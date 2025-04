Vijftig lampen van Philips Hue in huis: dit doet tweaker Bart ermee

De meeste huis-, tuin- en keukengebruikers zullen hun Philips Hue-lampen inzetten om het huis van extra sfeerverlichting te voorzien. Dat is uiteraard prima, maar de communityleden van Tweakers pakken de zaken vaak wat grondiger en anders aan. Dat geldt ook voor Bart van Bragt, op het forum beter bekend als BartVB. Als eigenaar van maar liefst vijftig Hue-lampen mag hij zich met recht ervaringsdeskundige noemen.

In het huis van menig tweaker is Philips Hue op enigerlei wijze terug te vinden. Het verlichtingssysteem, dat ontworpen is voor huisautomatisering en wordt geproduceerd door Signify, is flink doorontwikkeld en biedt veel mogelijkheden. Dat werd eind december 2022 wel duidelijk. Destijds interviewde Tweakers Partners Leo Schelvis over zijn domoticamogelijkheden. Als vrijwillig brandweerman heeft hij de Philips Hue-lampen zo ingeregeld dat als hij ‘s nachts op moet staan om zich naar een uitslaande brand te haasten, de lampen precies de juiste kleuren en intensiteit geven. Vandaag gaan we in gesprek met tweaker Bart van Bragt, die maar liefst vijftig slimme lampen in en rondom zijn huis heeft.

“Het oorspronkelijke plan was om led-drivers in de schakelkasten te plaatsen en dan in het huis met rgbww-spots, -strips en -lampen te gaan werken, een beetje à la Femme.”

Als zelfstandig IT-ondernemer is Bart dol op techniek en domotica. Een huis slim maken en technologie voor je laten werken, daar wordt hij enthousiast van. Bart pakt de zaken graag zorgvuldig en grondig aan, al gooien zijn drukke werkzaamheden en jonge gezin soms wat roet in het eten. “Mijn to-do-list hier in huis is behoorlijk lang”, lacht hij. Bart en zijn gezin wonen ruim twee jaar in hun nieuwe huis dat hij zelf ontwierp en realiseerde. Destijds kocht hij een kavel en bouwde er een toekomstbestendig huis op, uitgerust met een warmtepomp, triple glas (HR+++) en zonnepanelen. Ook werd van tevoren een uitgebreid, slim lichtplan bedacht, maar dat onderdeel pakte uiteindelijk helemaal anders uit.

De Hue-app, KNX-tasters en een BAB Technologie-appmodule

Bart beschikt over een slordige vijftig Hue-lampen en een flink aantal sensoren en schakelaars. De domotica-installatie is een ongoing project; er moeten nog meer Hue-lampen bijkomen als het aan hem ligt. Bart: “Het oorspronkelijke plan was om leddrivers in de schakelkasten te plaatsen en dan in het huis te gaan werken met rgbww-spots, -strips en -lampen, een beetje à la Femme.” Alle zes-aderige bekabeling is daarvoor al aangebracht. In het huis zijn kilometers kabel verwerkt, en al die kabels komen samen in drie verschillende schakelkasten met elk vijftig tot zestig pvc-buizen.

Voor dit project haalt Bart behoorlijk wat inspiratie uit het KNX-topic op GoT. Iedere linker-wcd kan worden geschakeld, ieder deurkozijn en ieder buitenraam heeft een ingebouwd magneetcontact. Deze zaken zijn via Wago-plc‘s verbonden met de KNX-installatie. Er zijn een paar leddrivers aanwezig, maar in de praktijk bleek het veel eenvoudiger om de verlichting te regelen via Hue. Belangrijkste reden daarvoor is dat standaard verlichtingsarmaturen voor E27- of GU10-lampen zijn gemaakt. “Voor de bediening gebruik ik de Hue-app voor incidentele veranderingen en een paar Hue-remotes en switches, maar vooral ook KNX-tasters, samen met een BAB Technologie-appmodule als bridge tussen KNX en Hue. Dat werkt allemaal als een zonnetje. De draadloze Hue-schakelaars zijn de enige schakelaars die heel sporadisch even niet reageren.”

Natuurlijk verloop van licht

Het fijne van Hue vindt Bart onder andere het plug-and-play-karakter en de kwaliteit van het licht. Bart heeft zelf een achtergrond in human centric lighting. Het lichtverloop, waarbij het daglicht wordt nagebootst door de lampen, vindt hij erg belangrijk en “dat is gewoon erg goed”, aldus Bart. “We gebruiken de lampen in huis hoofdzakelijk voor slim en fijn licht. Ik ben niet zo van de kleurtjes en de effectjes. Het gaat er mij vooral om dat de lampen via sensoren reageren op de aanwezigheid van mensen, dat het licht aan- en uitgaat wanneer ik dat wil, en dat de intensiteit en de kleuren meeveranderen met het tijdstip van de dag.

We hebben ook nog een grappig overblijfsel uit de tijd dat de kinderen nog een middagdutje deden: als er op de slimme deurbel wordt gedrukt, beginnen bepaalde lampen te knipperen.” Uiteindelijk wil Bart ook Hue-lampen buiten gaan plaatsen, als tuinverlichting, op het terras en rond de trampoline.

Pijnpunten opgelost

“Voor het bouwen van ons huis had ik in een appartement al wat geëxperimenteerd met Hue. Dat werkte geweldig in die retrofitsituatie, maar in het ‘echte’ huis zag ik het niet meteen zitten. Belangrijkste redenen daarvoor waren dat de productrange voorheen vrij beperkt was en lampen op 100 procent gingen branden als ze stroom kregen. Goed integreren in een ander systeem leek lastig door de beperkte API en het feit dat je alle lampen moet pollen om de status te weten. Ik werd positief verrast door het feit dat ik met Philips Hue mijn belangrijkste pijnpunten kon oplossen. Updaten kan tegenwoordig via server-sent events, je kan instellen wat een lamp doet bij power-up, en de productrange is in de afgelopen jaren flink uitgebreid. Voor mijn gebruik is dit nu dus een goede match. Op de wensenlijst staat nog wel het verwijderen van de hub als single point of failure.”

Barts toepassing van de Hue Play Gradient-lightstrip

Als bedankje voor het reageren op de oproep én het geven van dit interview, ontvangt Bart een Hue Play Gradient-lightstrip. Deze strip creëert 16 miljoen kleuren om de perfecte sfeer voor de gebruiker te realiseren. De strip is makkelijk te vormen of te buigen om hem aan te passen, je kan er desgewenst een stuk afsnijden of de lightstrip met maximaal tien meter verlengen middels een uitbreiding. De strip is te bedienen via bluetooth en kan worden gekoppeld via de Hue Bridge.

“Ik ga proberen de strip in de keuken te plaatsen, boven het werkblad bij de vaatwasser, zodat je altijd ziet hoever het wasprogramma op dat moment is. Daarnaast wil ik voor elkaar krijgen dat je via verlichting ziet dat hij ‘op scherp’ staat, dus klaar om te draaien, waarna de vaatwasser wordt gestart als de zonnepanelen voldoende stroom leveren. Mocht dat allemaal net niet passen of te ingewikkeld worden, dan komt de strip in de speelkamer en maken we er leuke disco-effecten mee.”

Heb je zelf ook ervaring met Philips Hue-lampen en domotica? Laat het ons weten in de comments.