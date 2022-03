December Prijzen Parade 2021 - Dag 9

De ASUS VivoBook Pro 14 K3400PH-KM039T is een kleine krachtpatser met een oled-scherm. Dankzij de 11e generatie Intel Core i7 en 16GB werkgeheugen multitask je tussen zwaardere programma's zoals Adobe Photoshop en Premiere Pro. Ideaal voor de studie of als je even creatief bezig wilt zijn.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, zei de beste voetballer van Nederland ooit. Dat geldt hier eigenlijk totaal niet, want je ziet het direct. Dankzij het oled-scherm spatten de kleuren namelijk van het scherm, maar tegelijkertijd is zwart écht zwart. Dat komt van pas als je bijvoorbeeld Fortnite of andere (light) games wilt spelen, met behulp van de ingebouwde Nvidia GeForce 1650 Max-Q-videokaart. Of als je een serie of film wilt kijken, want dan komt het oled-scherm echt het best tot z’n recht. Wist je trouwens dat het ook nog eens beter en rustgevender (minder schadelijk blauw licht) is voor je ogen? Lees hier de andere voordelen van een oled-scherm.

Veel op pad? Dat is geen probleem, want met zijn 14 inch is deze laptop handzaam en hij weegt maar 1,4 kilo. Verder is de VivoBook Pro 14” ook nog eens extra veilig, dankzij de one touch-vingerafdrukscanner waar je gemakkelijk mee inlogt en ... het ingebouwde schuifje voor de webcam. Dat ga je ongetwijfeld veel gebruiken.