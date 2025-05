Vacature: Tweakers zoekt een nieuwsredacteur

Tweakers zoekt een fulltime nieuwsredacteur. We zijn op zoek naar een echte nieuwsjunk die snel en accuraat kan schrijven, niet schroomt de telefoon te pakken en journalistieke principes beheerst, maar ook iemand die ondertussen lekker kan nerden over nieuwe hardware en wat de beste toetsenbordswitches zijn (hint: dat is cherry blue). Wil jij bij de beste techsite van de Benelux werken en iedere dag bezig zijn met de nieuwste technologie en de laatste ontwikkelingen? Lees dan snel verder.

Wat ga je doen?

Je komt te werken op de nieuwsredactie van Tweakers, die verantwoordelijk is voor de nieuwsberichtgeving op de frontpage. Je werkt samen met je directe collega's en de chef van de nieuwsredactie om ervoor te zorgen dat het nieuws zo accuraat, snel en volledig mogelijk op de site verschijnt. Je houdt daarvoor niet alleen algemene nieuwsbronnen in de gaten, maar bouwt ook je eigen netwerk op en onderhoudt actief contact met de community.

Daarnaast schrijf je achtergronden en reportages, waarin je belangrijke technologische ontwikkelingen kunt uitdiepen. Afhankelijk van je interesses en vaardigheden is er ook de mogelijkheid om af en toe het reviewteam te ondersteunen of multimediale content te maken.

De nieuwsredactie is elke dag actief tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Daarbinnen werken we met ochtend-, dag- en avonddiensten. Af en toe werk je ook in de weekenden of op feestdagen. Tweakers zit in Amsterdam, en hoewel we een flexibel thuiswerkbeleid hebben, verwachten we je met enige regelmaat op de redactie.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar iemand die:

het technologie- en internetnieuws op de voet volgt, veel onderwerpen waarover Tweakers publiceert interessant vindt en het leuk vindt om hierover te schrijven;

een neus heeft voor nieuws en die zelf nieuws kan ‘maken’;

zelf technologische ontwikkelingen kan spotten en kan duiden in achtergrondartikelen;

niet bang is de telefoon op te pakken;

geen 9-tot-5-mentaliteit heeft, omdat je soms ook op andere tijden zult werken;

kan schrijven volgens journalistieke basisprincipes. Een journalistieke opleiding is daarom een voordeel, maar geen vereiste;

aantoonbare schrijfervaring heeft.

Klinkt goed! Wat bieden jullie?

Wij bieden je een contract voor voltijd aan (36 uur), op basis van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Je wordt ingeschaald in schaal J. Naast 8 procent vakantiegeld krijg je nog 4 procent aan keuzebudget. Een deel van dat budget kun je gebruiken om bijvoorbeeld vakantiedagen bij te kopen of een fiets met korting aan te schaffen. DPG heeft ook een winstdelingsregeling.

Afhankelijk van hoever je van het Tweakers-kantoor woont, kun je aanspraak maken op een parkeerplaats. Autoreizigers ontvangen een kilometervergoeding en als je met het openbaar vervoer reist, krijg je een Business Card. Je krijgt daarnaast een thuiswerkvergoeding en een laptop (unmanaged, dus je mag lekker Arch draaien) en een telefoon van ons.

Tweakers is onderdeel van DPG Media en heeft een aantrekkelijk cursusprogramma waarin je je journalistieke skills kunt verbreden of je op andere manieren kunt ontwikkelen.

Tl;dr:

fulltime functie (36 uur)

een salaris in schaal J van de cao Uitgeverijbedrijf; de hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring

8 procent vakantiegeld

4 procent keuzebudget

een jaarlijkse winstdelingsregeling

een thuiswerkvergoeding

een (unmanaged) laptop en telefoon

flexibel thuiswerkbeleid

veel interne cursusmogelijkheden

Over Tweakers

Tweakers is het grootste technieuwsplatform van Nederland met een bereik van meer dan 75 miljoen pageviews per maand. De sfeer op onze redactie is los, maar ook gedreven, en je komt in een team te werken waarin iedereen een grote passie voor technologie heeft. Tussen het werk door is er dan ook genoeg ruimte om te ontspannen met onze RetroPie-arcadekast of om even te spelen met de nieuwste snufjes die hier binnenkomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere kranten als de Volkskrant en AD, titels als NU.nl en specialistische titels als Ouders van Nu en VTwonen.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie.

Dat wil ik wel

Hebben we je interesse gewekt en denk jij dat je de perfecte toevoeging voor ons nieuwsteam bent? Solliciteer dan door je motivatie, cv en portfolio vóór 30 april in te sturen via deze pagina. Een of meer schrijfopdrachten zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Uiterlijk in de eerste week van mei krijg je respons op je sollicitatie.

Als je eerst meer wil weten over de functie, kun je terecht bij de coördinator van de nieuwsredactie, Tijs Hofmans, op tijs@tweakers.net.