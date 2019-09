Back to Reality - Dag 11 en 12: win een FritzRepeater 3000

De FritzRepeater 3000 biedt dankzij drie zendeenheden met intelligente Mesh-Repeating een grote reikwijdte en hoge gegevensoverdracht over wifi. De moderne techniek is geschikt voor iedereen die bijzonder veel apparaten in het draadloze thuisnetwerk wil integreren.

Maximaal wifivermogen dankzij intelligent gebruik van drie zendeenheden (2x5GHz en 1x2,4GHz)

Optimale verbinding met router/FritzBox via een eigen band van 5GHz

Wifi tot 1733Mbit/s (5GHz 4x4), tot 866Mbit/s (5GHz 2x2) en 400Mbit/s (2,4GHz 2x2)

2 x Gigabit-lan-aansluiting

Compatibel met alle wifirouters met de draadloze standaarden 802.11ac/n/g/b/a

Veilige verbindingen met wpa2-standaard

Eenvoudig en snel ingericht dankzij wps