PostNL wil pakketbezorging verbeteren met cloud-native- & opensource-oplossingen

Als het gaat om post- en pakketbezorging verandert het verwachtingspatroon van klanten snel, net als de achterliggende techniek die nodig is voor een soepel logistiek proces. PostNL is daarom al enkele jaren onderweg in een grootschalig verandertraject. Van de eigen datacenters was al afscheid genomen, de volgende stap is een eigen cloud-native engineering-capability die vooruitstrevende, zelf ontwikkelde oplossingen moet opleveren.

PostNL maakt als bedrijf een transitie door: van een traditionele post- en pakketbezorger naar een logistiek e-commercebedrijf. Dat gebeurt binnen een markt die veel kansen biedt. Enerzijds zijn er ‘IT-heavy’ spelers zoals nationale en internationale webshops, waarbij PostNL streeft naar ketenintegratie door systemen goed op elkaar aan te sluiten. Anderzijds werkt PostNL continu aan het verbeteren van de eigen operatie. Hier liggen talrijke mogelijkheden voor optimalisatie vanuit IT-perspectief. Iets wat begint met een goede informatievoorziening. Ronald Allard, lead architect voor het logistieke domein binnen PostNL: “Onze logistiek verwerkt dagelijks alleen al honderdduizenden pakketten. Om dit zo optimaal mogelijk in te richten, is het de uitdaging dat we alles wat er op ons afkomt in beeld hebben. En dat we de zendingen daardoor snel, goed en passend bij de wensen van de klant afleveren.”

Multicloud

Net als veel andere bedrijven zag ook PostNL jaren geleden het potentieel van de cloud. “Het was een ontwikkeling waar we in geloofden. Alle infrastructuur die in onze datacenters stond, zijn we vanaf dat moment gaan migreren naar de cloud, waarbij we kozen voor een multicloudstrategie.” Afhankelijk van het domein werd gekozen voor een optimale aanbieder. Logistieke processen gingen primair naar AWS, andere domeinen verhuisden naar onder meer Salesforce en SAP.

Wat het draaien van de logistieke processen op AWS betreft, zegt Allard: “We zijn er langzaam ingegroeid. We zijn ooit, alweer tien jaar geleden, begonnen met een kleine proof of concept en inmiddels draait vrijwel alles op dit platform. We hebben het per applicatie benaderd. Van legacy-applicaties hebben wij voor een groot deel afscheid genomen. Als je kijkt naar onze logistieke backbone, werken veel systemen daar nu met een totaal andere technologie dan vijf jaar geleden. Toen deden we nog veel lift&shift-migraties waarbij we de server een-op-een naar de cloud migreerden. De laatste jaren is dat veranderd en maken wij meer gebruik van cloud-native technologieën, waardoor we automatisch kunnen schalen en minder beheer nodig hebben.”

Einde aan legacy?

De manier van werken met betrekking tot de cloud verandert doorlopend. Waar bijvoorbeeld enkele jaren geleden nog veel gebruik werd gemaakt van “verschillende kleine cloudproducten”, zijn deze inmiddels uitgefaseerd wegens een gebrek aan schaal en integraties. Met dat laatste doelt Allard op integraties met tooling zoals Kafka, Kinesis en SQS, die AWS wél biedt. Dit wil overigens niet zeggen dat cloud-native overal heilig is. “We maken uitzonderingen als dit nodig is. Het product van onze interne klant staat centraal. Een systeem moet bijvoorbeeld altijd werken. Het logistieke proces dat wij ondersteunen gaat vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week door. Wij kunnen ons geen onderhoudswindow van vier of vijf uur veroorloven waarin alle systemen plat liggen.” Onderdeel van deze keuzes is dat er nog wel it-infrastructuur aanwezig is in de sorteercentra, maar verder alles in de cloud draait. Of de on-premise systemen op termijn ook naar de cloud kunnen? “De tijd zal het leren, het zijn essentiële systemen die weliswaar een on-premise component nodig hebben, maar voor inzicht en sturing wel zijn verbonden met ons centrale it-landschap.”

