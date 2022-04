OnePlus 10 Pro 5G beschikt over tweede generatie Hasselblad-camera's

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus, de OnePlus 10 Pro 5G, is onlangs gelanceerd in Nederland en België. Het toestel beschikt over de tweede generatie Hasselblad-camera’s en een 120Hz-beeldscherm met verbeterde ltpo-technologie en dual color calibration, en biedt dankzij de HyperBoost Gaming Engine een reeks nieuwe gamingfuncties. De smartphone heeft bovendien een nieuw design. Wat betekenen de nieuwe functies in de praktijk?

Het maken van foto’s en filmpjes is voor velen een van de meest gebruikte functies van moderne smartphones, en dat geldt ook bij de achterban van OnePlus. Daarom hebben de technici van het merk samengewerkt met de experts van Hasselblad. De tweede generatie Hasselblad Camera for Mobile van de OnePlus 10 Pro ondersteunt de OnePlus Billion Color Solution, waarmee natural color calibration op meer dan een miljard kleuren kan worden toegepast. Dit betekent dat de drie camera's aan de achterkant van de OnePlus 10 Pro alle in staat zijn om opnamen te maken in volledige 10-bitkleuren. Het resultaat is dat kleuren in foto’s en filmpjes weer een stuk beter zijn en als je naar de details kijkt, zie je dat ze veel minder hard overkomen dan bij sommige andere toestellen. Het toestel verwerkt 64 keer meer kleur dan smartphones die in 8-bitkleur fotograferen. Bovendien legt de OnePlus 10 Pro foto's vast binnen het DCI-P3-kleurengamma, dat 25 procent meer dekking biedt dan het sRGB-kleurengamma dat door andere smartphonecamera's wordt gebruikt.

Wat voor camera’s huisvest de nieuwe OnePlus 10 Pro 5G?

De hoofdcamera is een 48 megapixel grote IMX789-sensor van Sony. Hij werkt samen met een ultrawide-sensor van Samsung, de Isocell JN1 van 50 megapixel, en een telefotocamera van 8 megapixel. Ook de camera aan de voorkant staat zijn mannetje, met 32 megapixel. Die laatste betreft de IMX615, een sensor die je bij sommige mid-end telefoons aantreft op de achterkant. Ook selfies zouden dus veel details moeten tonen. Een unieke feature van de OnePlus 10 Pro-camera is de Xpan- functie. Gewone camera’s maken een panoramafoto in de verhouding 24:36. Dankzij de samenwerking met Hasselblad biedt de OnePlus 10 Pro de meer menselijke verhouding 24:65. Daardoor ogen panoramafoto’s niet langer smal en gekropt.

Xpan zorgt voor een menselijke beeldverhouding bij panorama-foto's

In de Hasselblad Pro-mode heb je de beschikking over gedetailleerde instelmogelijkheden die je normaliter alleen bij een professioneel dslr-toestel vindt. Denk daarbij aan een ISO-waarde van 100 tot 6400, de mogelijkheid om de sluitertijd, witbalans en het punt waarop wordt scherp gesteld aan te passen, en nog meer. De Hasselblad Pro Mode ondersteunt daarnaast het fotograferen in 12-bit raw op alle drie de achtercamera's. Bovendien ondersteunt deze modus een nieuwe, krachtige raw-modus, genaamd RAW+, waarmee je beelden kunt vastleggen in 12-bit raw met behoud van de geprogrammeerde fotografie van de OnePlus 10 Pro. Zo belooft de smartphone fotobestanden van hogere kwaliteit, met meer informatie, een verbeterd dynamisch bereik en verbeterde onderdrukking van storende pixels.

Een dubbel gekalibreerd scherm

Ben je meer een passieve gebruiker van bewegende en stilstaande beelden en ervaar je graag entertainment op je smartphone, dan heeft OnePlus ook hiervoor de nodige verbeteringen aangebracht. De telefoon is voorzien van een hoogwaardig 6,7 inch groot scherm dat is voorzien van ltpo en dus niet onnodig veel energie gebruikt. Het scherm telt 525 pixels per inch (ppi), bij een resolutie van 3126 x 1440. Dat is prettig om te surfen, te appen, te gamen en video’s te bekijken, maar ook om je foto’s terug te kijken en te beoordelen.

