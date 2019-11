Tweakers Developers Summit - Claim nu je studententicket!

Stel: je bent IT-student en hard aan het werk om te bereiken wat je later wilt worden. Dagenlang zit je te ploeteren achter je bureau om colleges en tentamens voor te bereiden. En dan, tijdens een welverdiende pauze, kijk je op Tweakers en zie je dat op 13 februari 2020 de Developers Summit in DeFabrique in Utrecht plaatsvindt. "Daar wil ik heen", denk je, "want dit zou mij zomaar eens kunnen helpen tijdens mijn studie". Bovendien zie je dat James Beacham als keynotespreker op het podium staat. "Dat is best een vette spreker. Die wil ik zien!"

Herken jij je in bovenstaand verhaal? Volg jij een IT-gerelateerde studie? Dan kom je in aanmerking voor de fikse studentenkorting voor de Developers Summit 2020. Het normale tarief, dat straks 299 euro bedraagt, wordt voor studenten verlaagd tot slechts 75 euro.



Aanmelding studententicket

Hoe kun je aanspraak maken op zo'n studententicket? Heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar devsummit@tweakers.net met als onderwerpregel: Studententicket Developers Summit. Voeg aan je mailbericht een digitale kopie van je inschrijving voor het huidige studiejaar toe. Van ons krijg je vervolgens een speciale link naar de kaartverkoop voor studenten. Let op: er is een beperkt aantal studententickets beschikbaar, dus wacht niet te lang!

Om in aanmerking te komen, moet je op 13 februari 2020 nog steeds bij een IT-gerelateerde studie zijn ingeschreven. Hier kan bij de registratiebalie nogmaals naar worden gevraagd. Zorg dus dat je dit eventueel kunt aantonen tijdens het registreren.

Waarom studententickets?

Wij willen jong talent de kans geven om deel te nemen aan een dag vol kennis en inspiratie. Studenten hebben over het algemeen minder te besteden, daarom willen we ze graag tegemoet komen.

Ben je geen student, maar wil je wel een ticket kopen? Ben je benieuwd naar hoe het er vorig jaar aan toeging? Of wie de eerste sprekers zijn? Klik dan hieronder op Meer informatie.