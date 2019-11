Bekijk de grootste Black Friday-prijsdalers per shop en maak kans op een prijs!

Eindelijk is het zover: Black Friday staat weer voor de deur! Het moment waar iedere tweaker het hele jaar naar uitkijkt. Eindelijk kun je die felbegeerde telefoon, ssd, videokaart of welke gadget dan ook aanschaffen met een mooie korting. Mocht je onverhoopt geen passende aanbiedingen vinden, dan hebben we nog wat anders in petto. Tijdens de Black Friday van dit jaar kun je namelijk letterlijk in de prijzen vallen! Wil je weten hoe? Lees dan snel verder.

Belangrijkste prijsdalers per shop

Zoals je van Tweakers gewend bent, helpen we je al jaren optimaal te profiteren van alle aanbiedingen. Vorig jaar introduceerden we daarbij iets nieuws: een overzicht met echte prijsdalers in de belangrijkste categorieën, gebaseerd op data uit de Pricewatch. Dat overzicht is ook dit jaar weer op Tweakers te vinden. Maar daarnaast hebben we wat nieuws. Veelgehoorde feedback was dat jullie ook erg benieuwd zijn naar de prijsdalers in jullie favoriete shops.

In samenwerking met een aantal retailers hebben we daarom de meest interessante prijsdalers in een overzicht gezet. Je vindt ze nu per retailer, op dezelfde manier berekend als je gewend bent van het overzicht per categorie. Dit betekent ook dat de feed regelmatig wordt ververst. Wil je niks missen? Bookmark dan dit artikel en neem regelmatig een kijkje bij je favoriete retailer. Sommige retailers starten in de loop van de week met hun Black Friday-deals, maar je kunt tot die tijd al genieten van de mooie aanbiedingen in deze shops. Reden genoeg om af en toe terug te komen!

Maak kans op mooie prijzen!

Op de pagina’s van de shops vind je niet alleen de grootste prijsdalers, maar maak je ook kans op mooie prijzen. Ook als het product waar je naar op zoek bent niet in het aanbod zit, is het dus de moeite waard om een kijkje te nemen op deze shop-pagina’s!