Dankzij de 120Hz ltpo-techniek kun je gemiddeld anderhalf uur langer doorgaan met werken en ontspannen dan met toestellen die deze techniek ontberen. De adaptieve helderheid zorgt er daarbij voor dat het scherm in het donker niet te helder is en je ook in de zon van goed en helder beeld kunt genieten. Vermeldenswaardig is verder dat de OnePlus 10 Pro een dubbel gekalibreerd scherm heeft; op 100 en 500 nits. OnePlus is de eerste fabrikant die dit doet en zorgt er hiermee voor dat kleuren onder alle omstandigheden goed in beeld komen.

Gaming op de OnePlus 10 Pro

De nieuwe smartphone bevat de zogenaamde HyperBoost Gaming Engine welke een reeks nieuwe gamingfuncties ondersteunt die zijn ontworpen voor een stabielere en responsievere game-ervaring. Hieronder vallen onder andere General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer en O-Sync. GPA Frame Stabilizer is gericht op het verminderen van framerate-schommelingen tijdens gamingsessies en zorgt ervoor dat, als dalingen in framerates optreden, dit geleidelijk gebeurt in plaats van snel en heftig. O-Sync verhoogt de synchronisatiesnelheid tussen de processor en het beeldscherm van de OnePlus 10 Pro tot zes keer tijdens het gamen. Dit vermindert de reactietijd van aanrakingen met maximaal 30 milliseconden, wat betekent dat het apparaat sneller reageert op elke input tijdens het gamen. Dat kan tijdens een potjes Call of Duty Warzone of Apex Legends Mobile (die vanaf de zomer beschikbaar komt voor Android en iOS) net het verschil tussen doorspelen of afgaan betekenen.

Prestaties en snelladen

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform; op dit moment de krachtigste chip van Qualcomm. Daarnaast maakt de smartphone gebruik van Lpddr5-geheugen, afhankelijk van de uitvoering gaat het om 8 of 12GB. De opslagruimte in de telefoon omvat 128 of 256GB en is gekoppeld via de snelle UFS 3.1-standaard. Wi-Fi-6, 5G en Bluetooth 5.2 inclusief aptX zijn eveneens aanwezig. Leuk detail: de OnePlus 10 Pro is uitgerust met een 5-laags 3D Passive Cooling System, volgens de makers meest geavanceerde koelsysteem tot dusver in een OnePlus-smartphone. Dit helpt om de prestaties van de processor te maximaliseren en zorgt ervoor dat de smartphone nooit warm aanvoelt in je handen.

De twee uitvoeringen van de OnePlus 10 Pro 5G.

Zonder accu zitten is een nachtmerrie voor de veeleisende smartphone gebruiker en ook dat is ondervangen. De 5000 mAh-batterij (80W Supervooc) kan in 32 minuten worden opgeladen van 1 naar 100 procent. Met slechts 15 minuten opladen kan de accu stroom leveren voor een hele dag gebruik, en hij ondersteunt smart charge protection, Deze functie is ontworpen om de batterij gezond te houden. Met draadloos opladen met 50W Airvooc ben je in 47 minuten van 1 procent tot 100 procent opgeladen.

Kleuren, varianten en prijzen

Ten slotte kent de OnePlus 10 Pro een nieuw ontwerp. Zo loopt het herontworpen camerasysteem geleidelijk over van het aluminium frame van de telefoon in de glazen achterwand. De cameramodule van de OnePlus 10 Pro is bekleed met keramiek voor een luxe uitstraling, maar biedt ook 30 procent meer weerstand tegen krassen. Het nieuwe model komt in twee kleuren Volcanic Black en Emerald Forest.

De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar via de site van OnePlus of in de pricewatch. Consumenten kunnen kiezen uit drie varianten: 8GB ram, 128GB opslagruimte, Volcanic Black (€ 899,-), 12GB ram, 256GB opslagruimte, Volcanic Black (€ 999,-) en 12GB ram, 256GB opslagruimte, Emerald Forest (€ 999,-).