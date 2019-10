Welke Meet-ups moet Tweakers in 2020 organiseren?

In 2020 willen we opnieuw een reeks Meet-ups organiseren, verspreid over Nederland en België. Graag horen we welke onderwerpen die bij de evenementen aan bod kunnen komen, jullie interessant vinden. Ook willen we weten welke Meet-up-ideeën jullie verder hebben.

Het is alweer meer dan vier jaar geleden dat we aankondigden met Meet-ups te gaan beginnen. Met deze kleinschalige en soms wat grotere evenementen willen we jullie away from keyboard informeren over actuele onderwerpen met presentaties van deskundigen, maar ook willen we jullie de kans geven om je medetweakers en de mensen achter het platform te ontmoeten.

Voor de Meet-ups van volgend jaar zijn we niet alleen benieuwd welke onderwerpen jullie voorkeur hebben, maar ook wat jullie mening is over de frequentie van de evenementen, de regio's waar we ze houden en wat de overige inhoud zou kunnen zijn. In de vorige jaren hadden we zelf een reeks actuele onderwerpen en thema's op een rij gezet, waar jullie simpelweg uit konden kiezen. Dit jaar doen we dat ook, maar pakken we het iets uitgebreider aan.

We willen een indruk van jullie wensen krijgen via een korte vragenlijst die jullie kunnen invullen. Het zijn tien korte vragen en je kunt bijvoorbeeld aangeven hoe het ideale programma eruit zou moeten zien, welke tijden en dagen het beste uitkomen en hoe vaak jij jaarlijks een Meet-up zou bezoeken. Aan het einde kun je je e-mailadres opgeven, maar dit hoeft niet. We vragen hier alleen naar om je de kans te geven een Tweakers-goodiebag te winnen en gebruiken het adres ook alleen om je informeren als je gewonnen hebt.

Je vindt de vragenlijst hier. Alvast dank voor het invullen en wie weet treffen we elkaar op een komende Meet-up