Back to Reality - Dag 9 en 10: win een dynabook Portégé R30-E-12-E

De Portégé R30-E van dynabook is ontworpen voor moderne organisaties en getest om de strengste kwaliteitsnormen te overtreffen. Hij levert ongeëvenaarde productiviteit en betrouwbaarheid voor onderweg. Door de combinatie van draagbaar gemak en ingebouwde gegevensbescherming is deze laptop met zijn ultradunne ontwerp, krachtige accu, zeer heldere scherm en uitgebreide aansluitmogelijkheden voorbereid op elke situatie. Toshiba is in april grotendeels overgegaan in dynabook, genoemd naar de draagbare computer die Toshiba in 1989 introduceerde. Het dna van de latptops is hetzelfde, maar samen met Sharp gaat Toshiba onder de 'nieuwe oude' naam verder. In Japan heten de Toshiba-laptops al sinds 1989 dynabook; de laatste loot aan de stam is de Portégé R30-E.

Licht (met 1,2kg, makkelijk om mee te nemen naar back to reality)

Scherp (470cd/m² helder fhd-scherm, werkbaar in alle scenario's)

Compatibel (opgeruimd bureau, één kabeltje voor opladen, display en data via usb-c)

Snel (razendsnel aan de slag met pci-e-ssd’s)

Sterk (trotseer werkdagobstakels met gemak, getest volgens militaire standaarden)