onderneming. “We hebben geen aandeelhouders die alleen maar op winst sturen”, legt Amy uit. “Natuurlijk moeten we concurreren en financieel gezond zijn, maar onze eerste prioriteit is het leveren van betekenisvol werk.”

De organisatie is plat en mensgericht. “We werken met een dubbelkoppig leiderschapsmodel: bijna overal staan twee mensen aan het roer, ook bij grotere teams. Dat is goed voor het spreiden van risico’s en voor de samenwerking.”“Je werkt mee aan een eindproduct waar je trots op kunt zijn”

Wat Amy ook bijzonder vindt, is hoe je bij Rijk Zwaan aan iets groters bijdraagt. “Je werkt mee aan een eindproduct waar je trots op kunt zijn. We maken geen spreadsheets of advertenties, we maken software waarmee uiteindelijk betere groente de wereld in komt.”

Voor Amy is dat precies waar het om draait. “Je kunt als IT’er hier van alles doen: werken aan R&D-tools, supplychain-oplossingen, commerciële dashboards ... maar wat je ook doet, je werkt mee aan iets tastbaars. Iets goeds.” En dat, besluit ze, is ook waarom mensen blijven. “Je hebt purpose in je werk. Dat voel je hier elke dag.”

Werken bij Rijk Zwaan

Zoals je hebt kunnen lezen, schuilt er veel meer techniek achter al deze interessante materie dan je op het eerste gezicht wellicht zou denken. Rijk Zwaan zoekt techneuten die ook in dit bijzondere werkveld aan de slag willen gaan. Meer informatie over vacatures en werken bij Rijk Zwaan vind je via de link.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Rijk Zwaan en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Specialisaties Economie en maatschappij

Reacties (37)

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taiki 11 april 2025 13:47
Een jaar of 2 geleden heb ik zelf eens een oriënterend kennismakingsgesprek gehad met Rijk Zwaan, specifiek voor de locatie Fijnaart, waar, naar ik toen begrepen heb, een vrij grote onderzoeksfaciliteit zit. Ze zochten toen al IT-ers die hen konden helpen om de software engineering discipline binnen het bedrijf verder te professionaliseren.

Ik moet zeggen dat ik de sfeer toen als erg prettig heb ervaren. Aardige mensen en een vrij complex en interessant domein, waar je de kans hebt om met veel data te werken. Helaas is het toen bij een eerste gesprek gebleven, omdat er officieel geen enkele mogelijkheid was om thuis te werken. Teams deden het soms onofficieel samen afspreken wanneer ze een dagje thuis werkten, maar bedrijfsbeleid was dat het niet mocht. Zowel tijdens het gesprek als in het nagesprek met de recruiter achteraf hoorde ik dat dit was omdat de directeur/ceo die er toen zat (weet niet of die er nu nog zit) een ouderwetse instelling had en vond dat als de zaadveredelaars, die in de kassen werken, niet thuis kunnen werken, software developers dan ook maar naar kantoor moeten komen. Naar mijn mening is dat appels met peren vergelijken.

Enfin, de recruiter gaf aan dat het ze wel moeilijk maakte om mensen te vinden daardoor. Veel IT-ers haakten daardoor af. Ik ben benieuwd of die eis nog steeds geldt. Het leek me verder wel een fijn familiebedrijf met goede waarden.
HJSRZ @taiki11 april 2025 14:06
Hi @taiki dank voor je reactie. Het klopt inderdaad dat we geen vaste thuiswerkdagen kennen. Incidenteel (bij ziekte van je kind of bezoek van de cv monteur oid) kan het prima.
Vaste thuiswerkdagen passen minder goed in onze bedrijfscultuur. Want mensen maken die cultuur en als je elkaar dan nauwelijks ziet, wat blijft er dan van je cultuur over? Klinkt misschien wat abstract, maar dit past goed bij onze bedrijfsfilosofie die gericht is op continuïteit op de lange termijn en bijvoorbeeld minder op winstmaximalisatie.

Gek genoeg hebben we nu al diverse nieuwe collega's mogen verwelkomen omdat ze bij andere bedrijven alleen maar thuis kunnen werken en dat niet meer willen. Maar je hebt zeker gelijk, voor developers kan het een showstopper zijn. Mvg, Henk-Jan | Rijk Zwaan
vickypollard @HJSRZ11 april 2025 14:58
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[Reactie gewijzigd door vickypollard op 11 april 2025 15:02]

Tweakx @taiki11 april 2025 16:20
Niet thuis kunnen werken is inderdaad een showstopper. Het idee dat er bij thuiswerken niets van je cultuur overblijft, is onzin. Wat er wél sneuvelt bij een verplichte kantoorplicht, is vertrouwen. Met hybride werken kun je juist een sterke bedrijfscultuur opbouwen – als je daar bewust en doordacht mee omgaat. Dat is de afgelopen jaren groots aangetoond.
cyclone @taiki11 april 2025 16:44
Iedere dag naar Fijnaart moeten.
Ik wens zelfs dat mijn ergste vijanden niet toe (zoek het eens op zou ik zeggen als je niet weet waar het ligt)

Kom op Rijk Zwaan een dergelijke houding voor wat betreft thuiswerken zegt eigenlijk al genoeg over de algehele innovativiteit van jullie hele bedrijf / bedrijfsvoering.

