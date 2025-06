Oproep: tweakers gezocht om de Galaxy Watch Ultra en Galaxy Watch7 te testen

Samsung werkt al jaren aan zijn eigen ecosysteem waarbij smartphones, smartwatches, computergebruik en entertainment naadloos in elkaar overvloeien. De smartwatch-lijn speelt hierin een belangrijke rol. Met de nieuwe modellen - de Samsung Galaxy Watch7 en Samsung Galaxy Watch Ultra - heeft de fabrikant een duidelijk doel voor ogen: het leveren van veelzijdige wearables die geschikt zijn voor iedereen, van de dagelijkse gebruiker tot de professionele sporter.

Tweakers Partners en Samsung hebben de handen ineen geslagen en organiseren een testpanel rond de nieuwe slimme horloges. Daarvoor zijn we op zoek naar vijf communityleden die bij de eersten willen horen die met de nieuwe modellen aan de slag gaan. Twee tweakers mogen de Galaxy Watch Ultra aan de tand voelen en drie tweakers kunnen met de Galaxy Watch7 aan de slag. Meld je dus snel aan in de poll onderaan dit artikel.

Samsung onderscheidt duidelijk twee doelgroepen bij zijn nieuwe horloges. De Galaxy Watch7 biedt een complete wellnesservaring met geavanceerde gezondheidsmonitoring en AI-gestuurde inzichten, terwijl de Galaxy Watch Ultra zich onderscheidt door zijn robuuste design en duurzaamheid, wat ideaal is voor intensieve outdoor-activiteiten. Beide modellen ondersteunen volgens het techbedrijf Samsungs visie om slimme technologieën naadloos te integreren in het dagelijks leven, met een sterke focus op personalisatie en gebruiksgemak​. In dit artikel zoomen we in op beide modellen.

De Samsung Galaxy Watch Ultra

De Samsung Galaxy Watch Ultra is volgens de makers ontworpen als een premium smartwatch, speciaal ontwikkeld voor intensief buitengebruik en extreme omstandigheden. Hij heeft een hoogwaardig ontwerp en is gemaakt van titanium, waardoor hij als stijlvol en robuust wordt omschreven. De Quick Button biedt snelle toegang tot veelgebruikte functies, en bovendien kan deze knop worden gebruikt om een noodsirene te activeren. Wat duurzaamheid betreft kan de Galaxy Watch Ultra tot 100 meter diep onder water functioneren en is hij bestand tegen extreme temperaturen, variërend van -20 tot 55 °C. Dat is interessant voor avonturiers en professionals die betrouwbare prestaties nodig hebben in uitdagende situaties​.

De Galaxy Watch Ultra is uitgerust met een krachtige batterij die in de energiebesparende modus tot 100 uur meegaat. Hierdoor kunnen gebruikers langere tijd vertrouwen op hun smartwatch, zelfs tijdens uitgebreide expedities zonder toegang tot een oplader.

Het horloge biedt geavanceerde gezondheids- en fitnesscoaching dankzij Galaxy AI-functionaliteiten. Een van de opvallende functies is de Energy Score, die de energieniveaus van de gebruiker analyseert op basis van verschillende gezondheidsindicatoren zoals slaap- en activiteitdata. Daarnaast biedt de AI gepersonaliseerde wellness-tips om gebruikers te helpen hun algehele gezondheid en welzijn te verbeteren.

De Galaxy Watch Ultra omvat verder functies zoals Smart Reply, waarmee gebruikers direct vanaf hun smartwatch snel kunnen reageren op berichten, en bediening met handgebaren, waarmee de smartwatch kan worden bediend door eenvoudige bewegingen, zoals het draaien van de pols of het maken van een vuist.

De Samsung Galaxy Watch7

De Galaxy Watch7 is uitgerust met een dubbel gps-systeem. Dat moet zorgen voor een nauwkeurigere plaatsbepaling, ook in omgevingen waar het signaal beperkt kan zijn. Denk daarbij aan stedelijke gebieden met hoge gebouwen en aan dichtbeboste omgevingen. Deze verbetering in gps-functionaliteit is handig voor buitensporters die vertrouwen op nauwkeurige gegevens voor hun activiteiten. Daarnaast is de Galaxy Watch7 voorzien van een verbeterde chipset die zorgt voor hogere prestaties en efficiënter energiegebruik.

Net als de Galaxy Watch Ultra maakt de Galaxy Watch7 gebruik van Galaxy AI om gepersonaliseerde gezondheids- en welzijnsinzichten te geven. Een unieke functie die specifiek beschikbaar is op de Watch7 is de aeg-index - waarbij aeg staat voor activity, energy and general wellness. Deze index geeft een score aan het algehele welzijn van de gebruiker. Daarnaast ondersteunt de Watch7 - net als de Ultra - bediening met handgebaren, en de Smart Reply-functie die gebruikers in staat stelt om snel en efficiënt te reageren op berichten, rechtstreeks vanaf hun pols.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de Galaxy Watch Ultra of Galaxy Watch7 te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Galaxy Watch Ultra en Galaxy Watch7. De vijf gelukkigen die worden gekozen om een smartwatch te testen, krijgen als bedankje voor hun tijd en moeite de nieuwe Samsung Galaxy Buds3 thuisgestuurd. Interesse? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe horloges? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Wil jij de Samsung Galaxy Watch Ultra of de Galaxy Watch7 reviewen? Poll Ja, ik neem graag de tijd om de Samsung Galaxy Watch7 te testen

Ja, ik wil de Samsung Galaxy Watch Ultra reviewen

Ja, ik meld me aan voor het testpanel maar ik heb geen uitgesproken voorkeur voor de Samsung Watch7 of Ultra

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

