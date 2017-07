Zeven users bekeken hoe indrukwekkend en plat LG's W7-oled-tv is

Dunner dan ooit, indrukwekkend groot en volgestopt met de nieuwste technieken: de LG W7 wist de laatste tijd aardig wat rumoer te veroorzaken. En toeval bestaat niet; op onze oproep om de W7 op Tweakers HQ te komen bewonderen, kwamen exact 777 aanmeldingen. Helaas was er slechts ruimte voor 7 users. Gelukkig konden we nog één cameraman in onze huiskamersetting erbij proppen, zodat ook de rest van de community een beeld kan krijgen van een geslaagde avond.

Benieuwd of jullie medetweakers het technisch expert Jeroen Peeters van LG een beetje moeilijk hebben gemaakt? Of wat zij van de W7 vonden nu ze hem in het echt hebben bewonderd? Je ziet het in onderstaande video.