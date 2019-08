Back to Reality - Dag 4: win een SteelSeries Apex Pro mechanisch toetsenbord

Ontmoet de SteelSeries Apex Pro, de volgende stap in mechanische toetsenborden met aanpasbare OmniPoint-switches. De SteelSeries Apex Pro beschikt over ’s werelds snelste schakelaar in de vorm van magnetische sensoren waarmee je een aanzienlijk snellere responstijd hebt dan met traditionele, mechanische schakelaars. Ook kun je de gevoeligheid per toets aanpassen. Daarmee is het een van de eerste toetsenborden die geschikt zijn voor vrijwel alle gamegenres. Met de Oled Smart Display rechtsboven in het toetsenbord stel je iedere switch naar voorkeur in en kun je notificaties van apps ontvangen. En met de rgb-verlichting stel je naar wens de kleuren van iedere toets in. Door de magnetische switches en de stevige aluminium behuizing gaat het toetsenbord zeer lang mee. Daarnaast biedt de afneembare premiumpolssteun extra comfort tijdens het gamen.