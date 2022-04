Webtoegankelijkheid, en technologie & de mens: sprekers op Tweakers Dev Summit

Nu de kaartverkoop voor de Developers Summit 2022 behoorlijk op stoom begint te raken, kunnen we steeds meer tipjes van de sluier oplichten. Zo kunnen we vandaag opnieuw een aantal sprekers bekendmaken. Naast aanwezige partners KPMG, Jumbo, politie, Schuberg Philis, NS, Prodrive Technologies, DDA, Bol.com en Aegon, zullen Alix Rübsaam van de Amsterdam School for Cultural Analysis en Rian Rietveld van Level Level mooie talks verzorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan snel je ticket, via de button onderaan dit artikel!

De Developers Summit vindt dit jaar (eindelijk weer!) als fysiek event plaats, op 23 juni 2022 in DeFabrique in Utrecht. De diverse tracks (devops, back-end, AI, frontend, security & privacy, en smarthome) omvatten verschillende talks en demo’s. Daarnaast is er ruimte voor een hapje, drankje en de mogelijkheid tot socializen. Nadat we eerder de eerste sprekers bekendmaakten die zijn voortgekomen uit jullie ‘call for proposals’-inzendingen, kunnen we vandaag twee nieuwe sprekers aankondigen.

De grens tussen mens en technologie (AI)

Alix Rübsaam is onderzoeker op het gebied van het post-humanisme en de filosofie van technologie. Ze is PhD-kandidaat aan de Universiteit van Amsterdam en betrokken bij de Amsterdam School for Cultural Analysis. Haar lezingen gaan over onderwerpen als disruptie, HR en artificial intelligence, waarbij de nadruk altijd ligt op het grensgebied tussen computer en mens. ‘Wat betekent het om mens te zijn?’, ‘In hoeverre verbetert technologie de mens?’ en ‘Wat is de sociale en culturele impact van AI en autonome wapens op de mensheid?’, zijn vragen die haar bezighouden.

Websites voor iedereen, ook voor mensen met een beperking

Rian Rietveld is specialist webtoegankelijkheid en werkt in Rotterdam voor het webbureau Level Level. Ze geeft les bij The A11Y Collective, een online platform over toegankelijkheid. Ze traint zowel het Level Level-team als de klanten ervan, en levert consultancy-diensten aan internationale webbureaus.

In haar talk ‘Webtoegankelijkheid, hoe pak je het aan?’ gaat Rian in op het bruikbaar maken van websites voor alle bezoekers, dus ook voor mensen met een beperking. Daarbij neemt ze onder andere de steeds strenger wordende wetgeving in ogenschouw. Rian legt uit welke stappen je kunt nemen en waar je goede informatie kunt vinden. Als bonus krijgen toehoorders drie quick wins waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Reguliere kaarten te koop, Early Bird-tickets uitverkocht

De Early Bird-tickets zijn inmiddels uitverkocht, maar er zijn nog reguliere tickets (299 euro) beschikbaar. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan wordt uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.