Mijn mening :
Ik vind dergelijke houding niet meer bij het huidige tijdsbeeld passen, niet getuigen van vertrouwen in je werknemers (immers op kantoor kunnen we lekker goed zien of iedereen zijn werk wel goed doet) en alles bij elkaar zet je zelf als bedrijf als uitermate conservatief / ouderwets neer.

Gratis feedback doe ermee wat u wil.
Tweakx @cyclone11 april 2025 17:04
Ben het helemaal met je eens, maar dat zie je ook al aan mijn bericht. Maak er desnoods 2 thuiswerkdagen van. Het is een ouderwetse gedachten van managers die geen vertrouwen hebben in eigen medewerkers. Desondanks heeft een bedrijf natuurlijk al het recht om dit in te voeren, maar dan moet je ook niet verrast zijn dat een campagne op Tweakers benodigd is om men naar je bedrijf te krijgen..
HJSRZ @cyclone14 april 2025 09:45
Dank voor de gratis feedback! Overigens hebben we de meeste IT vacatures op onze locatie in De Lier. mvg, Henk-Jan | Rijk Zwaan

[Reactie gewijzigd door HJSRZ op 14 april 2025 09:45]

cyclone @HJSRZ14 april 2025 10:06
Graag gedaan hoor.
De essentie ligt overigens bij het thuiswerken, want ook locatie De Lier is vrij lastig ontsloten wegens file gevoelig gebied, daar heeft locatie Fijnaart dan weer minder last van.

Ken uw bedrijf al geruime tijd en als de bedrijfsvoering minder conservatief zou zijn en wat progressiever / innovatiever zou zijn (zoals ook uw producten zijn) vermoed ik dat u makkelijker aan uw IT personeel gaat komen.
Want de professionele uitdaging / omgeving kunt u zeker bieden.

Misschien eerst eens een andere IT directeur / Manager recruiteren ?
Jimbolino @taiki11 april 2025 18:27
https://www.rijksoverheid...mag-ik-werken-vanuit-huis
Uw werkgever kan uw verzoek weigeren. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als de werksituatie niet veilig is.

Uw werkgever kan van uw wens afwijken en een andere spreiding van uren vaststellen. De redenen hiervoor moet uw werkgever schriftelijk met u delen.
Uw werkgever kan dit doen als de belangen voor het bedrijf redelijkerwijs groter zijn dan uw wens om op andere tijden te werken. Bijvoorbeeld als het bedrijf alleen voor u open zou moeten.
Ik ben wel benieuwd wat die grote belangen zijn...
MennoE @Jimbolino11 april 2025 22:48
Ik ben arbeidsrechtjurist en kan je vertellen dat een werkgever dit eenvoudig kan motiveren. Bijvoorbeeld dat thuiswerken niet goed is voor de sociale cohesie e.d. Deze wetsbepaling stelt in de praktijk niets voor.
DdeM @Jimbolino11 april 2025 19:45
U bent minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst.
Best lastig als je solliciteert
magician2000 @Jimbolino11 april 2025 23:18
Over het algemeen bij de meeste bedrijven geen. Dus met andere woorden "verdeel en heers" en "controle", hetgeen op de werkvloer beter werkt dan op afstand.
Dutch Lion @taiki12 april 2025 07:13
Soortgelijke ervaring alleen dan een jaar of 5 geleden, ook locatie Fijnaart en een IT functie.

Ik ben door alle gesprekken gekomen en kreeg vervolgens een aanbod. Financieel zeer karig, ik zou flink in moeten leveren terwijl ik echt geen top salaris had op dat moment. Geen winstdeling, geen 13e maand. Ik kan me herinneren dat ze nogal trots waren op de bonus van 50 euro bruto per jaar dat je in dienst bent, per jaar uitgekeerd. Ik heb gevraagd of het een grapje was.
Waar ik het hardst op afknapte waren de regeltjes rondom werken. Geen thuiswerk, vaste werktijden die je van te voren af moest stemmen met je manager en dan moest je er echt zo laat zijn. 38 uur fulltime maar je mocht die niet opsparen tot 1x in de 4 weken een vrije dag. Je moest elke vrijdag 2 uur eerder naar huis.
Mijn hoop dat er hier wat in veranderd is, wordt door jouw verhaal niet groter.
Frup 11 april 2025 09:22
“We zijn continu op zoek naar bepaalde eigenschappen, zoals resistentie tegen ziekten, maar ook naar mogelijkheden voor een hogere opbrengst of betere houdbaarheid”, vertelt Amy.

