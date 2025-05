Test jouw oplossend vermogen als administratieve detective in de game van HR2day

Heb jij de juiste (soft) skills om de klanten van HR2day in noodsituaties uit de brand te helpen? Word een ware ‘Forensische Administratieve Detective’ (F.A.D.) in de point-and-clickgame die Tweakers in samenwerking met HR2day heeft ontwikkeld.

We weten het allemaal: de vraag naar IT’ers is torenhoog. Voor werkzoekenden is dat enerzijds een luxe, maar anderzijds maakt het de keuze voor de juiste werkgever er niet makkelijker op. Ervaring speelt hierbij natuurlijk een rol, maar niet altijd en ook niet altijd in dezelfde mate. HR2day zoekt kandidaten niet alleen uit op hun programmeerskills, maar kijkt ook naar andere vaardigheden zoals eigenaarschap tonen in hun werk. Het bedrijf heeft samen met Tweakers een detective-game ontwikkeld om de zoektocht naar mensen met deze vaardigheden te benadrukken.

Meer dan programmeren

HR2day ontwikkelt en beheert software voor bedrijven en daarbij te maken met complexe processen en uitdagende HR-vraagstukken. Dat betekent niet alleen dat er goede software moet worden gebouwd, maar ook dat er developers werken die de dynamiek van een organisatie echt begrijpen. Daarom is goed kunnen analyseren en accuraat handelen minstens zo belangrijk om het gehele dossier te kennen. Bij HR2day ben je namelijk niet zomaar een schakel, maar ben je eigenaar van je werk.

Een uniek kenmerk van HR2day is dat het bedrijf sinds de oprichting in 2010 geen kantoor heeft. Verder ligt er veel verantwoordelijkheid binnen de development-teams; er is geen directie die alles oplegt. De drang naar verbetering komt van de teams zelf; daar krijgen ze ook de ruimte voor.

De game ‘HR2day: Forensisch Administratieve Detective’ laat spelers op een leuke manier hun eigen analytisch vermogen ontdekken, in een mysterieus detective-avontuur. De game haalt inspiratie uit detective noir-films en heeft wat gameplay betreft veel weg van het succesvolle Papers Please. De scenario’s zijn uit alledaagse ervaringen van medewerkers ontleend en dagen spelers uit in het creatief oplossen van problemen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van dataverlies bij een klant of het achterhalen van een testament.

Probeer het zelf en speel de game

Met de game probeert HR2day te laten zien naar wat voor medewerkers het op zoek is. Het gaat niet alleen om de kandidaat die het beste kan programmeren in Java, maar ook om iemand die tot de juiste oplossingen kan komen. Daarnaast vindt het bedrijf het erg belangrijk dat werknemers zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen.

Om de scenario’s in de game uit te spelen, moet de speler dat laatste ook laten zien.

In de game ondervraag je diverse hulpzoekenden om tot de bodem te komen van het probleem. Door middel van het contacteren van de juiste collega’s en het vinden en combineren van items werk je toe naar een oplossing.

Iedereen kan de game zelf proberen op de website van HR2day. In totaal zijn er drie verschillende scenario’s waar spelers doorheen kunnen klikken en waarin hun oplossend vermogen op de proef wordt gesteld.

Ook is het een leuke sidequest om voor jezelf alle referenties naar andere games te ontdekken, want daar zitten er genoeg van in dit spel.