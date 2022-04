Oproep voor BE Tweakers-leden: review de digitale bank Aion en krijg 100 euro!

Aion, een nieuwe online bank die artificial intelligence en machinelearning inzet om bankzaken te managen, komt met een wel heel bijzondere uitdaging. Tweakers Partners en Aion storten 100 euro op je rekening als jij de banking-app van Aion wil testen. Sorry ‘Hollanders’, deze oproep is exclusief voor Belgische Tweakers-leden, om de simpele reden dat de Aion-app nog niet actief is in Nederland.

Een bank waar je fysiek naartoe moet is niet meer van deze tijd. Althans, daar zijn de mensen van Aion van overtuigd. Bovendien heeft deze honderd procent digitale bank een vaste abonnementsprijs en geen onverwachte kosten. Aanmelden, leningen aanvragen, bankproducten beheren … alles gaat online. Bovendien claimt Aion veiliger, kostentransparant én kostencompetitief ten opzichte van andere banken te zijn.

De techniek achter Aion

Aion is de eerste bank in Europa die in Googles cloud is gebouwd en gebruikmaakt van het Vodeno Cloud-platform. Daarnaast is Aion de eerste bank die een elektronisch (biometrisch) paspoort met een NFC-chip gebruikt om klanten te registreren. Tijdens het proces van het zoeken naar de beste aanbiedingen voor klanten en backoffice-functionaliteit maakt Aion gebruik van kunstmatige intelligentie en machinelearning, om winst voor klanten te maximaliseren en (operationele) kosten te verlagen.

Bankieren via de Aion Bank in de Vodeno Cloud biedt volgens de Belgen velerlei voordelen. Zo stelt Aion dat alle gegevens van elke klant zich op één enkele plaats bevinden en met de beste blockchainbeveiliging van dit moment worden beschermd. Bovendien zijn custom made-aanpassingen van producten en diensten per klant mogelijk. De diensten en producten kunnen daarnaast razendsnel worden aangepast aan de nieuwste regelgeving, en Aion rapporteert aan de toezichthouders.

Doe mee met het Aion-testpanel en besteed 100 euro

Nu klinkt dat op papier natuurlijk allemaal prachtig, maar hoe werkt het in de praktijk? Is Aion wel zo gebruiksvriendelijk en veilig als deze bank stelt? Aan het Tweakers-testpanel de eer om dat uit te zoeken.

Om het abonnement en de bijbehorende rekening te kunnen testen, moet er uiteraard wel geld op staan. Daarom zorgt Tweakers Partners ervoor dat maar liefst 75 euro op je rekening wordt gestort en vult Aion dit bedrag aan met nog eens 25 euro, zodat je in ieder geval transacties kunt testen. Maak dus maar vast een wishlist met wat jij tijdens het reviewen wil kopen.

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over de banking-app van Aion? Geef dit aan in onderstaande poll. Wanneer je geselecteerd bent om mee te doen, moet je een account aanmaken via een speciale link. De review dien je te plaatsen in een speciaal topic op het Tweakers-forum. Nadat alle bevindingen hier zijn gedeeld nemen we een video op met Mark Wijsman (Presentator Tweakers Partners), die in een review-recap de opvallendste resultaten zal belichten.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 14 september 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 21 september 2020 08:00, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 22 september 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de vier weken na ontvangst de app te testen en een uitgebreide review te publiceren in een speciaal aangemaakt forumtopic.

Winnaars dienen zelf via een speciale link die zij per e-mail ontvangen een account aan te maken bij Aion.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Aion zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.