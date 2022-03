December Prijzen Parade 2021 - Dag 8

Win een Acer Swift 1

Voor het zevende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Laten we er met zijn alle een geweldige anderhalve week van te maken die volop in het teken staat van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet dit in samenwerking met zijn partners. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je een Acer Swift 1 (SF114-32-P9L6) winnen, mogelijk gemaakt door Acer.

Productspecificaties

Productinformatie vanuit Acer

Specs Licht en dun

Deze laptop staat altijd voor je klaar, en bovendien kun je een kleur kiezen die precies bij je past. Met slechts 1,3 kg en 14,95 mm neem je deze laptop op elk avontuur mee. Sterk en stil type

In de slanke Swift 1 schuilt een echte krachtpatser. De nieuwste Intel® Pentium® Silver Processor houdt alles op optimale snelheid terwijl het ventilatorloze ontwerp geluiden tot een minimum beperkt voor de perfecte werkomgeving. Lange batterijduur tot 20 uur

Je wilt je er onderweg geen zorgen over hoeven maken dat je laptop niet meer naar verwachting presteert. De Swift 1 heeft alle energie die nodig is voor een hele dag werk en entertainment. Als de batterij bijna leeg is, kun je met de functie Snel opladen na slechts 30 minuten opladen weer tot wel 4 uur vooruit. Schermdiagonaal: 14'' Resolutie: 1920x1080 (Full HD) Toetsenbordindeling: Qwerty Videochip: Intel UHD Graphics 605 Werkgeheugen: 8GB Totale opslagcapaciteit: 256GB

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

December Prijzen Parade 2021 - Acer - Dag 8 Poll Ja, ik wil kans maken op een Acer Swift 1

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 6 december 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 14 december 2021, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 14 december 2021 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Acer zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.