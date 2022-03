Datascience-team Scuba zoekt op elk vlak naar verbetering bij NS

Van het veiliger maken van treinen tot slimmer omgaan met water en bestrijding van het graffitiprobleem: datascience-team Scuba van NS staat voor de meest uiteenlopende uitdagingen. "Door de transitie naar datagedreven werken, is dit een ontzettend interessante tijd om als datascientist binnen dit bedrijf te werken."

NS zet stevig in op data. Overal in het bedrijf worden processen 'datadriven', met positieve gevolgen voor de reiziger die zo snel, comfortabel, kostenvriendelijk en veilig mogelijk van A naar B moet worden gebracht. Een voorbeeld is de manier waarop NS is omgegaan met een incident dat begin vorig jaar plaatsvond. Een oude dubbeldekker van het type DDZ ontspoorde in de buurt van Den Haag, met enkele lichtgewonden en materiële schade als gevolg. Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaak, waarbij bleek dat er problemen waren met het remsysteem: remblokken sleten sneller dan verwacht, met als gevolg extra warmteontwikkeling, versmelting van metaal en vervorming aan wielen van een treinstel. Datascientists van NS ontwikkelden een algoritme dat gebruikmaakt van op meetlocaties van ProRail verzamelde data. Op basis hiervan is een onderhoudssysteem ingericht waardoor treinen nu eerder in onderhoud worden genomen.

Zoeken naar de juiste knoppen

"ProRail heeft ongeveer zestig meetstations door het hele land", vertelt Wouter Hordijk, datascientist bij NS. "Sensoren meten hier verschillende zaken bij passerende treinen, zoals het gewicht van treinstellen, maar ook de temperatuur bij de assen en wielen. Voor ons onderzoek was dat relevante data. Het algoritme dat wij ontwikkeld hebben, kan warmteontwikkeling in verschillende gradaties vaststellen. Hiermee hebben we een systeem ingericht dat onze collega's in de operatie adviseert, zodat ze bijvoorbeeld een monteur kunnen sturen of een trein zelfs even helemaal uit dienst nemen voor reparatiewerkzaamheden."

Wouter werkt sinds 2019 voor NS. In 2014 rondde hij zijn opleiding theoretische natuurkunde af, waarbij hij afstudeerde op het onderwerp quantum computing. Hij koos vervolgens echter voor een carrière in de consultancy. "Ik ben werkzaam geweest voor uiteenlopende klanten, waaronder NS, waar ik zoveel plezier en uitdaging heb ervaren dat ik de overstap heb gemaakt. Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een meer techgerichte cultuur en meer datagedreven werken. Naast mijn werk als datascientist doe ik dat door als adviseur presentaties te geven aan collega's, zoals over devops werken en programmeren met Python."

Van breinen naar treinen

Binnen Scuba, wat staat voor Scientific computing unit for business advancement, is Wouter collega van Bram Zandbelt, eveneens datascientist maar met een heel andere achtergrond. Bram: "Ik ben in 2006 afgestudeerd als neurowetenschapper en ben vervolgens de onderzoekswereld ingerold. Ik heb onder meer onderzoek gedaan in Nederland en de Verenigde Staten, waar ik aan vaardigheden zoals data-analyse en modelleren heb kunnen werken. Waar het in de wetenschap vooral draait om papers schrijven en publiceren, miste ik het samenwerken in een team en het maken van impact. Het vak datascience was in opkomst en ik zag dat mijn vaardigheden erop van toepassing waren. In 2019 ben ik bij NS komen werken. Wat ik leuk vind, is dat je hier echt maatschappelijke impact kunt maken. Iedereen kent het bedrijf, de helft van de Nederlanders reist jaarlijks minstens één keer met NS. Bovendien zijn het werk en de organisatie heel divers. Mijn collega's hebben de meest uiteenlopende achtergronden; elke dag sta ik wel ergens versteld van."

