Ouder- en schoolorganisaties: richtlijn social media voor tieners is niet genoeg

De richtlijnen van het Nederlandse kabinet voor gebruik van smartphones en sociale media zijn niet genoeg, zo vinden ouder- en schoolorganisaties. Zo zouden kinderen moeten leren hoe ze veilig met sociale media omgaan.

Onder meer de PO-Raad en VO-Raad, adviesraden voor basis- en voortgezet onderwijs, vinden dat sociale media en smartphonegebruik in leerdoelen moeten komen, meldt NU.nl. Ook het kenniscentrum Nederlands Jeugdinstituut vindt dat er meer nodig is. "Ouders en kinderen kunnen in hun eentje niet op tegen de verslavende elementen van sociale media."

De organisaties vergelijken onderwijs over smartphones en sociale media met onderwijs over het verkeer. Dat is momenteel ook onderdeel van het onderwijs in Nederland, zodat kinderen en jongeren leren veilig deel te nemen aan het verkeer.

Terre des Hommes vindt dat de richtlijnen van het kabinet de verantwoordelijkheid bij ouders legt, terwijl die bij techbedrijven horen. "Omdat juiste regelgeving voor een veiliger internet uitblijft, worden kinderen nu de dupe. Dat is de omgekeerde wereld."

Het Nederlandse demissionaire kabinet presenteerde dinsdag richtlijnen voor smartphonegebruik bij kinderen en jongeren. Die richtlijn is dat kinderen vanaf groep 8 een smartphone zouden mogen, vanaf de brugklas mogen chatten op apps als WhatsApp en Signal en vanaf 15 jaar op sociale media als TikTok en Instagram mogen. Het gaat niet om wetten of regels, maar alleen om handvatten voor ouders en scholen. Wel gaat het kabinet in Europa pleiten voor Europese regels voor sociale media en smartphones.