Leer omgaan met modellen van COVID-data in IBM-webinar

De toepassing van ai kan Nederlandse ziekenhuizen helpen de toestroom van coronapatiënten beter te verwerken. Maar hoe bouw je zo’n model? Met dit uitdagende vraagstuk ga je aan de slag tijdens het IBM-webinar over ai en modelleren. Experts helpen je in een online workshop jouw skills op dit gebied te verbeteren.

Ben je al langer geïnteresseerd in ai en misschien zelf al bezig met ai-tooling en/of het maken van modellen? Dan is dit webinar absoluut voor jou bedoeld. Op 22 september 2020 bespreken verschillende experts het gebruik van data en het bouwen van voorspellende modellen. Damiaan Zwietering, developer advocate bij IBM, laat zien hoe je data eenvoudig in kaarten zichtbaar kunt maken. Speciaal te gast tijdens de sessie is dr. Piet Melief, landelijk coördinator van de intensive-care-capaciteit voor alle Nederlandse ziekenhuizen. De laatste maanden is deze capaciteit natuurlijk een ‘hot topic’, tegen de achtergrond van de coronapandemie. Toepassing van data-intelligence kan ons helpen de gevolgen van deze pandemie beter op te vangen.

Hoe om te gaan met data?

Het eerste deel van het programma, dat begint om 18.30 uur, is een rondetafelgesprek waarin naast dr. Melief en Damiaan Zwietering ook Justin Halsall (moderator) en Frank Everaardt (Tweakers Partners) zullen aanschuiven. We brengen je hierbij snel up-to-speed over ai en het modelleren van data, aan de hand van interessante voorbeelden. Vervolgens gaan we dieper in op het scenario van COVID-19 en het vraagstuk hoe we in Nederland de ic-capaciteit beter kunnen beheren. Met dr. Melief als ervaringsdeskundige illustreren we de verschillende manieren om naar data te kijken en proberen we de vraag te beantwoorden hoe je hiermee om kunt gaan.

Ontdek waarom voorspellen zo lastig is

De toepassing van machinelearning en ai in de wereld van COVID-19-data is interessant. Het zal je snel duidelijk worden waar de kansen en valkuilen liggen. Damiaan Zwietering, specialist op dit gebied, zal ingaan op zaken als curve-fitting om erachter te komen hoe je Europese COVID-gegevens beter kunt gebruiken. In een eerdere sessie tijdens Code @ Think kwam al een simpel model aan de orde, en nu gaan we een complex model bekijken en leren hoe we daar de inzichten van kunnen analyseren. Bij de komende webinar hoort een workshop waarbij je zelf in een Python-omgeving in IBM Cloud kunt werken. Je zult wiskunde, statistieken en machinelearning gebruiken om modellen te genereren. Gaandeweg kom je er daarbij achter waarom voorspellen een lastige uitdaging is.

Leer zelf met modellen om te gaan

In de workshop maken we de stap naar het mappen van data. Je gaat zelf aan de slag met het verkennen van de gegevens. Extra interessant is dat je hier de limieten van machinelearning en ai zult tegenkomen. Er is immers (nog) geen ‘off the shelf’ ai die data als input neemt en ons bijvoorbeeld vertelt hoeveel nieuwe besmettingen we volgende week kunnen verwachten. Hier is ervaring en veel ‘human intelligence’ voor nodig. Misschien ben jij wel degene die na de workshop met het ei van Columbus komt en een van de grootste vraagstukken van dit jaar weet op te lossen? Het IBM-webinar biedt in ieder geval de kans om een eerste stap te zetten.

Het volledige programma:

18:30-19:30 - Interactieve live-sessie

19:30-19:45 - Video-break

19:45-20:15 - Intro workshop

20:15-21:15 - Workshop

21:15-21:45 - Bespreking en afsluiting

Wil je meedoen aan de IBM-webinar over ai en modellering van data?

