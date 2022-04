Noord-Koreaanse hackers weten smartphonebeperkingen overheid te omzeilen

Noord-Koreaanse tech-enthousiastelingen beschikken over software om restricties van hun lokale overheid op smartphones te omzeilen. Dat blijkt uit een rapport van een onderzoeksorganisatie. De telefoons worden niet altijd gehackt om verboden informatie op te zoeken.

De Amerikaanse onderzoeksorganisatie Lumen kon twee Noord-Koreaanse tech-enthousiastelingen spreken die onafhankelijk van elkaar getuigden. Zij vertelden dat collega’s en vrienden elkaar hielpen om van de restricties, die de Noord-Koreaanse overheid legt op smartphones, af te geraken. De ene bron is een programmeur voor de lokale overheid, terwijl de andere een universiteitsstudent is die al jarenlang toegang heeft tot computers in Noord-Korea. Het hacken van toestellen gebeurt volgens de twee bronnen niet op grote schaal en dient vooral om applicaties, bestandstypes en fotofilters te laden die verboden worden door de Noord-Koreaanse overheid.

Beide bronnen hanteren volgens Lumen dezelfde manier om van de restricties af te geraken. Ze verbinden de smartphone aan een computer via een usb-aansluiting waarna ze er een programma naar kopiëren om roottoegang te verkrijgen. Om dat programma op de smartphone kunnen te kopiëren, dienen wel eerst specifieke handelingen uitgevoerd te worden op het toestel. Als die niet uitgevoerd worden, kan de beveiligingssoftware van de smartphone het programma immers onderscheppen en verwijderen. Nadat via het programma roottoegang wordt verkregen, kan men allerhande data toevoegen, wijzigen of verwijderen van het toestel. Een van de bronnen gaf aan dat hij een Chinese applicatie gebruikt om roottoegang te bekomen, maar dat er meerdere applicaties gebruikt worden om hetzelfde doel te bekomen.

Het gebruik van de rootsoftware naar verluidt niet wijdverspreid. De ene bron spreekt van 10 procent van de gehele Noord-Koreaanse bevolking. De andere bron stelt dat 30 procent van al zijn kennissen op de universiteit in Noord-Korea al een poging had ondernomen om van de restricties af te geraken.

De Noord-Koreaanse telefoons worden naar verluidt niet altijd gehackt om door de overheid verboden informatie op te zoeken. Soms willen gebruikers uitgeschakelde functies, zoals de dualsimfunctionaliteit, opnieuw activeren opdat hun toestel meer geld waard is op de tweedehandsmarkt. In andere gevallen willen gebruikers afbeeldingen wissen uit de buffer van hun smartphone, die de Noord-Koreaanse overheid aanlegt, om zo de ouderdom van een toestel te maskeren. Soms willen gebruikers toegang tot een ander opstartscherm of spelletje.

Het Noord-Koreaanse regime verbiedt haar onderdanen om het wereldwijde web te gebruiken, enkel een gesloten intranet is er beschikbaar met daarop websites en diensten die zijn goedgekeurd door het regime. Smartphones draaien in het land op een aangepaste versie van open source Android, met daarop restricties die moeten verhinderen dat Noord-Koreaanse gebruikers zich gaan inlaten met gebruiken die niet door het Noord-Koreaanse regime zijn goedgekeurd.