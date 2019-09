Help Tweakers een testmethode voor muizen te ontwikkelen

Hoewel steeds meer mensen hun desktop voor een laptop verruilen, muizen we met elkaar nog steeds heel wat af. En daarbij hebben we tegenwoordig enorm veel keuze; alleen dit jaar al kwamen er een kleine tweehonderd nieuwe modellen op de markt, variërend van met rgb volgehangen gamemuizen tot minimalistische kantoorklikkers. Daar willen we in de toekomst meer aandacht aan besteden.

Er valt genoeg over muizen te vertellen, maar we willen ook harde cijfers. Want buiten verschillen in knoppen en features, zitten er ook grote verschillen in de kwaliteit van de sensors die worden gebruikt om de beweging te registreren. De grote muisfabrikanten hebben daar geavanceerde installaties voor, die een muis geheel geautomatiseerd kunnen bewegen en bijvoorbeeld registreren tot welke snelheid de sensor nog nauwkeurig kan meten en hoe groot de afwijking is. Dat soort installaties is helaas niet te koop. We zullen dus zelf iets moeten bouwen en willen daarbij de krachten bundelen met de community.

Ter inspiratie: een videoreportage die we in 2016 maakten over de testfaciliteiten van Logitech

Wat moet de ultieme muizentest worden?

Vanuit de redacties van Tweakers en Hardware Info, en het testlab dat we samen delen, is al het nodige uitgedacht over wát we willen testen, maar nog niet over hoe die testopstelling gaat werken. Om de sensoren goed te testen op nauwkeurigheid, zullen we de muizen namelijk geautomatiseerd moeten laten bewegen, en daar zijn geen kant-en-klare oplossingen voor. We zijn op zoek naar communityleden met kennis van elektrotechniek en mechanica die het een uitdaging vinden om hierover mee te denken en uiteindelijk eventueel ook samen te bouwen. Lijkt dit je wat? Stuur dan een mailtje naar wout@tweakers.net.