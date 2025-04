Laptop-experts gezocht om de nieuwe Samsung Galaxy Book3-serie te testen

Samsung kondigde onlangs drie nieuwe laptops in het topsegment aan. De Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360 en Galaxy Book3 Ultra moeten gaan concurreren met topmodellen in de markt. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk rekenkracht in een zo licht mogelijk jasje huisvesten. Tweakers Partners doet een beroep op community-leden die deze ultrabooks willen testen.

Tweakers Partners en Samsung organiseren hiervoor een testpanel waarin de drie nieuwe Samsung Galaxy Book3-modellen worden getest. Hiervoor zijn we op zoek naar acht tweakers die deze ultrabooks binnenstebuiten willen keren. Ben je een laptopkenner of gewoon nieuwsgierig naar deze producten? Meld je dan snel aan in de poll, onderaan dit artikel.

Samsung Galaxy Book3 Pro

De Samsung Galaxy Book3-lijn begint met het Pro-model. De Book3 Pro is uitgerust met een Intel Core i7-processor. Als grafische chip heeft Samsung de Intel Iris Xe Graphics-processor geselecteerd. Daarmee zit deze laptop in het hogere segment, wat ook is te zien aan de vormgeving. Met het strakke, platte ontwerp past hij prima tussen de andere ultrabooks op de markt. Het gewicht van de Galaxy Book3 Pro-modellen sluit hier ook bij aan; zelfs varianten met alle toeters en bellen komen niet boven de twee kilogram.

De laptop is verkrijgbaar met een 14”- of 16”-amoledscherm met een maximale resolutie van 2880x1800 pixels. Door de 16:10-beeldverhouding heb je net iets meer verticale ruimte bij browsen en tekstverwerken. De resolutie is een upgrade ten opzichte van de Galaxy Book2 Pro, die maximaal 1080p biedt. Daarnaast ondersteunen de nieuwe Book3-laptops een verversingssnelheid van 120Hz.

De Galaxy Book3 Pro is voorzien van twee Thunderbolt 4-poorten en een USB-A-poort. Daarnaast heeft Samsung er ook bij de Book3-serie voor gekozen om alle modellen uit te rusten met een HDMI-poort. Hoewel je een beeldscherm kunt aansluiten via een van de Thunderbolt 4-poorten, heeft lang niet iedereen een monitor die deze standaard ondersteunt. Het is dus prettig dat de fabrikant ook bij deze nieuwe generatie laptops een HDMI-poort heeft ingebouwd. Bij de Galaxy Book3 Pro en Galaxy Book3 Pro 360 gaat het om HDMI 1.4, bij de Galaxy Book3 Ultra gaat het om HDMI 2.0.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

In dezelfde gewichtsklasse als waar de Book3 Pro in zit, vinden we de Galaxy Book3 Pro 360. Deze laptop is voorzien van een 16”-scherm. De naam suggereert al dat dit scherm kan worden omgeklapt zodat de laptop ook als tablet kan worden gebruikt. De Galaxy Book3 Pro 360 heeft dan ook een aanraakscherm en werkt samen met de S Pen van Samsung.

Als werkgeheugen heeft Samsung in deze Book3-serie gekozen voor 16GB Lpddr5. Bij de opslagcapaciteit zijn verschillende opties mogelijk, namelijk 512GB of 1TB. In beide gevallen gaat het om een PCIe-ssd.

Net als de Galaxy Book3 Pro kan de 360 worden opgeladen via een USB-C-adapter. De Galaxy Book3 Pro en Galaxy Book3 Pro 360 kunnen maximaal met 65W laden, waar de Galaxy Book3 Ultra 100W-laden ondersteunt.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Het vlaggenschip binnen de serie is de Galaxy Book3 Ultra. Deze laptop wordt standaard met meer werkgeheugen geleverd en is voorzien van een Intel Core i7 van de dertiende generatie. Daarnaast kan de Ultra als enige van de drie Book3-modellen worden uitgerust met een Intel Core i9 en een losse laptop-gpu van Nvidia. Afhankelijk van het model gaat het daarbij om een RTX 4050 of RTX 4070.

Naast een flinke hardware-upgrade introduceert Samsung nieuwe eigen softwarefuncties om apparaten binnen het Galaxy Ecosysteem beter samen te laten werken. Samsung Book-laptops konden al eenvoudig pairen met de earbuds van Samsung, maar werken nu ook beter samen met de tablets van de fabrikant. Zo kan een Samsung-tablet eenvoudig draadloos worden gekoppeld om als tweede scherm te fungeren. Daarnaast kunnen makkelijk bestanden worden uitgewisseld tussen een Samsung-laptop en een Samsung-tablet of -smartphone in de buurt.

Neem deel aan het testpanel en test een van de Samsung Galaxy Book3-laptops

Samsung en Tweakers Partners gaan een testpanel met reviewers uit de Tweakers-community samenstellen. Vier tweakers mogen aan de slag met de Galaxy Book3 Pro, twee tweakers kunnen de Galaxy Book 3 Pro 360 testen, en nog eens twee testers mogen aan de slag met de Galaxy Book3 Ultra. De communityleden kunnen de laptop gedurende een aantal weken testen en krijgen als dank voor hun tijd een set Galaxy Buds2 Pro-oortjes. Je kunt deelnemen door de poll hieronder in te vullen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

