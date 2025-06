De Synology BeeDrive: draagbaar opslaan en synchroniseren van bestanden

Back-ups maken doen we allemaal, maar de manier waarop kan op velerlei manieren. Synology is een belangrijke speler op dit gebied, en met de BeeDrive-ssd houdt het bedrijf het - in letterlijke zin - opvallend klein. Presentator Kristiaan testte het apparaat voor Tweakers Partners.

Synology is een Taiwanees technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in dataopslag, netwerkapparatuur en nas-systemen. Sinds de oprichting in 2000 biedt Synology oplossingen voor zowel bedrijven als consumenten om gegevens te kunnen beheren, opslaan en beveiligen. Naast nas-apparaten biedt het bedrijf softwareoplossingen voor back-ups, cloudintegratie en netwerkbeheer.

De Synology BeeDrive is een opvallende toepassing die afwijkt van de standaard. Het is namelijk een zeer compact back-up apparaat dat gebruikers in staat stelt om snel en eenvoudig bestanden, foto's en video's te back-uppen en te synchroniseren tussen verschillende apparaten, zoals computers en mobiele apparaten. Het apparaat biedt functies zoals realtime back-up, draadloze overdracht via BeeDrop en ondersteuning voor meerdere apparaten. Het werkt met zowel Windows als macOS en is ontworpen voor mensen die hun gegevens lokaal willen opslaan zonder afhankelijk te zijn van cloudopslag. Onze 'eigen' Kristiaan ging er vijf weken mee aan de slag, zoals je hieronder in de video kunt zien. Hij was dan ook vooral benieuwd hoe dit apparaat zijn workflow als filmmaker zou kunnen verbeteren.

Specificaties en toepassingen van de Synology BeeDrive

De Synology BeeDrive is beschikbaar in capaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB. Het apparaat meet slechts 65mm x 65mm x 15mm en weegt 43 gram, waardoor het gemakkelijk mee te nemen is. Met een USB 3.2 Gen 2-interface biedt de BeeDrive overdrachtssnelheden tot 1050MB/s. Het apparaat is compatibel met Windows 10 (versie 1809 of nieuwer) en Windows 11, terwijl ondersteuning voor macOS begint bij versie 12. Voor mobiele back-ups werkt het met iOS 15 en Android 10 of later. De Synology BeeDrive maakt gebruik van een interne ssd, wat moet zorgen voor snelle en betrouwbare opslag. De hoge overdrachtssnelheden maken het een wenselijk alternatief voor traditionele harde schijven.

Het apparaatje biedt verschillende nuttige functies om het beheer van bestanden te vergemakkelijken. Met realtime back-up worden wijzigingen in geselecteerde mappen automatisch opgeslagen, zodat gebruikers altijd de meest actuele versie van hun bestanden hebben. De Delta Sync-technologie zorgt ervoor dat alleen de gewijzigde delen van bestanden worden gesynchroniseerd, wat tijd en opslagruimte bespaart. Daarnaast maakt de BeeDrop-functie het mogelijk om draadloos bestanden van een mobiel apparaat naar een computer over te zetten.

De Synology BeeDrive biedt verschillende praktische toepassingen voor gebruikers. Voor professionals, zoals grafisch ontwerpers of videomakers, maakt de BeeDrive realtime back-ups van belangrijke projecten, waardoor verlies van werk door computerproblemen wordt voorkomen. Reizigers en fotografen kunnen eenvoudig foto's en video's vanaf hun mobiele apparaat back-uppen, zodat ze meer ruimte overhouden. Daarnaast kunnen gebruikers die veel tussen werk en thuis wisselen hun bestanden gemakkelijk op beide locaties synchroon houden. Voor wie cloudopslag wil vermijden, biedt de BeeDrive een lokaal en veilig alternatief.

Plussen en minnen volgens Kristiaan

Kristiaan prijst het apparaat vanwege de eenvoudige installatie en de veelzijdige functies zoals computerback-up, bestandssynchronisatie en mobiele overdracht via de BeeDrop-functie. Vooral de mobiele back-upfunctie vindt hij handig, aangezien de ssd hiermee automatisch foto's archiveert vanaf zijn telefoon. Tijdens het gebruik merkte hij echter dat bij intensieve taken, zoals videobewerking, de prestaties van het apparaat wat achteruit gingen, vooral wanneer synchronisatie was ingeschakeld.

Kristiaan merkte op dat, hoewel de overdrachtssnelheden goed zijn, het uitvoeren van meerdere taken tegelijkertijd, zoals het synchroniseren en editen van bestanden, de prestaties negatief beïnvloedt. Dit maakte het bewerken van video's iets minder soepel dan hij gewend is. Ondanks deze bevinding ziet hij dit vooral als een probleem voor intensieve gebruikers zoals hijzelf. Voor de gemiddelde gebruiker, die waarschijnlijk vooral eenvoudig bestanden tussen werk en thuis wil synchroniseren, zou dit geen groot probleem moeten zijn.

Na vijf weken testen concludeert Kristiaan dat de BeeDrive handig is voor kortdurende producties en gebruik op locatie, bijvoorbeeld in combinatie met een laptop. Hij waardeert vooral de mobiele functionaliteit en gebruikte deze tijdens het testen regelmatig om foto's draadloos via wifi naar de BeeDrive te sturen. Hij vond echter dat de opslagcapaciteit van 1 of 2TB niet voldoende is voor zijn grotere projecten, wat de BeeDrive minder geschikt maakt voor langdurige of veeleisende producties. Overigens staat op de website van Synology ook een 4TB-versie, maar die is op dit moment niet op voorraad.

Voor wie echter een eenvoudige en draagbare oplossing zoekt voor het veilig opslaan en synchroniseren van bestanden zonder de complexiteit van een volledige nas, is de BeeDrive volgens Kristiaan een goede optie. Hij benadrukt dat het apparaat ideaal is voor wie niet afhankelijk wil zijn van cloudopslag, maar toch toegang wil hebben tot bestanden op meerdere apparaten.

