Back to Reality - Dag 5 en 6: win een Acer Chromebook Spin 13

Met de elegante aluminium Acer Chromebook Spin 13 onder je arm is het opnieuw naar school of werk gaan iets minder zwaar. De Chromebook Spin 13 heeft als eerste convertible Chromebook een 3:2-beeldscherm, zodat je meer van websites en documenten ziet. Dankzij Chrome OS werk je snel, stabiel en veilig in de cloud. En met een batterijduur tot 10 uur kun je de adapter gerust thuis laten.

Volledig metalen chassis met diamant geslepen details

Convertible design met 360-gradenscharnier

Quad-hd-display van 3:2 voor de scherpste beelden en efficiënt werken

Met een batterijduur tot 10 uur laat je je adapter thuis