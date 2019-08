Back to Reality - Dag 1 en 2: win een A2000, DTLocker+ of een DTMicroDuo3C

Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze zomervakantie. Tijd om terug te gaan naar het dagelijks leven op werk of school. Maar niet getreurd! Wij maken de overgang graag een stuk leuker door in samenwerking met onze partners een aantal fantastische producten weg te geven.

Vandaag kun je een van drie volgende prijzen winnen: een A2000/500G, een DataTraveler Locker+ G3 - 64GB+ of een DataTraveler microDuo 3C - 128GB, mogelijk gemaakt door Kingston.

Kingstons A2000 nvme-pci-e-ssd is een betaalbare ssd met indrukwekkende prestaties. A2000 heeft een lees- en schrijfsnelheid van maximaal 2.200 en 2.000 MB/s* en levert 3x de prestaties van een sata-ssd, met snellere laadtijden, minder stroomverbruik en minder warmte. De A2000-ssd is ontworpen voor de instapgebruiker, purpose-built systeemfabrikant, doe-het-zelfsysteembouwer en diegenen die hun pc willen upgraden. Met een enkelzijdig slank m2-ontwerp werkt de A2000 optimaal als hij in een Ultrabook of een smallformfactor-pc-systeem is geïnstalleerd.

Zet een slot op je persoonlijke gegevens met Kingstons DataTraveler® Locker+ G3. Het is een veilige en gemakkelijke manier om bonnetjes, bankafschriften en andere gevoelige documenten te beveiligen met hardwareversleuteling en wachtwoordbeveiliging voor een dubbele laag gegevensbeveiliging. De schijf wordt na tien mislukte inlogpogingen vergrendeld en opnieuw geformatteerd, zodat gebruikers er zeker van kunnen zijn dat hun gegevens veilig zijn, zelfs als de schijf verloren of gestolen is. DataTraveler Locker + G3 biedt cloudback-up als optionele functie.

• Eenvoudig in gebruik - geen installatie van applicaties vereist

• Hardwareversleuteling en superieure wachtwoordbeveiliging

• Automatische cloudback-upoptie om altijd en overal toegang te hebben tot je gegevens