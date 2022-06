Qualcomm brengt extra zuinige iot-chipset uit met verbruik van 1µA

Qualcomm heeft een nieuwe chipset voor iot-apparaten uitgebracht. Het 212 LTE IoT Modem is een single-modus NB2-chipset die vooral bedoeld is om apparaten efficiënt en zonder veel stroomverbruik aan te sturen.

De nieuwe chipset is volgens de fabrikant vooral gericht op internet-of-thingsapparatuur, en dan specifiek apparaten die op batterijen werken. De 212 LTE is gemaakt om zo min mogelijk stroom te verbruiken en zou daarom vooral interessant zijn voor apparaten die 'jaren in het veld moeten staan'. Qualcomm noemt daarbij een periode van vijftien jaar. De chipset verbruikt een microampère in de slaapstand. Qualcomm zegt dat het de chipset zo heeft gebouwd dat het met een grote hoeveelheid verschillende accu's gebruikt kan worden. Het stroomverbruik kan worden aangepast op verschillende stroomniveau's. De chipset zou apparaten op 2,2 volt kunnen aansturen.

De 212-chipset ondersteunt single-modus 3GPP Release 14, en NB2-iot. Hij kan daardoor rf-banden tussen de 700MHz en 2.1GHz aansturen, en met de ARM Cortex M3-processor ook lte-modules van 'onder een vierkante centimeter groot'. Qualcomm zegt dat het een sdk voor de chipset uitbrengt, waardoor ontwikkelaars er hun eigen software voor kunnen schrijven die onder andere compatibel is met platformen zoals de Azure iot-sdk. De chipset is vanaf de tweede helft van het jaar verkrijgbaar voor fabrikanten.