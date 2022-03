Uitvinder GIF sterft op 74-jarige leeftijd

De Amerikaanse uitvinder van de GIF, Steven Wilhite, is op 74-jarige leeftijd overleden. Wilhite bedacht het Graphics Interchange Format in de jaren tachtig van de vorige eeuw als medewerker van CompuServe.

Wilhite ontwikkelde GIF in zijn vrije tijd en nam het uitgewerkte idee mee naar het werk, schrijft The Verge. De standaard voor het weergeven van plaatjes via het web bestaat sinds 1987. "GIF is CompuServe's standaard voor het definiëren van gekleurde rasterafbeeldingen. Dit maakt het mogelijk om graphics van hoge kwaliteit en met hoge resolutie mogelijk te maken op verschillende hardware en is bedoeld als een mechanisme voor het uitwisselen en tonen van afbeeldingen", aldus de tekst.

De standaard staat nu vooral bekend als manier om bewegende, zich herhalende korte video's te delen. De standaard moest volgens Wilhite worden uitgesproken als 'djif'. Er staat een pagina online waar internetters een condoleance kunnen achterlaten. Wilhite stierf anderhalve week geleden op 74-jarige leeftijd aan corona.