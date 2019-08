Kom jij volgende week woensdag naar House of Honor?

De Honor 20 Series is net geïntroduceerd en nu organiseert Honor op 28 augustus in het Machinegebouw op het Westergasterrein Honor Hang Out! De avond is een uitgelezen kans om vrijblijvend kennis te maken met het merk en de producten van Honor. En dat op een avond vol gave games, hapjes & drankjes. Honor geeft daarnaast aan dat er die avond vele mooie prijzen te winnen zijn, met een winkans hoger dan bij elke andere loterij.

Het is tijdens deze avond ook mogelijk om met het Fornite-toernooi mee te doen. De winnaar van dat toernooi gaat naar huis met de Honor 20 Pro.

Wil je aanwezig zijn als VIP op dit event en ben je beschikbaar op woensdag 28 augustus tussen 17.00-20.00? Geef dat hieronder dan aan en maak kans om een van de gastenlijstplekken voor twee personen te winnen die Tweakers weg mag geven!

