OnePlus Nord CE 2 5G: middensegment model met veel techniek

OnePlus heeft onlangs een nieuw vlaggenschipmodel uitgebracht; de OnePlus 10 Pro 5G. Dit is een high-end smartphone met veel functionaliteiten en een prijskaartje in het hogere segment. Wie minder geld wil uitgeven maar toch een complete, moderne smartphone wil die snellaadt en goede foto’s maakt, kan voor de OnePlus Nord CE 2 5G gaan.

Als we naar de vormgeving van de Oneplus Nord CE 2 5G kijken, valt het slanke uiterlijk op. Met een dikte van slechts 7,8mm is het toestel zelfs slanker dan de originele OnePlus Nord CE. Het is bovendien de dunste smartphone van OnePlus sinds de OnePlus 6T. Hij past makkelijk in een binnen- of broekzak en met een gewicht van 178 gram is hij relatief licht.

De OnePlus Nord CE 2 5G kent twee uitvoeringen, Grey Mirror en Bahama Blue. Leuk detail: de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is bij deze telefoon weer van de partij. De OnePlus Nord CE 2 5G beschikt daarnaast over twee simkaartslots en een microSD-kaartslot, waarmee je de opslagruimte van het toestel kunt uitbreiden tot 1TB.

Prestaties en amoledscherm

Onder de motorkap vinden we de MediaTek Dimensity 900. Deze 6nm-chip heeft acht cores aan boord, verdeeld over Cortex A78 performance-cores en A55 efficiency-cores. De chip werkt op 2,4GHz en is voorzien van een Mali-G68 MC4-gpu. De MediaTek Dimensity 900 staat bekend als erg zuinig. Dit betekent dat je accu niet snel leegloopt als je meerdere apps open hebt staan, aan het gamen bent of een film kijkt. Verder is de chip geschikt voor 5G en andere verbindingstechnieken, zoals Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

De MediaTek Dimensity 900 biedt prima prestaties en is ook nog eens zuinig

Aan de voorkant van de OnePlus Nord CE 2 5G vinden we een 6,43 inch groot FHD+ Fluid-amoledscherm met een refreshrate van 90Hz. Dat moet ervoor zorgen dat je gemakkelijk, snel en responsief kunt scrollen tijdens het checken van je social media, het spelen van games en het gebruik van andere applicaties. Het scherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en ondersteunt zowel DCI-P3 als sRGB. Het display van de OnePlus Nord CE 2 5G is HDR10+-gecertificeerd, wat volgens de fabrikant diepere en rijkere kleuren oplevert bij gebruik van ondersteunde platforms zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime Video. Dat is een leuke extra als je je smartphone vaak gebruikt voor het kijken van series. Doordat het scherm een piekhelderheid van 1000 nits heeft, kun je het toestel ook prima gebruiken bij veel zonlicht.

Slimme camera’s van de OnePlus Nord CE 2 5G

De OnePlus Nord CE 2 5G is uitgerust met een drievoudige camera aan de achterzijde, met een primaire sensor met 64MP, een ultrawide-camera met 8MP en een macrolens met 2MP. OnePlus belooft dat je ook bij omstandigheden met weinig licht kleurrijke kiekjes kunt maken, dankzij het f/1-diafragma. De camera werkt in combinatie met AI-software zoals Nightscape, en heeft een verbeterde portretmodus.

Nightscape maakt in korte tijd negen verschillende foto’s bij verschillende belichtingen en brengt ze volgens de makers op een slimme manier samen tot foto’s die scherper, helderder en expressiever zijn. OnePlus meldt daarnaast dat de portretmodus is verbeterd, met nauwkeurigere randdetectie en de mogelijkheid om bij het fotograferen het niveau van door de software geproduceerde scherptediepte aan te passen. De portretmodus wordt zowel bij de 64MP-camera aan de achterzijde als de 16MP-selfiecamera ondersteund.

Ook het maken van video-opnamen is geoptimaliseerd, met behulp van AI-achtergrondverlichting en kleuroptimalisatie. Deze functies moeten de videokwaliteit verbeteren als je filmt in een omgeving met weinig licht. In ongelijk verlichte omgevingen zorgen speciale algoritmen ervoor dat de belichting consistenter is. Overigens kun je bij de OnePlus Nord CE 2 5G tegelijkertijd opnamen maken met de camera's aan de voor- en achterzijde.

Snel opladen en bescherming van de accu

De OnePlus Nord CE 2 5G is uitgerust met een 4500mAh-accu en ondersteunt 65W Supervooc-oplaadtechnologie. Dat betekent dat je de telefoon maar een kwartier aan de oplader hoeft te hangen om hem weer een dag actief te kunnen gebruiken; het laden gaat twee keer zo snel als bij de originele OnePlus Nord CE. In 32 minuten is het toestel 100 procent opgeladen. De laagspanning-laadoplossing van 65W Supervooc gebruikt acht ingebouwde sensoren en een onafhankelijke, geïntegreerde schakeling. Deze schakeling monitort de warmteontwikkeling in realtime en moet zo zorgdragen voor extra veiligheid en efficiëntie.

De OnePlus Nord CE 2 5G is voorzien van software die ervoor zorgt dat de accu tijdens nachtelijk laden gedurende een kortere periode op 100 procent zit; dit met het oog op de duurzaamheid van de accu. De 65W Supervooc-oplaadstekker en de herkenbare rode USB-C kabel worden meegeleverd met het toestel.

Beschikbaar in de kleuren: Blue Void, Charcoal Ink en Silver Ray

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord CE 2 5G is beschikbaar met 8GB ram en 128GB opslag. Hij is voor een prijs vanaf € 359,- te koop via OnePlus.com of in de Pricewatch.