Met cloud-native en serverless technologie, draaiend op het AWS-platform, wil PostNL niet alleen sneller pakketten kunnen afleveren, maar ook beter kunnen reageren op pieken en dalen in volumes. Allard: “Wij willen onze planning- en forecastingmogelijkheden verbeteren. Daarvoor gaan wij onze eigen data efficiënter gebruiken. Dat zal voor ons verschillende voordelen met zich meebrengen, maar als eindklant zul je het vooral merken in onze informatievoorziening over de status van je pakket. Bijvoorbeeld over waar je pakket op elk moment is.” Een ander voordeel is dat je als klant veel meer controle krijgt, met daarbij volop mogelijkheden om in te grijpen. Als je onverwacht niet thuis bent, kun je heel eenvoudig last minute een pakket bij je buren laten afleveren. Of desnoods gewoon op het terras, als dat je op dat moment beter uitkomt.”

Als ‘logistiek e-commerce bedrijf’ wil PostNL op het gebied van de it-logistiek vooroplopen. “De Champions League van de logistiek, dat is ons speelveld. Om die positie vast te houden, zetten we in op wat wij hier ‘software defined logistics’ noemen: cloud-native logistieke it met daarbij - en dat is essentieel - onze eigen cloud-native software engineering-capability. Allard verwacht dat PostNL met partners voor specifieke it-processen blijft werken, “maar wel in een andere verhouding dan nu”. Meer regie op it is de inzet, met mensen die de eigen (logistieke) organisatie van A tot Z kennen en daardoor het verschil kunnen maken. “We verwachten dat we niet alle producten die we nodig hebben, off-the-shelf kunnen kopen. Die moeten we zelf realiseren, toegespitst op onze eigen behoeften, met onze eigen mensen en expertise. Daarmee gaan wij als logistiek bedrijf het verschil maken in de e-commerceketen.”

Opensource waar mogelijk

Het platform draait zoals gezegd op AWS, met Mendix-tooling en onder de motorkap veel C# en Java. Allard legt de keuze voor Mendix uit. “Hiermee doen we vooral low code-development op systemen die pakketten routeren door ons landschap. Met Mendix kunnen wij onze ontwikkelsnelheid vergroten.” In de keuze voor software is er zeker geen sprake van ‘one size fits all’. De trend binnen PostNL is wel om steeds meer opensource-producten te gebruiken, merkt Allard op. “In het verleden hadden we veel meer corporate, proprietary software. Opensource is echter veel flexibeler, al moet je er wel zelf de expertise voor vinden.”

Voor dit laatste zijn mensen nodig met gevoel voor it én logistiek. De engineering-afdeling werkt bij PostNL volgens het DevOps-principe ‘you build it, you own it, you run it’. De volgende stap is nu het bouwen en verbeteren van cloud-native oplossingen. In eerste instantie moet de eigen cloud-native software engineering-capability, waarvoor PostNL bezig is engineers aan te trekken, leiden tot een verbeterd logistiek it-platform. Maar er ligt ook een enorme uitdaging op het gebied van innovatie. “Binnen deze verzameling systemen, waar alle pakketten doorheen gaan, zullen bijvoorbeeld technologieën zoals ai en iot de komende jaren steeds belangrijker worden.”

Pionierswerk

Organisatorisch heeft de omslag naar een eigen cloud-native software engineering-capability, die binnen de komende twee jaar moet plaatsvinden, de nodige voeten in de aarde. “In sommige zaken zijn wij al heel goed, bijvoorbeeld in procesintegraties met onze partners, waarvan wij er heel veel hebben. Maar wij creëren nu ook voor het eerst een engineering-capability binnen ons bedrijf, die gebruikmaakt van mobile, opensource Mendix- en AWS-technologieën. En ci/cd-pipelines om dit kostenefficiënt te kunnen doen, met een buitengewoon hoge mate van beschikbaarheid.” Kortom: pionierswerk. Dat ook gekoppeld is aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Allard, ten slotte: “Dat maakt het werk hier zo interessant. Wat we hier doen, heeft impact op al die honderdduizenden pakketjes en miljoenen brieven, en de reis die zij afleggen, van verzender naar bestemming. Als je daar iets in kunt verbeteren, profiteren daar miljoenen Nederlanders van.”