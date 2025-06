Upgrade je gameplay met KPN Glasvezel: 2x kans op een PS5 en 1x op een Switch

KPN biedt gamers momenteel een wel heel bijzondere gamedeal. Spelers die overstappen naar KPN Glasvezel ontvangen bij een nieuw tweejarig KPN Glasvezel-internetabonnement tijdelijk een PS5, Switch Oled of Xbox S cadeau. Om dit te vieren, geeft Tweakers maar liefst drie gameconsoles weg: twee PlayStation 5’s en een Nintendo Switch OLED. Het enige dat je moet doen om kans te maken, is de poll onderaan dit artikel invullen.

Menig al dan niet competitief gamer weet het maar al te goed: een haperende en instabiele internetverbinding kan het verschil betekenen tussen virtueel leven en dood. Maar ook voor gamers die games, updates en patches downloaden is een snelle verbinding heilig. KPN Glasvezel wil hierbij het verschil maken en biedt aanzienlijke voordelen bij gaming, met name door de hoge snelheid en laagste latency.



Glasvezelverbindingen maken gebruik van lichtsignalen om data te versturen, waardoor up- en downloadsnelheden even hoog zijn. Dit in tegenstelling tot bij traditionele dsl- of kabelverbindingen, waarbij uploads vaak veel langzamer zijn dan downloads. De symmetrische snelheden van KPN Glasvezel zijn met name nuttig bij online gaming en streaming, omdat ze zorgen voor een minimale latency (vertraging). Dat is essentieel voor realtime interacties in games als Call of Duty of Fortnite, waarin elke milliseconde het verschil kan maken tussen winst en verlies.

Een ander groot voordeel van KPN Glasvezel voor gamers is dat het netwerk vaak minder last heeft van congestie. Dit zorgt voor een stabiele verbinding, zelfs tijdens piekuren, wat ideaal is voor langdurige gamingsessies of als je met meerdere mensen in huis tegelijkertijd zware internettoepassingen gebruikt, zoals het downloaden van grote games of bestanden.

Throttling, updates en patches

In de praktijk verloopt gaming niet altijd vlekkeloos. Zo willen sommige consolemakers de downloadsnelheden nog weleens afknijpen, vooral in periodes met veel internetgebruik. Het gebeurde bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie, om het netwerk stabiel te houden voor alle gebruikers. Deze throttling heeft in de regel weinig of geen invloed op de gameplay, maar vertraagt het downloaden van updates en games​. Technisch wordt het gerealiseerd door de snelheid van de servers van de consolemaker te beperken; dit gebeurt om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

Bij sommige games, zoals Call of Duty, FC25 en andere online multiplayergames zou KPN Glasvezel een merkbaar voordeel moeten bieden dankzij een snelle en stabiele verbinding, een factor die essentieel is bij het spelen van competitieve online multiplayergames. Ook kunnen zware game-updates en patches sneller worden gedownload, wat gebruikers veel tijd bespaart, vooral bij games die regelmatig grote updates vereisen​. Hoe sneller die updates binnen zijn, hoe beter.

En hoe vervelend is het als er in hetzelfde huis een 4k-film wordt gestreamd, waardoor jij als gamer in potentie last van lag kunt krijgen? Met KPN Glasvezel is dat verleden tijd en kun je zorgeloos gamen. Je hebt geen ‘last’ meer van familieleden of huisgenoten.

Zo maak je kans op een PlayStation 5 of een Nintendo Switch

Heb jij wel oren naar een nieuwe gameconsole? Dan hebben we goed nieuws. Tweakers Partners geeft de community twee keer kans op een PS5 en een keer op een Nintendo Switch OLED. Het enige dat je hoeft te doen, is onderstaande poll invullen. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Maak kans op een PlayStation 5 of Nintendo Switch Poll Ja, ik maak maar wat graag kans op een Nintendo Switch OLED!

Ja, ik ga voor de PlayStation 5!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