Helaas komt het woordje ‘smaak’ niet in het verhaal voor. Terwijl smaak voor mij, als consument, minstens zo belangrijk is als uiterlijk, minder pesticiden en biologisch.
Keypunchie @Frup11 april 2025 10:57
"zoals", sluit niets uit. Er zijn waarschijnlijk nog wel wat eigenschappen (later komt kleur voorbij).
DdeM @Frup11 april 2025 13:08
Offe, voedzaamheid, iets wat aantoonbaar al decennia achteruitgaat, mede omdat "hogere opbrengst" in sommige gevallen betekend "minder nutriënten per gewichtseenheid".
Producing bigger and more plentiful grains was a welcome improvement at a time when populations in developing countries were rapidly expanding and famine was a threat. However, an unforeseen side effect was that while the wheat produced more grain per plant, nutrient levels did not increase in the same way.

"What we end up with is a scenario where, while the nutrients remain at the same level in a single wheat kernel, the starch is up two or three-fold. This means that once the wheat is processed into flour you get a dilution effect. The ratio of carbohydrates to nutrients is down," says McGrath.
https://www.bbc.com/futur...-food-lost-its-nutrients/
HJSRZ @Frup11 april 2025 13:47
Smaak is ook 1 van onze veredelingsdoelen inderdaad, en bijvoorbeeld gebruikersgemak, houdbaarheid, zouttolerantie, droogtetolerantie. We konden niet alles in het artikel kwijt. mvg, Henk-Jan | Rijk Zwaan

[Reactie gewijzigd door HJSRZ op 11 april 2025 13:47]

Frup @HJSRZ11 april 2025 14:23
Goed om te horen!
Zodat tomaat weer als tomaat smaakt en komkommer als komkommer.
Maak nog te vaak tegen dat het nergens naar smaakt of naar water.
Keep up the good work.
magician2000 @Frup11 april 2025 23:13
Wat dacht je van gezondheid (voor mens en dier) of vendor lock in? Terug naar een gezonde manier van landbouw is vele malen beter dan het rotzooien met dit soort dingen.
Stukfruit 11 april 2025 08:27
Hoewel het ondanks de marketingbingokaart die ik nu vol heb staan best interessant zou kunnen zijn, geeft de misleidende cookiebanner op de site mij niet veel hoop op een leuke en eerlijke partij.

Ten eerste mag het niet meer zo (voor zover ik weet moet je 1x kunnen klikken om "alleen noodzakelijke" koekjes te gebruiken) en als tweede vraag ik me na het zien van de vinkjes en de bijbehorende kleuren na 5 minuten nog steeds af of rood nou "uit" is of "aan". Dit komt doordat het op de eerste tab rood is (uit?) en op de tweede tab die je expliciet moet aanklikken (in principe een derde of vierde klik als je per ongeluk die op de eerste tab aanklikte om 'm uit te zetten, wat door de standaard instelling eigenlijk "aan" wordt) groen (aan?).

M'n muscle memory en de AVG kunnen dat beiden niet aan :P

Goed, het ging over zwanen, toch? Nu moet ik nog een keer lezen om niet aan KLM te denken. Op zich wel een goede marketingtechniek :+
Keypunchie @Stukfruit11 april 2025 11:05
Mijn ervaring is dat wanneer de website niet de primaire business bevat (een webshop bvb.) dat de "corporate site" doorgaans het domein van marketing&communicatie is, die het design&beheer uitbesteed en maar weinig te maken heeft met de interne IT en de primaire business IT-processen.
CAPSLOCK2000
@Keypunchie11 april 2025 12:30
Mijn ervaring is dat wanneer de website niet de primaire business bevat (een webshop bvb.) dat de "corporate site" doorgaans het domein van marketing&communicatie is, die het design&beheer uitbesteed en maar weinig te maken heeft met de interne IT en de primaire business IT-processen.
Die kunnen dat nog steeds goed of slecht doen, en dat zegt toch wel weer iets over het bedrijf. Luisteren ze als hun eigen IT'ers zeggen dat de site niet in orde is of negeren ze dat? Kiezen ze voor de goedkoopste leverancier om hun website te onderhouden of voor een goede maar duurdere partij?

Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar dat soort dingen kunnen iets zeggen over de bedrijfscultuur. Als ik ergens solliciteer kijk ik ook naar het gebouw en de koffie-automaat en dat soort dingen. Zit iedereen er relaxed bij of staan ze met een lang gezicht prutkoffie te drinken naast een veel te dure automaat?
Niet dat de koffie echt iets zegt over een bedrijf, maar als ze de makkelijke en goedkope dingen al niet goed doen....

Bij mijn vorige werkgever was de afdeling M&C juist zeer geinteresserd in de mening van hun techneuten en deden hun uiterste best om in ieder geval alle kleine problemen op te lossen zodat iedereen een goede eerste indruk kreeg van hun website.
HJSRZ @Keypunchie11 april 2025 13:53
Hoi @Keypunchie Je ervaring klopt aardig in dit geval, maar daarmee moet het natuurlijk wel naar behoren werken. mvg, Henk-Jan | Rijk Zwaan
stenkate @Stukfruit11 april 2025 08:36
Ik begrijp goed je oordeel over de cookiebanner. Maar als iemand (lichtelijk) open staat voor een nieuwe baan en deze .adv in eerste instantie aanspreekt, dan denk ik niet dat de cookiebanner direct een blocker zal zijn toch?

(Ik heb trouwens geen link met of interesse in dit bedrijf)
Stukfruit @stenkate11 april 2025 09:21
Oh nee hoor, maar het is toch een mogelijk eerste voorzichtige indruk van de bedrijfspolitiek.

Als het op de werkvloer heel gezellig is terwijl je verder weinig voor elkaar kan krijgen omdat management per se een bepaald cookiebeleid wil volgen dan zou dat voor mij een reden zijn om zo'n partij met enige voorzichtigheid te benaderen.

(lees: in de queue zetten totdat andere opties minder geschikt blijken)

Als andere mensen er ook zo over denken dan is het toch een beetje zonde van het geld voor een advertentie. Solliciteren werkt tegenwoordig twee kanten op :)

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 11 april 2025 09:23]

HJSRZ @Stukfruit11 april 2025 13:45
Hoi @Stukfruit Bedankt voor je reactie en feedback. We gaan met de websitebouwer bekijken of de schuifjes werken zoals ze moeten en we het wellicht duidelijker kunnen maken. Tof dat je het al twee keer heb gelezen! mvg, Henk-Jan | Rijk Zwaan
fenrirs @HJSRZ11 april 2025 23:19
Top dat je dat zo oppakt. Precies de mentaliteit die ik ook, met genoegen, bij je collega’s zag toen ik daarmee samen mocht werken in een ver verleden

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 11 april 2025 23:20]

frenkied 11 april 2025 12:23
Mijn vrouw werkt bij dit bedrijf, is een top bedrijf en is een baan voor het leven. Ik ken eerlijk gezegd niet zo snel een ander bedrijf die zo goed is voor zijn medewerkers!
fenrirs @frenkied11 april 2025 23:11
Ik had er willen/kunnen werken. Aan de skills ligt het niet, aan de contacten ook niet. Zeer capabele mensen op de juiste plek…maar de afstand nekt toch.
al76 14 april 2025 04:41
Zeer onprettig familie bedrijf om voor te werken, mijn ervaring. Zeggen A voor personeel te zijn, maar puntje bij paaltje keihard en asociaal. Kanker in de familie hebben en proberen dit in goed onderling overleg te regelen leidde tot liegen en manipuleren om je er uit te werken.

[Reactie gewijzigd door al76 op 14 april 2025 04:42]

paoper 11 april 2025 08:03
Dit is toch geen .plan maar een .adv?
Verwijderd @paoper11 april 2025 08:25
Ik zag het ook. Inmiddels geüpdatet zie ik.
Foutje kan gebeuren :D

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 11 april 2025 08:26]

lariekoek 11 april 2025 08:28
Kan alleen maar goed gaan dus. :X
fenrirs @Quintiemero11 april 2025 23:16
Uit ervaring weet ik dat dat iets gecompliceerder ligt. Een paar decennia geleden deden we al dingen met handscanners in de kas. Er komt nu heel wat meer bij kijken dan alleen een ‘boodschappen lijstje’ invullen
Quintiemero @fenrirs12 april 2025 08:31
Eens hoor, maar is dat zo bijzonder? Kun je van alles wel zeggen ;)
fenrirs @Quintiemero12 april 2025 16:02
De zaden business is nogal conservatief en nieuwe ontwikkelingen moeten zich echt eerst bewijzen. Vanuit dat standpunt dus bijzonder, voor de rest van de wereld niet uiteraard

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