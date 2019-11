Koop nu je kaarten voor de Meet-up VR in Gent

Op woensdag 27 november houden we de tweede Vlaamse Tweakers Meet-up. De bijzondere locatie waar hij plaatsvindt biedt decor aan een avond die helemaal in het teken staat van virtual reality. Voor een kaartje van vijf euro vermaken we je met drie interessante presentaties en een afsluitende borrel.

Meet-up II - VR Datum: woensdag 27 november 2019 Tijd: 18.00 - 22.00 Locatie: The Park Gent, Dok-Noord 7/bus 106, 9000 Gent België

The Park in Gent is een unieke locatie waar bezoekers zich kunnen laten onderdompelen in de wereld van vr. Consumenten kunnen The Park bezoeken om verschillende ervaringen met vr-games op te doen, maar 27 november is de setting speciaal ingericht voor de Tweakers Meet-up.

Vr-rugzak

Een van de drie presentaties zal worden gegeven door Mickel van den Bussche, productmanager workstations, retail Point of sales systemen & thin clients bij HP. HP bracht twee jaar geleden de Z VR Backpack op de markt, bedoeld om virtual reality te kunnen beleven zoals het is bedoeld: in alle vrijheid en volledig immersief. Ondertussen heeft HP niet stilgezeten en is er een update van de Backpack. Naast hardware-innovaties zal Bussche ook ontwikkelingen belichten rond de software die nodig is om vr aan te sturen.

Naast de presentaties is er de mogelijkheid om tijdens de ontvangst en de afsluitende borrel zelf een aantal mini-vr-games uit te proberen.

Programma

18.00 – 19.00 Ontvangst met drankje

19.00 – 19.25 Presentatie The Park

The Park Playground heeft ondertussen vier vr-ruimtes in België geopend. Het bedrijf vertelt graag meer over wat er allemaal technisch bij komt kijken om zo'n vr-hal up-and-running te houden.

19.25 – 19.50 Presentatie OneBonsai.com door Evarest Schoofs

OneBonsai ontwikkelt specifieke b2b-oplossingen op vr/ar-gebied. Evarest Schoofs licht een aantal concrete cases uit het bedrijfsleven toe.

19.50 – 20.15 Presentatie HP door Mickel Van den Bussche

Mickel van den Bussche licht in zijn talk de hardware- en software-evolutie toe van de Z VR-Backpack.

20.15 – 22.00 Borrel

Catering

Bij je kaartje zijn twee drankconsumptiebonnen inbegrepen. Op de locatie is een cheese- of veggieburger met friet verkrijgbaar, voor 8 euro. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Locatie

The Park Gent is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Vanaf station Gent is het een kwartier wandelen naar The Park, maar je kunt ook de bus nemen, deze stopt voor de deur. Kom je toch met de auto? Tegen betaling kun je onder The Park parkeren.

Klik hier voor de routebeschrijving.

Meer informatie over de meet-up is terug te vinden op de zone!