Samenwerking met de business

Scuba is een van de datascience-teams binnen de afdeling Data, Innovatie & Analyse (DIA). De missie van het team: waarde toevoegen aan NS door businessproblemen te vertalen naar dataproblemen, en "Juist de interactie is cruciaal om een product te kunnen leveren waar onze collega's echt iets aan hebben." met de inzet van datascience data-oplossingen te ontwikkelen om die ten slotte te vertalen naar businessoplossingen. "De interactie met de business maakt het werk in dit team interessant”, zegt Bram. “We zijn dan ook erg gemotiveerd om ons onder te dompelen in de business en te ontdekken hoe we daar aan knoppen kunnen draaien om het bedrijf beter te maken. "Dit begint al bij het formuleren van het probleem. We onderzoeken samen wat het probleem precies is en gebruiken daarbij de expertise uit de business. Maar ook gedurende een ontwikkeltraject is er veel contact. Juist de interactie is cruciaal om een product te kunnen leveren waar onze collega's écht iets aan hebben."

Verlagen van waterverbruik

Op ieder moment lopen er wel zo'n vijf projecten, in verschillende stadia van afronding. Een voorbeeld van een al afgerond traject is het al genoemde monitoring- en alarmeringssysteem voor onderhoud aan remsystemen. Een andere vraag die Wouter en Bram van hun collega's uit het onderhouds- en schoonmaakbedrijf kregen, ging over het efficiënter vullen van watertanks in treinstellen. "We hebben bijna vijfhonderd treinstellen en al die treinstellen hebben toiletten", vertelt Bram. Het is kritisch dat de watertanks niet leeg raken. Nu worden ze elke nacht bijgevuld, maar als we naar de data kijken, is dat lang niet altijd noodzakelijk. Gemiddeld gebruikt een trein maar 15 tot 20 procent van de capaciteit per dag. Als je minder vaak bijvult, scheelt dat tijd en geld, en ook gaat er minder water verloren in het proces." Scuba maakte een simulatie op basis van sensordata uit de treinen en rekende een groot aantal scenario's door, inclusief extreme omstandigheden zoals Koningsdag, waarbij reizigers de toiletten vaker gebruiken. Wouter: "De uitkomst is dat we per jaar ruim 60.000 bijvulacties kunnen besparen door het bijvullen slimmer in te roosteren, terwijl de kans dat een watertank leeg raakt minimaal blijft."

Minder kosten door graffiti

In elk traject dompelt het team zich helemaal onder in het businessvraagstuk. "Dat begint al bij de vraag waarom we iets moeten analyseren en oplossen", zegt Bram. "Vervolgens kijken we naar hoe we daar "Een enorme kostenpost van zo'n tien miljoen euro aan directe of indirect veroorzaakte schade, waaronder het schoonmaken en het niet kunnen rijden van treinen." met data-analyses, algoritmes of modellen oplossingen voor kunnen bieden, of iets haalbaar is en wat de risico's zijn. De beslissingen nemen we samen met de business. Als we vervolgens doorgaan, onderzoeken we de data, formuleren we hypotheses en doen we een voorstel voor een eerste iteratie van een product. Van daaruit gaan we naar een operationeel product, maar ook dan zijn we vaak nog niet klaar. Ook het onderhoud en het zoeken naar verbeteringen maken onderdeel uit van de levenscyclus van een dataproduct." Een van de initiatieven waar Scuba nu aan werkt, draait rond het probleem van graffiti op treinen. "Dit is een enorme kostenpost van zo'n tien miljoen euro aan directe of indirect veroorzaakte schade, waaronder het schoonmaken en het niet kunnen rijden van treinen. We kijken nu hoe we impact kunnen maken door beveiligingsmiddelen slimmer in te zetten op basis van data. We doen hiervoor grondig onderzoek, waarbij we praten met allerlei stakeholders binnen en buiten de organisatie, om de verschillende knoppen te identificeren waar we aan kunnen draaien."

Cultuuromslag

Het overleg met de collega's van NS Security voor het graffiti-project ervaart Wouter als inspirerend. "Door gesprekken met ze te voeren, leren we hun processen kennen en kunnen we meedenken over onze bijdrage aan hun wereld. Aan de andere kant maken zij kennis met datagedreven werken. Die synergie vind ik heel mooi; zo kom je tot oplossingen die maakbaar zijn, gewenst zijn en effect hebben." Het is illustratief voor de omslag die momenteel binnen NS plaatsvindt. Bram: "Die transitie is echt niet alleen een technische oefening. Het is ook een cultuuromslag en wij zitten er met ons team middenin. Dat maakt dit een ontzettend interessante periode om als datascientist bij NS te werken."

