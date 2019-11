Wat zijn de beste Black Friday-deals?

Eind deze week is het Black Friday, de dag dat winkeliers over de hele wereld stunten met prijzen. Vorig jaar hebben we de historische data uit de Pricewatch voor het eerst ingezet om met Black Friday voor jullie het kaf van het koren te scheiden, met een overzicht van de grootste prijsdalers in verschillende categorieën. Broodnodig vonden we, want niet elke aanbieding die je ziet, is echt een goede deal. Dit jaar doen we dat weer, maar dan net even beter.

In de praktijk blijft Black Friday niet bij een enkele dag, maar is het eerder een volle week, waarbij we uit ervaring weten dat een deel van de aanbiedingen vandaag al ingaat. Daarom zetten we dit artikel op maandag al online. De data op de achterliggende pagina's is dynamisch, dus het loont zeker om dit artikel te bookmarken en gedurende de week af en toe te bekijken. Je kunt ook prijsalerts instellen voor producten waarin je geïnteresseerd bent, zodat je een seintje krijgt wanneer de prijs daalt.

Ons overzicht begint met de allergrootste dalers binnen de hele Pricewatch. Hierbij kijken we naar populaire producten die een daling tussen 20 en 55 procent laten zien en bij ten minste vijf webshops beschikbaar zijn. We kiezen een bovengrens om prijsfouten zoveel mogelijk te weren. Omdat we vermoeden dat veel van jullie graag wat specifieker zoeken, hebben we ook de grootste dalers voor enkele populaire Pricewatch-categorieën op een rijtje gezet.

Verbeteringen

Bij het overzicht van vorig jaar gaven jullie aan onderscheid te willen zien tussen producten die wellicht kortgeleden in prijs zijn gestegen en nu weer dalen, en producten die voor het eerst sinds tijden zo'n lage prijs bereiken. Die functionaliteit hebben we eerder dit jaar ingebouwd in de Deals-algoritmen die aan de basis van dit artikel staan, en deze producten worden met een speciaal labeltje aangeduid. Het gaat hier om producten die een significante prijsdaling laten zien en die in de afgelopen vijf maanden niet zo goedkoop zijn geweest. Je kunt altijd de prijsgrafiek bij het product checken als je de hele prijshistorie wilt zien.

De data die we voor dit artikel gebruiken, wordt aan ons geleverd door webwinkels. Wij updaten deze feeds meer dan eens per uur om zo up-to-date mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat de feed vanuit de webwinkel niet actueel is en er prijsfouten tussendoor glippen.