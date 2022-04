Terugblik op de Developers Summit 2020: tijd en ruimte voor nieuwsgierigheid

Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar afgelopen februari kwamen we nog met honderden developers bijeen in DeFabrique in Utrecht. Geen vraag was te gek op deze dag. Van existentieel (‘Zijn we als mensen alleen in dit universum?’) tot hands-on (‘Hoe bouw ik een machinelearning-model met TensorFlow en Go?’). In een aantal video's blikken we terug op dit bijzondere evenement. Daarbij komen deeltjeswetenschapper James Beacham (CERN) en developer advocate Natalie Pistunovich (Aerospike Database) aan het woord.

Waarom is een deeltjeswetenschapper een van de keynote-sprekers tijdens een evenement voor developers? Volgens de Amerikaan James Beacham is er tussen de twee beroepsgroepen een filosofisch verwantschap. “Beide zoeken oplossingen en antwoorden op vragen. En als die er niet zijn, vinden ze die desnoods zelf uit.” In het geval van CERN resulteerde dit in de Large Hadron Collider (LHC), ’s werelds grootste wetenschappelijke experimentele opstelling ooit. De LHC is een 27 kilometer lange tunnel, 100 meter onder de grond op de grens van Frankrijk en Zwitserland, met supergeleidende magneten waarin deeltjes bij een temperatuur van -271 graden Celsius met bijna de snelheid van het licht miljoenen keren per seconde op elkaar botsen.

Geobsedeerd door de randen van kennis

Een deeltjeswetenschapper is in sommige opzichten een Zwitsers zakmes: coder, theoreticus en elektronicaspecialist in één. Beacham: “Dat betekent wel dat onze programmaregels niet de elegantste zijn, maar het werkt. Er is absoluut ruimte voor verbetering en hulp van developers is hier altijd welkom.” Tijdens de Developers Summit op 13 april vertelde Beacham over de fascinerende wereld van CERN en de vragen waar hij met zijn collega’s antwoorden op zoekt. Leven we in een multiversum? Is er intelligent leven buiten de aarde? “Net als veel van mijn collega’s ben ik geobsedeerd door de randen van de menselijke kennis. Ik zeg altijd maar: wie het antwoord ‘het is gewoon zo’ nooit accepteert en altijd door blijft vragen naar het hoe en waarom, komt vanzelf uit bij onderzoek naar de kleinste deeltjes van ons bestaan.”

Machinelearning met TensorFlow

Dit soort nieuwsgierigheid drijft ook iemand als Natalie Pistunovich. De geboren Israëlische is tegenwoordig developer advocate voor Aerospike Database, en ze werkte in het verleden als engineering manager, back-end developer en hardware engineer. In Utrecht vertelde ze over haar ervaringen met machinelearning en Tensorflow. Opvallend is dat ze veel met de programmeertaal Go werkt, niet de meest voor de hand liggende keuze bij machinelearning (“Dat zou eerder Python zijn”), maar haar ervaring is dat het goed werkt.

Het in productie brengen van een ml-model is nog niet eenvoudig. In Utrecht deelde Pistunovich daarover haar ervaringen. In haar interview met Tweakers verwees ze naar de tv-serie Silicon Valley, in het bijzonder de Hotdog-aflevering, waarin een programmeur een app heeft ontwikkeld voor het herkennen van voedsel. Deze app blijkt vervolgens alleen maar in staat om hotdogs te herkennen. De 2.0-versie van Tensorflow is gebouwd op dit soort ervaringen en kan onder meer het classificeren van beelden eenvoudiger maken. Dit is natuurlijk niet alleen van belang voor het herkennen van een hotdog. Tests in de gezondheidszorg laten zien dat ai-analyses soms accurater zijn dan die van menselijke artsen. “Het mooie van machinelearning is dat de ontwikkeling ervan ons dichter bij de toekomst brengt, waarin machines onze bondgenoten zijn.”

