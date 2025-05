Van standaard applicaties naar maatwerk: de digitale transformatie van Avans

Avans, de Brabantse hogeschool die al jarenlang op nummer 1 staat in de Keuzegids HBO, is hard aan het werk om ook op het gebied van IT tot de koplopers te behoren. In 2022 is Avans door Computable uitgeroepen tot beste niet-ICT-bedrijf onder hogescholen. Wat betekent dat voor de IT’ers die er werken? En wat voor toekomstplannen heeft Avans in petto? Tijd om eens te praten met Jelle van Bree en Martijn Heesters, over hun ervaringen als Mendix-ontwikkelaars bij Avans en over ‘Ambitie 2025’.

Jelle en Martijn zijn beiden bijna twee jaar Mendix-ontwikkelaars bij Avans en werken aan verschillende applicaties die aansluiten bij het hedendaagse onderwijs. De hogeschool is drie jaar geleden begonnen aan een digitale transformatie, van ingekochte standaard applicaties naar maatwerk in Mendix. Deze digitale transformatie is kundig opgestart door externe partijen; de doorontwikkeling ervan ligt inmiddels bij de eigen IT-specialisten.

Martijn legt uit: “Avans investeert serieus in de eigen ontwikkeling van maatwerkapplicaties. Dat biedt kansen voor Mendix-ontwikkelaars die op zoek zijn naar uitdagende projecten. We hebben al een mooie start gemaakt met het zelf bouwen van software die we voorheen inkochten. Het aantal interne ontwikkelaars is dan ook behoorlijk gegroeid.”

Jelle voegt toe: “Het belangrijkste doel van Avans is goede mensen behouden en meer kennis in huis halen. Momenteel hebben we 26 ontwikkelaars in dienst, waarvan 18 intern. We willen medior en senior developers aantrekken voor meer volwassenheid in elk team.”

De uitdagingen van het onderwijs van nu

Wat maakt werken als developer bij Avans zo uitdagend? Volgens Jelle spelen de ontwikkelingen in het onderwijs daar een belangrijke rol in. “Alles draait om snelheid en flexibiliteit. Vroeger moest je als student bijvoorbeeld gewoon mee met de stroom. Je had een vakkenpakket en kreeg op vaste uren les. Nu kies je je eigen modules en bepaal je zelf wanneer je ze volgt. Je kunt je voorstellen dat roosters maken “Alles draait om snelheid en flexibiliteit." hierdoor een complexe aangelegenheid is geworden. Een ander voorbeeld is de examencommissie. Hier kunnen studenten snel en eenvoudig digitaal vragen stellen over bijvoorbeeld extra toetsmogelijkheden, of een klacht indienen over een examen.”

Martijn: “De software die bij deze vorm van onderwijs hoort, moet hier qua technische diepgang op in kunnen spelen. De standaard pakketten waar we al jaren mee werkten, gaven deze mogelijkheid niet. Ze ondersteunden ons niet voldoende in onze agile manier van werken. We hebben de applicaties voor onder andere roosterplanning, de examencommissie en cijferregistratie nu losgetrokken uit die systemen en zelf vanaf de grond met Mendix opgebouwd.”

Meer dan roosters en cijfers

“Mensen denken bij hogeschool-IT toch vooral aan roosters en cijfers”, zegt Jelle. “Daar heb je natuurlijk mee te maken, maar het scala aan applicaties waar we aan werken, is vele malen diverser. Zo hebben we bijvoorbeeld een welzijnsmonitor waarmee we studentenwelzijn ondersteunen, een eigen Avans One-app en een native Mendix-app waar duizenden studenten en docenten dagelijks gebruik van maken om hun rooster mee te bekijken, hun cijfers in te zien en het laatste nieuws van Avans te lezen. Daarnaast hebben wij ook het Connect-stageplatform dat stagebedrijven met de school verbindt. Dit bestaat enerzijds uit een deel waarin toekomstige studenten hun aanmelding kunnen volgen, maar achter de schermen is alles verder ingericht voor de duizend medewerkers die gesprekken moeten inplannen voor de intakes, en opdrachten moeten uitvoeren.”

Agile werken en contact met de eindgebruiker

De IT-afdeling van Avans werkt volledig agile in scrumteams en heeft veel contact met gebruikers. Martijn: “Mensen die bij ons komen werken, moeten het echt leuk vinden om te sparren met het team, docenten en studenten. En dat zijn er nogal wat. Avans telt zo'n 34.000 studenten en ruim 4.000 medewerkers. We werken niet alleen vóór hen, maar vooral ook mét hen. Onze werkplek bevindt zich vlakbij de eindgebruiker en in de pauze lunchen we gewoon in de kantine, tussen de studenten.”

Avans werkt op dit moment met zeven volledige scrumteams aan meerdere applicaties. Met sommige zijn ze net gestart, andere zijn ‘under construction’ en weer andere zijn al in gebruik. Het is een doorlopend proces van nieuwe dingen bedenken, uitvoeren en testen.

Jelle: “Toen we begonnen, werkten we in vrij kleine teams. We moesten zelf nog uitvinden hoe we scrum gingen toepassen. Inmiddels staan deze teams als een huis en zijn alle scrumrollen vertegenwoordigd. Buiten onze verantwoordelijkheid als developer kunnen wij ons breder ontwikkelen. Als er bijvoorbeeld een tester uitvalt, kan het nodig zijn om zijn taken deels over te nemen. Daarnaast is er een serieus developers-gilde. Hierin zitten professionals met soms wel tien jaar ervaring in Mendix, en binnen het team delen ze veel kennis. Die vind je niet heel veel en je kunt een hoop van ze leren.”

Wat te verwachten van Avans als werkgever?

Avans wordt niet alleen door beide developers, maar ook door veel van de overige werknemers als een prettige en vooruitstrevende organisatie beschouwd. Mensen uit alle hoeken van Nederland vinden hun weg naar Avans en blijven er langere tijd werken vanwege de uitstekende sfeer. Het is dan ook geen verrassing dat er regelmatig team- en gilde-uitjes worden georganiseerd en dat successen uitbundig worden gevierd. Bij Avans is het niet alleen werken, maar ook plezier hebben en samen genieten. Jelle: “Als we een sprint halen, dan drinken we samen een borreltje. Er wordt echt gezorgd voor verbinding.”

Hij vervolgt: “Bij Avans staat de balans tussen werk en privé hoog in het vaandel. Je hebt niet alleen evenveel vrije dagen als de docenten - dat betekent bij een fulltime werkweek maar liefst 53 dagen per jaar “Bij Avans staat de balans tussen werk en privé hoog in het vaandel." - maar je kunt ook remote werken en je werktijden flexibel indelen. Bovendien krijg je, naarmate je langer bij Avans werkt, de mogelijkheid om duurzaam inzetbare uren te besteden aan het verbeteren van je eigen welzijn.”

“Verder is Avans een vrij platte organisatie. Als je iets belangrijk vindt, dan heb je er inspraak over en daar wordt ook echt iets mee gedaan. We zoeken mensen die ambitie hebben en hun eigen pad willen uitstippelen. Je hebt veel zeggenschap, maar je moet zelf kansen creëren.”

Wil je meer weten over werken bij Avans en ben je benieuwd of er vacatures openstaan die passen bij jouw profiel? Check het hier.