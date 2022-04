Tweakers zoekt een techredacteur voor achtergronden en nieuws

Heb jij een brede interesse in tech en houd je ervan om onderwerpen uit te diepen? Wil jij deel uitmaken van de grootste technologie- en elektronicasite van Nederland en België en werken in een team van mensen die net zo enthousiast zijn over tech als jij? Dan komen we graag met je in contact, want we zoeken een redacteur voor het schrijven van achtergrondartikelen en nieuwsberichten op Tweakers.

Wie wij zoeken

Jij bent voor ons de ideale kandidaat als je:

een passie hebt voor technologie;

de actualiteit rondom technologie op de voet volgt;

nieuws als startpunt ziet voor duiding in uitgebreidere verhalen;

de vaak complexe techonderwerpen helder uiteen kan zetten;

vol ideeën zit voor artikelen;

enthousiast onderwerpen voorstelt en uitwerkt;

de juiste bronnen weet te benaderen om onderwerpen uit te diepen;

snel, foutloos en accuraat kan schrijven;

ervaring hebt met schrijven;

affiniteit hebt met de doelgroep van Tweakers.

Wat doe je als Tweakers-techredacteur?

Je komt te werken in het nieuwsteam van de Tweakers-redactie. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor de publicatie van artikelen over actuele onderwerpen. Die onderwerpen werk je uit tot achtergrondverhalen, interviews en nieuwsberichten. Je vindt je weg in betrouwbare bronnen en neemt contact op met deskundigen, bedrijven en anderen om accurate informatie te verkrijgen. Je kunt techonderwerpen helder uitleggen en schrijft artikelen die de lezer duidelijk maken wat er werkelijk speelt. Die artikelen kun je snel en accuraat schrijven.

Je komt te werken in een hecht team van redacteuren die net zo enthousiast over tech zijn als jij. Samen met hen kun je belangrijke technologische ontwikkelingen uitdiepen en brainstormen over de beste manier om de lezer van informatie te voorzien. Tweakers richt zich daarbij op de echte techliefhebber, die plezier uit technologie haalt en er alles over wil weten. Als redacteur maak je deel uit van de Tweakers-community en je hebt dan ook veel contact met lezers.

Wat wij bieden

Dit kun je verwachten:

een fulltime contract, maar een werkweek van vier dagen is bespreekbaar;

een salaris in schaal I of J van de cao Uitgeverijbedrijf; de hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

de flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie in Amsterdam te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan? Solliciteer dan uiterlijk 26 april. Je krijgt binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Olaf, Nieuwscoördinator bij Tweakers, beantwoordt graag je vragen. Stuur een mail naar olaf@tweakers.net of stuur een bericht naar 06-38826653.