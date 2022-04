Log4Shell-exploit en de command line: nieuwe sprekers Tweakers Dev Summit 2022

Jawel, we gaan nog even door met jullie lekker maken voor de Developers Summit 2022. Het event wordt dit jaar eindelijk weer als fysiek event georganiseerd, en wel op 23 juni 2022 in DeFabrique in Utrecht. Naast aanwezige partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive Technologies, DDA, Bol.com en Aegon zullen Jaya Baloo van Avast Software, Jeroen Janssens van Data Science Workshops en Volkan Yazici van Bol.com lezingen verzorgen. Benieuwd wat deze sprekers jou willen gaan vertellen? Check de informatie hieronder en koop je kaarten!

Nadat we eerder de eerste sprekers bekendmaakten die zijn voortgekomen uit jullie ‘call for proposals’-inzendingen en twee aanvullende sprekers hebben onthuld, kunnen we nu nóg drie bijzondere sprekers aan jullie voorstellen.

Quantumcomputing en privacy (Security & Privacy)

Jaya Baloo is cybersecurity-deskundige en werkt als Chief Information Security Officer (CISO) bij Avast Software. Baloo focust zich op de toekomst van cybersecurity en de vraag hoe quantumcomputing privacy kan beïnvloeden. Ze is expert in netwerkarchitectuur, beveiligingszwakheden in mobiele en voice-over-IP, cryptografie en kwantumcommunicatienetwerken. In 2019 selecteerde non-profit organisatie Inspiring Fifty haar als een van de vijftig meest inspirerende vrouwen van Nederland. Binnenkort staat Jaya ook tussen de sprekers op de Dev Summit pagina.

Het gevecht tegen de Log4Shell-exploit (Security & Privacy)

Volkan Yazici is senior software-engineer bij Bol.com. Hij werkt sinds 2014 als Java-loodgieter bij de grootste online retailer van België en Nederland. Naast zijn dagelijkse reddingsexpedities in het land van 'Java-gebaseerde microservices op smaak gebracht met lenteregens in de duinen van Kubernetes en Google Cloud' verricht hij graag publieke diensten voor Log4j.

Over zijn talk ‘How did the Log4j-crew survive Log4shell?’ zegt hij zelf het volgende: “Ik ben een Log4j-maintainer, dus weten jullie vast wel waar ik me afgelopen Kerstmis mee heb beziggehouden: het bestrijden van de Log4Shell-exploit die talloze diensten over de hele wereld trof, van Minecraft, Twitter, Amazon, Alibaba en Steam tot drieletter-agentschappen, noem het maar op. Ik zal delen hoe het voelde om in de cockpit van dit brandende vliegtuig te zitten. Wat is er gebeurd, wat is de huidige status, wat gaat er onherroepelijk volgen en … wat kunnen we ervan leren?”

De command line is alles (Devops)

Dr. Jeroen Janssens runt Data Science Workshops, een trainings- en coachingbureau dat in-company trainingen, inspiratiesessies, hackathons en meet-ups organiseert. Hij is tevens auteur van het boek ‘Data science at the command line’. ‘De echte developer kan niet zonder de command line’, is de titel van zijn lezing.

De Unix command line is decennia geleden uitgevonden, maar blijft een essentieel hulpmiddel voor de developer. Door kleine, krachtige tools te combineren, kun je op een efficiënte en flexibele manier allerlei devops-taken uitvoeren, zoals software installeren, versiebeheer, servers configureren, api’s testen, databases beheren, logs inspecteren en resources monitoren. Na afloop van deze presentatie heb je een goed idee van hoe je de command line kunt integreren in je bestaande workflow.

Janssens heeft een PhD in machinelearning, behaald bij Tilburg University, en een MSc in kunstmatige intelligentie, behaald bij Universiteit Maastricht.

Zo koop je je kaarten

Er zijn reguliere tickets (299 euro) te koop. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.