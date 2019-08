Earlybirdtickets nu te koop voor Meet-up Tech in de Zorg in Amsterdam

Benieuwd naar de ontwikkelingen van technologie in de zorg? Kom dan op donderdag 19 september naar onze Meet-up Tech in de Zorg in Amsterdam. Tijdens deze derde Meet-up van het jaar duiken we dieper in de wereld van de zorg en de ontwikkelingen die hierbij komen kijken.

De earlybirdtickets voor de Meet-up Tech in de zorg zijn nu beschikbaar en kosten slechts 12,50 euro. Op dit moment wordt hard gewerkt om het program ma rond te krijgen. We kunnen de eerste spreker, of eigenlijk sprekers, alvast bekendmaken. Peter Hulshof en Stefan van der Vegt zijn echte tweakers en werkzaam in de zorg. Zij geven dan ook de eerste presentatie van de avond. Beiden werken als radiotherapeutisch laborant in het UMC Utrecht op de afdeling radiotherapie. Ze behandelen kankerpatiënten met behulp van straling. Ze werken samen in een project om toepassingen te bedenken voor 3d-printing en vinden het supertof om hierover te kunnen spreken met medetweakers. In deze presentatie vertellen ze kort wat radiotherapie is en welke toepassingen ze voor de 3d-printer hebben gevonden.

INIT

Nooit eerder stond een Meet-up in het teken van 'tech in de zorg' en bij een nieuw onderwerp hoort ook een nieuwe locatie. Nadat we eerder dit jaar in Eindhoven en Zwolle zijn neergestreken, is ditmaal het INIT in Amsterdam de locatie van onze Meet-up. Daar ontvangen we jullie graag in groten getale op 19 september rond 18.00 uur.

Programma

Het volledige programma wordt in de komende weken bekendgemaakt. Het schema van de avond ziet eruit zoals jullie gewend zijn:

18.00 - 19.00 uur - Ontvangst met een drankje

19.00 - 19.30 uur - Een 3d-printer in de zorg, van gadget naar werkpaard

19.30 - 20.00 uur - Talk 2

20.00 - 20.30 uur - Panelgesprek

20.30 - 22.00 uur - Borrel

