Meld je aan voor de bunq Hackathon 3.0 en maak kans op 2500 euro

Voor de derde keer op rij organiseert bunq zijn populaire hackathon. De uitdaging: maak een unieke bankieren-app die het leven gemakkelijker en leuker maakt.

Praktische informatie Wanneer: 22 november, 19.00 uur tot 23 november 21.00 uur.

Waar: bunq HQ - Naritaweg 131, Amsterdam

Vervoer: het bunq HQ ligt op twee minuten loopafstand van Station Amsterdam Sloterdijk

Eten & drinken: voor eten, drinken en snacks wordt gedurende de complete bunq Hackathon 3.0 gezorgd, zodat jij je kan focussen op het creëren van een nieuwe app.

Aanvullende informatie: https://developer.bunq.com/hackathon

Een app die eenvoudig de rekening van een first date deelbaar maakt door twee telefoons tegen elkaar te houden. Een softwaretoepassing die apparaten en hoeveel stroom ze verbruiken, in beeld brengt. Een stemassistent die blinde en slechtziende consumenten begeleidt tijdens internetbankieren. Dit zijn slechts drie van de vele apps die op de vorige bijeenkomst, de bunq Hackathon 2.0, zijn gemaakt. Tijdens de bunq Hackathon 3.0 worden deelnemers opnieuw uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen om binnen 24 uur een unieke app te ontwikkelen.

2500 euro voor de winnende app

Bunq, dat zichzelf graag profileert als de innovatiefste bank van Nederland, organiseert de bunq Hackathon 3.0, waar ter plekke out of the box apps worden gecreëerd die bijdragen aan beter, gezonder en efficiënter leven. Door bankieren te integreren in je dagelijkse routine maak je het leven eenvoudig en leuker, aldus de organisatie. Aan mogelijkheden geen gebrek, want ontwikkelaars kunnen volgens bunq iedere app maken die ze maar willen.

Als ‘Bank of The Free’ laat bunq de aanwezigen beschikken over ‘de krachtigste banking-api ter wereld’, waarmee ze vervolgens hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Het enige dat je mee hoeft te nemen, is je laptop, adapter, tandenborstel en de ambitie om het leven gemakkelijker te maken voor de medemens. Bunq zorgt voor de rest. Je mag meedoen als team, maar ook in je eentje. De appmaker die of het team dat na afloop als winnaar uit de bus komt, gaat met 2500 euro naar huis. Daarnaast zal de app gecoverd worden op bunqs communityplatform.

Wil jij jouw hackatonskills uitdagen tijdens de bunq Hackathon 3.0? Meld je dan aan door middel van onderstaande button.

Gebruik de RESTful open banking API van bunq om fintech-apps te bouwen die je nergens anders kunt bouwen en verander je bankervaring zoals jij dat wilt. Meld je hier aan voor één maand gratis toegang.