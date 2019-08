Tweakers Developers Summit 2020 - Call for proposals

Op 13 februari 2020 vindt de volgende Tweakers Developers Summit plaats. In De Fabrique in Utrecht ontvangen we honderden developers die gedurende de dag internationale keynotes kunnen bijwonen en tussendoor hun kennis kunnen vergroten tijdens masterclasses. Net als in voorgaande jaren zoeken we naar sprekers en daarom openen we vandaag de call for proposals.

Tracks Developers Summit* 1) Webdevelopment 2) Security 3) Ai/machinelearning 4) Frontenddevelopment 5) Backenddevelopment 6) DevOps *Onder voorbehoud​​​​

Tracks 2020

Ben jij spreker of ken jij een goede spreker met een verhaal dat past binnen een van de tracks van onze Developers Summit? Dan horen we graag van je. Een aantal weken geleden plaatsten we een oproep waarin we vroegen welke tracks jullie voorkeur genoten. Naast vertrouwde tracks als Webdevelopment, Security en Ai/machinelearning kwam daaruit een aantal nieuwe tracks bovendrijven. Zo scoorden frontend- en backenddevelopment hoge ogen en werd vooral in de reacties veel gerept over DevOps. Dat alles heeft geresulteerd in de tracks die je in het kader hiernaast terugvindt.

Uiteraard zal elke sessie speciaal gericht zijn op developers en behouden we de diepgang die bezoekers van de Summit gewend zijn. De masterclasses duren 45 minuten en het volledige programma zal Engelstalig zijn.

Call for proposals

In de afgelopen jaren leidde onze call for proposals tot een aantal sterke masterclasses die het niveau van de Summit naar een hoger plan tilden. Daar hopen we deze keer opnieuw op. Heb jij een interessante case of veel waardevolle kennis te delen binnen een van de bovengenoemde tracks? Vul dan dit formulier in en we nemen contact met je op. En zoals gezegd, wanneer je iemand anders weet die niet op onze Summit mag ontbreken, noem hem of haar vooral in de comments of stuur dit artikel naar diegene door. Inzenden kan tot en met 30 september 2019.